自由開講》把國安當免責牌，本身就是民主越線

2026/01/06 09:00

◎ 再米

翁曉玲、林思銘等7名國民黨立委近日赴中國廈門，引發爭議。（圖由民進黨提供）翁曉玲、林思銘等7名國民黨立委近日赴中國廈門，引發爭議。（圖由民進黨提供）國民黨立委赴中行程遭質疑後，翁曉玲以一句「國安局、調查局白幹的嗎？」回應外界。這句話看似強硬，實則暴露一個嚴重的民主錯誤：把情治監控當成政治人物的免責牌。在民主制度下，從來不存在「沒被查就不用交代」的特權。國安機關的職責是監控與防範，不是替民意代表背書；制度的存在，是為了補強風險，而不是為高風險行為開脫。

翁曉玲把說明責任反推給國安單位，本質上是否定民意代表最基本的自律義務。尤其在中國長期以交流包裝統戰、以台商活動作為政治滲透節點的現實中，立委赴中早已超越私人行程的範疇。社會要求的不是忠誠測試，而是最低限度的透明與政治分際。拒絕清楚交代接觸對象與互動內容，卻要社會「放心交給國安單位處理」，正是把民主責任外包的典型操作。

翁曉玲長期在立法院程序中阻擋國安相關法案與國防預算付委審查，使制度連最基本的討論與補強機會都被凍結。（資料照）翁曉玲長期在立法院程序中阻擋國安相關法案與國防預算付委審查，使制度連最基本的討論與補強機會都被凍結。（資料照）更值得警惕的是，這並非一句失言，而是一條清楚可辨的行為邏輯。翁曉玲長期在立法院程序中阻擋國安相關法案與國防預算付委審查，使制度連最基本的討論與補強機會都被凍結。一方面讓國安立法停擺，另一方面又以國安機關作為辯護工具，這本身就是對民主制度的消耗。

同樣的思維，也曾出現在她面對罷免連署造假疑雲時的發言。當民主程序正當性遭質疑，她主張即便有不法，也應待罷免結果出爐再追究。從結果凌駕法治，到今日的「沒被查就沒事」，其核心始終一致：制度，只在政治方便時才被尊重。

政府要求公職赴中行程透明、支持報備與揭露制度、讓國安與國防法案回到委員會接受審查，並非擴權，更不是抹紅，而是守住民主底線的最低要求。把這些要求說成政治迫害，才是真正的誤導。當政治人物把國安當成免責牌，把制度當成卸責工具，問題就不再只是言論失當，而是民主是否仍被視為必須共同遵守的底線。這，正是翁曉玲那句話真正越線之處。

（作者為退休人士）

