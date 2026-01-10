自由開講》《黑白大廚2》照出台韓差距：台灣不缺廚師，缺文化

◎ 郭昌益

《黑白大廚：料理階級大戰》拿下韓國百想藝術大賞殊榮。（Netflix提供）隨著韓國綜藝《黑白大廚：料理階級大戰》（Culinary Class Wars）第二季再次席捲全球榜單，這場視覺與味覺的盛宴不僅僅鞏固了韓國流行文化的霸權，更是一記警鐘，重重敲在素以「美食王國」自居的台灣心頭。

近期台灣電視圈也推出了類似的《星廚之戰》節目，試圖搭上這波職人實境秀的熱潮。然而，兩者擺在一起檢視，殘酷的現實不言而喻：雖然我們的廚師技藝精湛、食材豐饒，但在節目的格局、敘事的高度以及產業的整合能力上，韓國依然對台灣形成了「降維打擊」。為什麼韓國可以，台灣卻不行？這不僅是製作費的差異，更是文化戰略思維的根本分歧。

首先，韓國贏在「敘事格局」，而台灣仍停留在「綜藝效果」。《黑白大廚》雖是競賽，但其核心是社會學的隱喻。它用「黑湯匙」與「白湯匙」劃分階級，將無名素人與頂級名廚置於同一戰場，這本身就充滿了打破階級流動的戲劇張力。觀眾看的不是做菜，看的是「下剋上」的熱血與「大師」的風骨。第二季更是將這種張力推向極致，探討傳統與創新的碰撞。

當韓國在講述一個關於夢想與尊嚴的故事時，台灣的節目往往只是一場熱鬧的烹飪遊戲；圖為《星廚之戰》十位頂級主廚同台比拚。（華視提供）反觀台灣的《星廚之戰》，儘管找來了名廚，但節目邏輯往往跳脫不出傳統綜藝的窠臼。我們習慣用主持人和明星插科打諢來填補空白，用誇張的音效強調口感，焦點時常模糊在娛樂效果而非「職人精神」本身。當韓國在講述一個關於夢想與尊嚴的故事時，台灣的節目往往只是一場熱鬧的烹飪遊戲。

其次，韓國贏在「資本與工業化」，台灣困在「手工業作坊」。《黑白大廚》能搭建出容納百人的巨型攝影棚、提供頂級的廚具設備，甚至為了公平性建立龐大的後勤補丁，這種「大片感」本身就是一種文化輸出的火力展示。

台灣的製作環境長期面臨碎片化與低預算困境。電視台為了控制成本，往往犧牲場景質感與剪輯細膩度。這不僅是錢的問題，更是產業鏈的問題。韓國有成熟的編劇、場控、甚至專門負責「食物美學」的攝影團隊，這是一條高度專業化的工業流水線。而台灣的製作團隊往往身兼數職，在有限的資源下「將就」產出，這導致即便廚師端出了米其林等級的菜餚，透過鏡頭呈現出來的質感卻打了折扣。

韓國綜藝擅長挖掘人物弧光，台灣止步於「消耗」；圖為桃園市政府邀請黑白大廚鄭智善示範豆腐料理。（資料照）最後，韓國懂得「造星」，台灣止步於「消耗」。韓國綜藝擅長挖掘人物弧光。在《黑白大廚》中，我們看到的是廚師的個人哲學、人生困境與對料理的執著，節目結束後，這些廚師成為了帶有流量的IP，進而帶動旗下餐廳甚至韓國旅遊業。

台灣雖然不乏名廚，但媒體往往只在比賽期間消耗他們的名氣，缺乏長遠的IP經營思維。我們有世界級的夜市小吃與高端餐飲，但在缺乏強大載體的情況下，這些軟實力只能在島內內卷，無法如韓國般，透過一個節目就讓全球觀眾對「韓式Fine Dining」或「學校營養午餐」產生嚮往。

台灣絕對不缺好廚師，我們的多元飲食文化甚至比韓國更具優勢。但《黑白大廚》連二季的成功告訴我們：在當今的眼球經濟時代，「好吃的食物」只是基礎，如何用世界通用的語言、頂級的製作規格，將食物包裝成令人渴望的「文化產品」，才是勝負關鍵。如果台灣的內容產業不能從「做節目」升級為「做文化」，不能從「省預算」轉向「投格局」，那麼即便我們擁有再多的米其林星星，在國際文化的餐桌上，恐怕依然只能看著別人大快朵頤。

（作者為政治大學東亞所校友）

