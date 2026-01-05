自由開講》華府軍售思維轉向 台海防衛走向「拒止登陸」戰略

◎ 陳凌曜

美國政府近日批准高達111億美元的對台軍售案，顯示其對台軍事支援的戰略思維出現明顯轉向；示意圖。（法新社檔案照）

美國政府近日再度批准規模龐大的對台軍售案，總額高達111億美元（約3500億台幣），內容涵蓋高機動性多管火箭系統、長程戰術飛彈、反裝甲飛彈與無人機系統等多項武器。日經亞洲分析指出，這批軍售顯示美國對台軍事支援的戰略思維正出現明顯轉向，從過去偏重象徵性與高價平台的軍備，逐步聚焦於實際阻止共軍登陸台灣本島的作戰需求。這樣的調整，不僅反映華府對台海衝突型態的重新評估，也是美國總統川普政府在第二任期內，對區域安全風險的更為現實化判斷。

這次軍售的核心邏輯，明顯圍繞反登陸、反集結、反持久占領三個關鍵環節展開。M142高機動性火箭炮系統（HIMARS）與MGM-140陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）等長程精準打擊系統，能在衝突初期對集結中的登陸部隊、後方指揮節點與補給線形成高壓威脅；標槍與拖式飛彈等反裝甲武器，則在敵軍突破灘頭後，持續提高其地面行動成本；無人機系統則提供偵察、目標指引與延伸打擊能力。這套配置所追求的，並非與對手進行對稱決戰，而是透過高度分散、精準且可持續的火力，讓任何登陸行動在政治與軍事上都變得難以承受。

請繼續往下閱讀...

這樣的轉向，與烏克蘭戰場的經驗高度相關。自2022年俄烏戰爭爆發以來，外界清楚看到，高價值平台在高強度衝突中，往往面臨被迅速鎖定與消耗的風險；反之，具備機動性、隱蔽性與精準打擊能力的武器系統，反而能以相對低成本，對大型機械化部隊造成不成比例的損耗。正是烏克蘭成功運用反裝甲飛彈、火箭系統與無人機的經驗，使美國重新檢視對台軍售內容，將重心放在「拒止」而非「威懾展示」之上。

烏軍攜帶炸藥的FPV無人機，在戰場上屢屢建功。（取自烏克蘭國防部網站）

對華府而言，台海衝突的首要目標，不在於協助台灣取得制空或制海的絕對優勢，而是在衝突初期即提高解放軍行動的不確定性與代價，使其難以在短時間內達成既成事實。這也解釋了為何軍售內容中，較少見過去常被視為政治象徵的高端平台，而更多是能快速部署、快速消耗、且不易被一次性摧毀的武器系統。

對台灣而言，這項轉向既是機會，也是挑戰。機會在於，軍售內容更貼近實際防衛需求，有助於強化本土防衛韌性；挑戰則在於，這類武器的效能高度依賴平時的訓練、整合與指管通資系統的成熟度。若無法將這些分散式火力有效納入整體作戰構想，僅靠增加裝備數量，並不足以轉化為真正的戰力。此外，這也意味著台灣必須在戰略溝通上做好準備，向社會清楚說明防衛重點的轉變，避免仍以「看得見的大型軍備」作為安全感的主要來源。

長期而言，這次對台軍售所傳達的訊號，並不只是支持力度的提升，更是作戰概念的更新。當防衛重心從象徵性嚇阻轉向實質拒止，台海安全的關鍵不再是單一裝備，而是整體戰略是否一致、資源是否集中，以及社會是否理解這樣的防衛邏輯。對台灣來說，真正的考驗，或許不在於是否取得先進武器，而在於能否以清醒而務實的態度，將這些能力轉化為一套可信、可持續的自我防衛體系。

此次美對台軍售內容更貼近實際防衛需求，有助於強化本土防衛韌性；圖為2025年上半年「精準飛彈射擊」操演中，首度在台射擊的美製「海馬士」多管火箭系統。（資料照）

（作者為貿易業經理）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法