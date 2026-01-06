自由開講》抵制日本觀光踢鐵板！ 小粉紅不甩阿共禁令

◎ 陳啟濃



日本2025年11月國際觀光客達到352萬人次，顯然日本的觀光景氣並沒有受到中共抵制手段的影響。（路透檔案照）雖然中共利用觀光抵制日本首相的「台灣有事 日本有事」的說法，日本2025年11月國際觀光客也達到352萬人次，高於2024年同月水準。顯然日本的觀光景氣並沒有受到中共抵制手段的影響。觀光市場本來就有一定的量能，當國際觀光客得知中國觀光客會減少，相對會更有意願前往日本旅遊，對於台灣人來說更為明顯。有新聞報導指出，中國大媽公然在機場咆哮，高喊「台灣是中國的」。這不僅有失國際禮儀，更突顯了中共侵略台灣的野心已經深入中國人心。

中共不檢討自己常常「干預他國內政」，還把人民的國際旅遊當成政治手段，強迫中國人失去來日本學習成長的機會。日本人是一觀光大國，重點不在他有悠久的歷史文化，而是人民具有良好的生活素養，遵守法律重視秩序的生活態度。所以大家到日本旅遊，總會覺得很方便心情放鬆，一切都是讓人很愜意自在。

中共軍機頻頻繞台，展現其侵略野心。（資料照，國防部提供）中共近日更提醒國際社會要注意日本的侵略主義復活，這個說法也是一種煽風點火、危言聳聽的套路。因為中共不停的軍機繞台，軍艦逼近日本，而且跟菲律賓也常常故意挑釁，中共的行動已經說明了誰才有可能讓侵略主義復活。

一個不重視人權把人民當成政治工具的專制國家，當然無法利用觀光手段抵制自由民主的先進國家。因為中國人也會看穿中共，並非是因為日本的侵略野心，卻只是為了鞏固自己政權，玩弄人民罷了。

請繼續往下閱讀...

（作者為政治評論員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法