自由開講》喝酒臉紅不紅不重要，重要的是不可酒駕

◎ 陳喬琪

快要跨年了，有舊曆年、忘年會與尾牙等各種餐會，必須提醒社會大眾：不管喝酒臉紅不紅，喝酒絕對不開車，開車絕對不喝酒。在許多餐會上，看到台灣人出現各種飲酒型態：有一群人粗獷飲酒以營造歡樂氣氛，號稱千杯不醉，而常常酒後開車。

酒駕造成的死傷是無法令人容忍的社會事件；示意圖。（資料照）酒駕造成的死傷是無法令人容忍的社會事件。十年前，台灣每年酒駕死傷人數在兩萬人以上，在全體國人的努力下，近年酒駕肇事傷亡數呈現下降趨勢，從2020年約289人死亡、11,225人受傷，到2024年降至160人死亡、9,083人受傷，顯示酒駕有逐漸獲得控制的趨勢，但是需要繼續努力。

最近有人提出「酒精不耐症」，說喝酒後臉紅是有害身體的現象。其實，台灣人喝酒後臉紅有兩種情形。有一群人飲酒的臉紅是慢慢地發生，可以繼續喝酒。有一群人，是飲用少量之酒精後就臉紅耳赤，噁心、頭暈、頭痛、心博過速、想睡覺、情緒不安，這群人飲酒是痛苦的經驗，就是拒絕飲酒者，甚至薑母鴨燒酒雞都不吃。這一群人有上天的恩賜，可以避免酒精的危害。在東亞國家的許多種族，都有這個與酒有關的生理現象。

飲酒之後臉色的紅與不紅的反應，與肝臟功能的好壞沒有關係；示意圖。（圖取自freepik）飲酒之後臉色的紅與不紅的反應，與肝臟功能的好壞沒有關係，而是與代謝酒精與其代謝物乙醛的酵素有關。代謝酒精酵素的基因變異是天生的，與酒癮的形成有複雜的關係，但是與身體的傷害沒有直接關係。

我們有一個研究顯示，台灣平地漢人飲酒後，不發紅者、慢發紅者與快發紅者的比例分別是：24%、31%、45%；而台灣山地原住民的比例則是：40%、45%、15%。重要的是，漢人的酒癮者，有71%是不發紅者，而原住民的酒癮者，有74%是慢發紅者。可以說，飲酒後臉不紅或慢慢泛紅的人，與後來形成酒癮有關。

飲酒不發紅或是飲酒後慢慢泛紅的人，每天喝持續喝了五年、十年之後，會發生什麼事情，才是需要注意的問題。我們曾經追蹤酒癮者（平均喝酒20年，每天純酒精量200公克）的代謝酒精酵素基因型、B型肝炎帶原與死亡的關係，結果顯示三者沒有關聯性。後續的毒理研究顯示酒精本身的毒性，會直接破壞組織，造成器官的傷害，或使細胞變性而致癌。總而言之，酒精不只對於人的行為與情緒產生不良作用，也會對人的身體造成重大傷害，與喝酒會不會臉紅沒有關係。

再一次呼籲社會大眾：不管喝酒臉紅不紅，飲酒絕對不開車，開車絕對不喝酒。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

（作者為馬偕紀念醫院精神醫學部主治醫師兼任教授、前台灣酒駕防制社會關懷協會理事長）

