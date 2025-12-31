自由電子報
自由開講》喝酒臉紅不紅不重要，重要的是不可酒駕

2025/12/31 15:00

◎ 陳喬琪

快要跨年了，有舊曆年、忘年會與尾牙等各種餐會，必須提醒社會大眾：不管喝酒臉紅不紅，喝酒絕對不開車，開車絕對不喝酒。在許多餐會上，看到台灣人出現各種飲酒型態：有一群人粗獷飲酒以營造歡樂氣氛，號稱千杯不醉，而常常酒後開車。

酒駕造成的死傷是無法令人容忍的社會事件；示意圖。（資料照）酒駕造成的死傷是無法令人容忍的社會事件；示意圖。（資料照）酒駕造成的死傷是無法令人容忍的社會事件。十年前，台灣每年酒駕死傷人數在兩萬人以上，在全體國人的努力下，近年酒駕肇事傷亡數呈現下降趨勢，從2020年約289人死亡、11,225人受傷，到2024年降至160人死亡、9,083人受傷，顯示酒駕有逐漸獲得控制的趨勢，但是需要繼續努力。

最近有人提出「酒精不耐症」，說喝酒後臉紅是有害身體的現象。其實，台灣人喝酒後臉紅有兩種情形。有一群人飲酒的臉紅是慢慢地發生，可以繼續喝酒。有一群人，是飲用少量之酒精後就臉紅耳赤，噁心、頭暈、頭痛、心博過速、想睡覺、情緒不安，這群人飲酒是痛苦的經驗，就是拒絕飲酒者，甚至薑母鴨燒酒雞都不吃。這一群人有上天的恩賜，可以避免酒精的危害。在東亞國家的許多種族，都有這個與酒有關的生理現象。

飲酒之後臉色的紅與不紅的反應，與肝臟功能的好壞沒有關係；示意圖。（圖取自freepik）飲酒之後臉色的紅與不紅的反應，與肝臟功能的好壞沒有關係；示意圖。（圖取自freepik）飲酒之後臉色的紅與不紅的反應，與肝臟功能的好壞沒有關係而是與代謝酒精與其代謝物乙醛的酵素有關。代謝酒精酵素的基因變異是天生的，與酒癮的形成有複雜的關係，但是與身體的傷害沒有直接關係。

我們有一個研究顯示，台灣平地漢人飲酒後，不發紅者、慢發紅者與快發紅者的比例分別是：24%、31%、45%；而台灣山地原住民的比例則是：40%、45%、15%。重要的是，漢人的酒癮者，有71%是不發紅者，而原住民的酒癮者，有74%是慢發紅者。可以說，飲酒後臉不紅或慢慢泛紅的人，與後來形成酒癮有關。

飲酒不發紅或是飲酒後慢慢泛紅的人，每天喝持續喝了五年、十年之後，會發生什麼事情，才是需要注意的問題。我們曾經追蹤酒癮者（平均喝酒20年，每天純酒精量200公克）的代謝酒精酵素基因型、B型肝炎帶原與死亡的關係，結果顯示三者沒有關聯性。後續的毒理研究顯示酒精本身的毒性，會直接破壞組織，造成器官的傷害，或使細胞變性而致癌。總而言之，酒精不只對於人的行為與情緒產生不良作用，也會對人的身體造成重大傷害，與喝酒會不會臉紅沒有關係。

再一次呼籲社會大眾：不管喝酒臉紅不紅，飲酒絕對不開車，開車絕對不喝酒。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

（作者為馬偕紀念醫院精神醫學部主治醫師兼任教授、前台灣酒駕防制社會關懷協會理事長）

