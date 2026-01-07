自由電子報
自由開講》把「務實」說清楚：RE100不是問題 逃避能源治理才是

2026/01/07 18:00

◎ 林仁斌

和碩集團董事長童子賢。（資料照）和碩集團董事長童子賢。（資料照）

和碩集團董事長童子賢12月17日於2025董事長治理高峰論壇的演講中，批評「RE100（Renewable Energy 100%，百分百再生能源）不僅好高騖遠，更是不切實際」，並主張企業應以「24/7 CFE（Carbon-Free Energy，全時無碳能源）取代RE100」。他同時舉Google、Microsoft等科技企業採購核電與瑞士經驗為例，宣稱國際趨勢已轉向更「務實」的能源策略。這樣的說法看似貼近產業現實，實則混淆了不同層次的政策工具，並刻意略過最關鍵的能源治理責任

將RE100描繪為「好高騖遠」 本身就是一種錯置焦點

RE100從來不是即時供電或系統調度工具，而是一套以企業承諾驅動市場的制度設計其核心目的在於透過市場力量擴大再生能源投資與供給，而非單純解決每一小時的即時供電問題。它的政策功能，在於創造可預期需求、壓低再生能源成本、並推動電力市場改革。批評RE100無法處理「全時的供電」，在技術層面或許部分成立，但若因此否定其制度價值，等同混淆「政策目標」與「操作手段」，也是對能源治理基本邏輯的誤解。

近年企業開始談論24/7 CFE，確實反映更進階的能源治理要求：不只低碳，還要時間精準配對。但必須指出，CFE並非RE100的替代品，而是建立在其成果之上的進化版本。若沒有前期大規模再生能源建設、電力數據透明與市場改革，CFE只會成為少數跨國企業的「高端減碳選項」，而非可普及的公共政策。把CFE包裝成否定RE100的理由，本質上是倒果為因。

以科技巨擘採購核電暗示台灣應如是 是一種危險的類比

事實上，Google、Microsoft這些企業同時也是再生能源與儲能的主要投資者，其能源策略多半運作於高度自由化、可跨區調度的電力市場，能透過長期購電協議分散風險。反觀台灣，電力市場高度集中，核電延役或重啟牽涉核安確保、核廢料處置、社會信任與跨世代風險，從來不是企業「想買就能買」的問題。換言之，僅是以個別企業策略，直接推導國內能源政策方向，無異於以市場話術取代公共治理。

台灣電力市場高度集中，核電延役或重啟牽涉核安、核廢料處置、社會信任等問題，從來不是企業「想買就能買」；圖為核三廠。（資料照）台灣電力市場高度集中，核電延役或重啟牽涉核安、核廢料處置、社會信任等問題，從來不是企業「想買就能買」；圖為核三廠。（資料照）

童子賢多次引用瑞士作為「核綠共存」的成功案例，卻選擇性忽略其能源體系的關鍵背景：瑞士以大型水力發電（2024年占比為56.8%）、太陽光電（7.5%）、以及長期儲能調度為核心，並在福島事故後已決定逐步退出核電，只是在過渡期內維持既有核電機組運轉。只擷取「核電占比高」（30.5%）的結果，卻無視其制度背景、地理條件與政策演進，更未能考量台灣特殊脆弱的自然與社會條件，很顯然並無法成為台灣的可行借鏡

真正務實的能源政策，從來不是單選題，更不是用幾個國外案例就能跳過風險與代價，就可以取得社會正當性而作成政策結論。因此，對台灣而言，更可行的路徑是持續擴大再生能源、儲能、提升能源效率與強化電網韌性若社會選擇保留核能選項，也必須先誠實回答核能監管制度是否健全、核廢料長期如何處置、核災避難計畫是否具體可行、事故責任如何清楚歸屬、以及如何承擔最不願意也是不可逆的風險，而非用「務實」之名逃避能源治理的難題

最後，值得提醒的是，在核能安全無法確保、核廢料最終處置方案尚未完成前，任何標榜「務實」的核能論述，都只是把責任往外往後推。因此，能源轉型真正的考驗，不在於說法是否聰明，而在於是否願意承擔「誠實」而完整的制度責任。

（作者為台灣環境保護聯盟學術委員，中國文化大學化學工程與材料工程學系副教授）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

