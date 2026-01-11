自由電子報
評論 > 投書

自由開講》權利車屢成犯罪者工具 不可不防

2026/01/11 11:00

◎ 王翔正

爾來，警方偵辦三環幫槍擊案時，亦發現涉嫌作案車輛與接應車輛，均來自一家融資公司，長期與車行、貸款代辦公司密切合作，形成完整的地下金流體系，甚至為避免權利車遭被害人取回，同時供幫派內成員自由調度及出租使用，遂將232輛權利車藏匿於新竹山區，坐實了龐大的權利車黑市集團

三環幫將數百輛權利車藏放於新竹山區。（資料照，記者邱俊福翻攝）三環幫將數百輛權利車藏放於新竹山區。（資料照，記者邱俊福翻攝）

權利車觸法風險高

目前權利車使用法律問題甚多，主要在於車輛無法過戶及產權不清，買家僅買到了「使用權」，未具有所有權與處分權，隨時有可能被原車主或銀行（第一債權人）拖走，又因權利車車籍資料不齊全（如無驗車、欠稅、及欠罰單等），無法合法投保汽車強制責任險及其他任意險，一旦發生交通事故，使用者須自行承擔後果，保險公司亦不會理賠。

除此之外，權利車使用者為躲避追查或被強制收回，大多至網路上購買相同車型、顏色的車牌後懸掛上路，一般俗稱「AB車」，不啻也造成偽變造車牌氾濫問題。根據交通部公路局統計，108至112年偽造車牌年均僅171件，但至113年卻暴增到1271件，成長13倍之多，其中更有16%車輛涉及相關犯罪，嚴重影響社會治安。

形成不法犯罪產業鏈

近年來，警方破獲多起集團利用權利車，進行大規模詐騙與洗錢犯罪（如詐騙車手領錢、藏匿犯案工具），根據警政署統計，113年權利車所涉及的刑案達611件，所涉犯刑案以侵占罪最多，其次依序為詐欺、竊盜、偽造文書、妨害自由等罪，由這些案件可知，權利車已從單純的產權問題，逐漸變成嚴重的治安隱患

更恐怖的是，犯罪人駕駛權利車作為交通工具，於事前或事後在街頭流竄，形成犯罪追查斷點，讓警方難以找到足跡，甚至近來社會矚目的殺人案（如台南市區漁會理事長林士傑槍擊命案、高雄市左營區文學路槍擊殺人案），槍手皆是利用權利車犯案，經查該車輛已被當鋪、黑幫或地下金主多次轉手，原車主根本不知車輛落在何人手上，讓案件查緝陷入膠著。爰此，權利車彷彿已成為黑幫犯案的標準作業程序，不可不防

避免耗費偵查能量 錯過破案先機

權利車因法律關係複雜，相關權責機關無法同步管理，讓不法案件層出不窮，筆者建議，警察機關平時應加強稽查當鋪是否落實收當物品建檔，監理機關應強化債權轉換車輛管理措施，要求確實辦理過戶，防制權利車遭不當轉讓而繼續犯案，並宣導民眾切勿購買來路不明的車輛，俾利從源頭杜絕非法流通，避免有心人士持續利用權利車製造犯罪黑洞。

由於權利車因法律關係複雜難以管制，警察機關平時應加強稽查當鋪是否落實收當物品建檔。（資料照）由於權利車因法律關係複雜難以管制，警察機關平時應加強稽查當鋪是否落實收當物品建檔。（資料照）

（作者為文字工作者）

