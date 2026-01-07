自由開講》把「務實」說清楚：RE100不是問題 逃避能源治理才是

◎ 林仁斌

和碩集團董事長童子賢。（資料照）

和碩集團董事長童子賢12月17日於2025董事長治理高峰論壇的演講中，批評「RE100（Renewable Energy 100%，百分百再生能源）不僅好高騖遠，更是不切實際」，並主張企業應以「24/7 CFE（Carbon-Free Energy，全時無碳能源）取代RE100」。他同時舉Google、Microsoft等科技企業採購核電與瑞士經驗為例，宣稱國際趨勢已轉向更「務實」的能源策略。這樣的說法看似貼近產業現實，實則混淆了不同層次的政策工具，並刻意略過最關鍵的能源治理責任。

將RE100描繪為「好高騖遠」 本身就是一種錯置焦點

RE100從來不是即時供電或系統調度工具，而是一套以企業承諾驅動市場的制度設計，其核心目的在於透過市場力量擴大再生能源投資與供給，而非單純解決每一小時的即時供電問題。它的政策功能，在於創造可預期需求、壓低再生能源成本、並推動電力市場改革。批評RE100無法處理「全時的供電」，在技術層面或許部分成立，但若因此否定其制度價值，等同混淆「政策目標」與「操作手段」，也是對能源治理基本邏輯的誤解。

近年企業開始談論24/7 CFE，確實反映更進階的能源治理要求：不只低碳，還要時間精準配對。但必須指出，CFE並非RE100的替代品，而是建立在其成果之上的進化版本。若沒有前期大規模再生能源建設、電力數據透明與市場改革，CFE只會成為少數跨國企業的「高端減碳選項」，而非可普及的公共政策。把CFE包裝成否定RE100的理由，本質上是倒果為因。

以科技巨擘採購核電暗示台灣應如是 是一種危險的類比

事實上，Google、Microsoft這些企業同時也是再生能源與儲能的主要投資者，其能源策略多半運作於高度自由化、可跨區調度的電力市場，能透過長期購電協議分散風險。反觀台灣，電力市場高度集中，核電延役或重啟牽涉核安確保、核廢料處置、社會信任與跨世代風險，從來不是企業「想買就能買」的問題。換言之，僅是以個別企業策略，直接推導國內能源政策方向，無異於以市場話術取代公共治理。

台灣電力市場高度集中，核電延役或重啟牽涉核安、核廢料處置、社會信任等問題，從來不是企業「想買就能買」；圖為核三廠。（資料照）

童子賢多次引用瑞士作為「核綠共存」的成功案例，卻選擇性忽略其能源體系的關鍵背景：瑞士以大型水力發電（2024年占比為56.8%）、太陽光電（7.5%）、以及長期儲能調度為核心，並在福島事故後已決定逐步退出核電，只是在過渡期內維持既有核電機組運轉。只擷取「核電占比高」（30.5%）的結果，卻無視其制度背景、地理條件與政策演進，更未能考量台灣特殊脆弱的自然與社會條件，很顯然並無法成為台灣的可行借鏡。

真正務實的能源政策，從來不是單選題，更不是用幾個國外案例就能跳過風險與代價，就可以取得社會正當性而作成政策結論。因此，對台灣而言，更可行的路徑是持續擴大再生能源、儲能、提升能源效率與強化電網韌性；若社會選擇保留核能選項，也必須先誠實回答核能監管制度是否健全、核廢料長期如何處置、核災避難計畫是否具體可行、事故責任如何清楚歸屬、以及如何承擔最不願意也是不可逆的風險，而非用「務實」之名逃避能源治理的難題。

最後，值得提醒的是，在核能安全無法確保、核廢料最終處置方案尚未完成前，任何標榜「務實」的核能論述，都只是把責任往外往後推。因此，能源轉型真正的考驗，不在於說法是否聰明，而在於是否願意承擔「誠實」而完整的制度責任。

（作者為台灣環境保護聯盟學術委員，中國文化大學化學工程與材料工程學系副教授）

