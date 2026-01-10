自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》《黑白大廚2》照出台韓差距：台灣不缺廚師，缺文化

2026/01/10 09:30

◎ 郭昌益

《黑白大廚：料理階級大戰》拿下韓國百想藝術大賞殊榮。（Netflix提供）《黑白大廚：料理階級大戰》拿下韓國百想藝術大賞殊榮。（Netflix提供）隨著韓國綜藝《黑白大廚：料理階級大戰》（Culinary Class Wars）第二季再次席捲全球榜單，這場視覺與味覺的盛宴不僅僅鞏固了韓國流行文化的霸權，更是一記警鐘，重重敲在素以「美食王國」自居的台灣心頭

近期台灣電視圈也推出了類似的《星廚之戰》節目，試圖搭上這波職人實境秀的熱潮。然而，兩者擺在一起檢視，殘酷的現實不言而喻：雖然我們的廚師技藝精湛、食材豐饒，但在節目的格局、敘事的高度以及產業的整合能力上，韓國依然對台灣形成了「降維打擊」。為什麼韓國可以，台灣卻不行？這不僅是製作費的差異，更是文化戰略思維的根本分歧。

首先，韓國贏在「敘事格局」，而台灣仍停留在「綜藝效果」。《黑白大廚》雖是競賽，但其核心是社會學的隱喻。它用「黑湯匙」與「白湯匙」劃分階級，將無名素人與頂級名廚置於同一戰場，這本身就充滿了打破階級流動的戲劇張力。觀眾看的不是做菜，看的是「下剋上」的熱血與「大師」的風骨。第二季更是將這種張力推向極致，探討傳統與創新的碰撞。

當韓國在講述一個關於夢想與尊嚴的故事時，台灣的節目往往只是一場熱鬧的烹飪遊戲；圖為《星廚之戰》十位頂級主廚同台比拚。（華視提供）當韓國在講述一個關於夢想與尊嚴的故事時，台灣的節目往往只是一場熱鬧的烹飪遊戲；圖為《星廚之戰》十位頂級主廚同台比拚。（華視提供）反觀台灣的《星廚之戰》，儘管找來了名廚，但節目邏輯往往跳脫不出傳統綜藝的窠臼。我們習慣用主持人和明星插科打諢來填補空白，用誇張的音效強調口感，焦點時常模糊在娛樂效果而非「職人精神」本身。當韓國在講述一個關於夢想與尊嚴的故事時，台灣的節目往往只是一場熱鬧的烹飪遊戲。

其次，韓國贏在「資本與工業化」，台灣困在「手工業作坊」。《黑白大廚》能搭建出容納百人的巨型攝影棚、提供頂級的廚具設備，甚至為了公平性建立龐大的後勤補丁，這種「大片感」本身就是一種文化輸出的火力展示。

台灣的製作環境長期面臨碎片化與低預算困境。電視台為了控制成本，往往犧牲場景質感與剪輯細膩度。這不僅是錢的問題，更是產業鏈的問題。韓國有成熟的編劇、場控、甚至專門負責「食物美學」的攝影團隊，這是一條高度專業化的工業流水線。而台灣的製作團隊往往身兼數職，在有限的資源下「將就」產出，這導致即便廚師端出了米其林等級的菜餚，透過鏡頭呈現出來的質感卻打了折扣。

韓國綜藝擅長挖掘人物弧光，台灣止步於「消耗」；圖為桃園市政府邀請黑白大廚鄭智善示範豆腐料理。（資料照）韓國綜藝擅長挖掘人物弧光，台灣止步於「消耗」；圖為桃園市政府邀請黑白大廚鄭智善示範豆腐料理。（資料照）最後，韓國懂得「造星」，台灣止步於「消耗」。韓國綜藝擅長挖掘人物弧光。在《黑白大廚》中，我們看到的是廚師的個人哲學、人生困境與對料理的執著，節目結束後，這些廚師成為了帶有流量的IP，進而帶動旗下餐廳甚至韓國旅遊業。

台灣雖然不乏名廚，但媒體往往只在比賽期間消耗他們的名氣，缺乏長遠的IP經營思維。我們有世界級的夜市小吃與高端餐飲，但在缺乏強大載體的情況下，這些軟實力只能在島內內卷，無法如韓國般，透過一個節目就讓全球觀眾對「韓式Fine Dining」或「學校營養午餐」產生嚮往。

台灣絕對不缺好廚師，我們的多元飲食文化甚至比韓國更具優勢。但《黑白大廚》連二季的成功告訴我們：在當今的眼球經濟時代，「好吃的食物」只是基礎，如何用世界通用的語言、頂級的製作規格，將食物包裝成令人渴望的「文化產品」，才是勝負關鍵。如果台灣的內容產業不能從「做節目」升級為「做文化」，不能從「省預算」轉向「投格局」，那麼即便我們擁有再多的米其林星星，在國際文化的餐桌上，恐怕依然只能看著別人大快朵頤。

（作者為政治大學東亞所校友）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書