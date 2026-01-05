自由電子報
自由開講》華府軍售思維轉向 台海防衛走向「拒止登陸」戰略

2026/01/05 20:00

◎ 陳凌曜

美國政府近日批准高達111億美元的對台軍售案，顯示其對台軍事支援的戰略思維出現明顯轉向；示意圖。（法新社檔案照）美國政府近日批准高達111億美元的對台軍售案，顯示其對台軍事支援的戰略思維出現明顯轉向；示意圖。（法新社檔案照）

美國政府近日再度批准規模龐大的對台軍售案，總額高達111億美元（約3500億台幣），內容涵蓋高機動性多管火箭系統、長程戰術飛彈、反裝甲飛彈與無人機系統等多項武器。日經亞洲分析指出，這批軍售顯示美國對台軍事支援的戰略思維正出現明顯轉向，從過去偏重象徵性與高價平台的軍備，逐步聚焦於實際阻止共軍登陸台灣本島的作戰需求這樣的調整，不僅反映華府對台海衝突型態的重新評估，也是美國總統川普政府在第二任期內，對區域安全風險的更為現實化判斷

這次軍售的核心邏輯，明顯圍繞反登陸反集結反持久占領三個關鍵環節展開。M142高機動性火箭炮系統（HIMARS）與MGM-140陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）等長程精準打擊系統，能在衝突初期對集結中的登陸部隊、後方指揮節點與補給線形成高壓威脅；標槍與拖式飛彈等反裝甲武器，則在敵軍突破灘頭後，持續提高其地面行動成本；無人機系統則提供偵察、目標指引與延伸打擊能力。這套配置所追求的，並非與對手進行對稱決戰，而是透過高度分散、精準且可持續的火力，讓任何登陸行動在政治與軍事上都變得難以承受

這樣的轉向，與烏克蘭戰場的經驗高度相關。自2022年俄烏戰爭爆發以來，外界清楚看到，高價值平台在高強度衝突中，往往面臨被迅速鎖定與消耗的風險；反之，具備機動性、隱蔽性與精準打擊能力的武器系統，反而能以相對低成本，對大型機械化部隊造成不成比例的損耗正是烏克蘭成功運用反裝甲飛彈、火箭系統與無人機的經驗，使美國重新檢視對台軍售內容，將重心放在「拒止」而非「威懾展示」之上。

烏軍攜帶炸藥的FPV無人機，在戰場上屢屢建功。（取自烏克蘭國防部網站）烏軍攜帶炸藥的FPV無人機，在戰場上屢屢建功。（取自烏克蘭國防部網站）

對華府而言，台海衝突的首要目標，不在於協助台灣取得制空或制海的絕對優勢，而是在衝突初期即提高解放軍行動的不確定性與代價，使其難以在短時間內達成既成事實。這也解釋了為何軍售內容中，較少見過去常被視為政治象徵的高端平台，而更多是能快速部署、快速消耗、且不易被一次性摧毀的武器系統

對台灣而言，這項轉向既是機會，也是挑戰。機會在於，軍售內容更貼近實際防衛需求，有助於強化本土防衛韌性；挑戰則在於，這類武器的效能高度依賴平時的訓練、整合與指管通資系統的成熟度。若無法將這些分散式火力有效納入整體作戰構想，僅靠增加裝備數量，並不足以轉化為真正的戰力。此外，這也意味著台灣必須在戰略溝通上做好準備，向社會清楚說明防衛重點的轉變，避免仍以「看得見的大型軍備」作為安全感的主要來源

長期而言，這次對台軍售所傳達的訊號，並不只是支持力度的提升，更是作戰概念的更新。當防衛重心從象徵性嚇阻轉向實質拒止，台海安全的關鍵不再是單一裝備，而是整體戰略是否一致、資源是否集中，以及社會是否理解這樣的防衛邏輯。對台灣來說，真正的考驗，或許不在於是否取得先進武器，而在於能否以清醒而務實的態度，將這些能力轉化為一套可信、可持續的自我防衛體系

此次美對台軍售內容更貼近實際防衛需求，有助於強化本土防衛韌性；圖為2025年上半年「精準飛彈射擊」操演中，首度在台射擊的美製「海馬士」多管火箭系統。（資料照）此次美對台軍售內容更貼近實際防衛需求，有助於強化本土防衛韌性；圖為2025年上半年「精準飛彈射擊」操演中，首度在台射擊的美製「海馬士」多管火箭系統。（資料照）

（作者為貿易業經理）

