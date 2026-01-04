自由電子報
評論 > 投書

自由開講》從陳冠宇的職涯轉折 看運動科學如何改變台灣棒球訓練

2026/01/04 11:30

◎ 壘包先生

近十多年來，台灣棒球訓練正逐步出現結構性的轉變。過去講究耐操、吃苦，長期以訓練量作為核心指標的養成模式，開始加入運動科學的視角，將重心放在動作效率、身體整合與傷害風險控管上。這樣的變化，最初多見於職業層級，近年則逐漸向下延伸至學生棒球與基層體系。職棒投手陳冠宇的職涯歷程，恰好提供了一個理解這場轉變的具體案例。

從傳統日式訓練，到接觸運動科學

樂天桃猿投手陳冠宇。（資料照）樂天桃猿投手陳冠宇。（資料照）前陣子，陳冠宇在YouTube頻道《鍵盤球探》集節目中，回顧自己從三級棒球、成棒一路走到日本職棒十年的過程。談及2010年前後剛到日本時，球隊安排的大量慢跑與下肢訓練，他笑著形容：「我想到這個就有點可怕。」這個說法很符合過往傳統上我們對日式訓練的印象。

然而，2010年的日職訓練方式，乃至整個日本的棒球訓練方式，到2025年的今天已經有天翻地覆的變化。陳冠宇說自己剛到橫濱時，身體強度還跟不上一軍選手，教練團為他安排了大量體能訓練，內容以跑步為主。雖然大量練跑提升了下肢強度，但由於訓練量失衡，上下肢的協調出現問題，陳冠宇因此受傷，必須進行尺骨附屬韌帶重建術（又稱Tommy John手術），並接受長達2年的復健療程。

轉機發生在陳冠宇的復健過程中，在這兩年間他理解到諸如前導腳和手臂發力的關係、揮臂型態等等近年來在運動科學範疇提出並嘗試解決的問題，並逐步將這些概念實際應用於復健與訓練過程中。動作效率與身體控制能力逐漸穩定，也才有陳冠宇後續精彩的日職生涯。

旅外返台繼續科學化訓練

2021年，在日本職棒效力滿十年的陳冠宇，為了家庭選擇返台延續職業生涯。當年可說是難得一見的海歸大年，共有6位選手參與7月的選秀會，話題熱度之高，連這些球員隨著哪一支球隊進行調整訓練，都被視為是達成加盟共識。

2021年選秀狀元大熱門的江少慶選擇和富邦簽下自培合約。（資料照）2021年選秀狀元大熱門的江少慶選擇和富邦簽下自培合約。（資料照）選秀狀元大熱門的江少慶選擇和富邦簽下自培合約，曾仁和選擇統一，呂彥青、胡智為、吉力吉撈・鞏冠則是自培加入味全龍。當多數球員直接銜接職業球團體系，唯獨陳冠宇選擇了很不一樣的路，到當時還叫做安永鮮物的全越棒球隊進行訓練。陳冠宇將返台初期的訓練重點放在重新掌握身體狀態，當時他希望透過春甲聯賽維持手感，也看上全越可以提供比較彈性的自主訓練時間，而且全越旗下的XPORTS三峽訓練中心有相當完善的設施。

尤其XPORTS的「初動負荷器材」可以透過訓練增加關節活動度、提升爆發力及加快速度，減少運動傷害。這套系統可以為投球、打擊、跑壘、守備的動作訓練做出專門設計，是鈴木一朗和達比修有等旅美球星都採用進行自主訓練的系統。

回顧當時的訓練背景，時任崇越集團董事長郭智輝在相關討論中，曾以實務角度指出，透過「初動負荷」這類強調在低關節壓力下引導正確發力順序的訓練概念，能協助選手在不過度堆疊負荷的情況下，重新建立動作協調與爆發時序。「初動負荷」設備連在當時的中職各隊都很少見，顯見當時全越在訓練設備環境上也不輸給職棒球隊，成為打動陳冠宇的關鍵原因。

從運科先驅者全越到國內百花齊放球員轉向科學化訓練的現象，在中華職棒的休賽季也愈來愈常出現，例如張泰山也到Driveline學習。（資料照）球員轉向科學化訓練的現象，在中華職棒的休賽季也愈來愈常出現，例如張泰山也到Driveline學習。（資料照）

近年來，球員轉向科學化訓練的現象，在中華職棒的休賽季也愈來愈常出現。最近我們總會聽到某某某選手到美國Driveline訓練、哪些選手又到日本的Next Base調整機制的新聞。從最早期大多只有旅外球員，科學化訓練已經漸漸普及到許多中職選手。許多教練也紛紛開始學習相關知識，例如張泰山也到Driveline學習、謝長亨創立貝思沛拉等等。

由於各國的棒球交流越來越頻繁，加上YT影片的興起，越來越多關於棒球的知識可以比較輕鬆地傳到台灣，一路演變到現在，職棒各隊幾乎都可以看見科學化訓練的影子，從用於追蹤投打表現的Rapsodo、Trackman或模擬打擊訓練所使用的HitTrax等科技系統，甚至部分職業球團已經開始聘用專業的運動科學教練，都充分顯示出了運動科學乃至運動科技對現代棒球的重要性。

這股變化也延伸至基層棒球，例如我們看到如劉致榮、孫易磊等球員，在學生階段、尚未獲得旅外合約之前，就已經頻繁接觸運科器材與科學化訓練，提升身體素質、調整發力機制。甚至已經有一些高中球隊已經引進相關教學，也成為近年來高中棒壇屢屢輸出火球男的關鍵因素。

除了天賦的開發之外，運動科技的重要性也顯現在國際賽的競爭力。透過數據蒐集與分析，我們能夠在陌生的國際賽場中先行掌握對手，制定應對策略。2024年世界棒球12強賽爆紅的「飲料單」，就是透過球場內的運動科技器材取得情蒐資料的。

2024年的12強賽事，球員們聚在一起專心看情蒐的一幕，被網友戲稱看起來像在「訂飲料」。（資料照）2024年的12強賽事，球員們聚在一起專心看情蒐的一幕，被網友戲稱看起來像在「訂飲料」。（資料照）現代化棒球，起風了！

運科的含金量還在上漲，透過運動科學的輔助，我們能夠更精準地掌握選手的身體狀態、開發選手的潛力，以及更全面地了解對手，在賽場上發揮最大的實力。回顧近年中華職棒休賽季的海外自由球員（FA）市場，古林睿煬、林安可、徐若熙等頂尖選手輩出，重磅簽約、踏上海外舞台已成常態，這樣的畫面在十多年前根本難以想像。如今的中職，無論在商業規模、娛樂設施、薪資保障、規章制度以及最重要的球員實力，都有了長足的進步。

那個曾被球迷半開玩笑稱為「草野球」的年代成為過去，而支撐這場「現代化棒球」轉變的，除了制度與資金，更重要的核心，是「運動科技」逐漸走進台灣棒球的日常。

（作者為球評）

（作者為球評）
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

