自由開講》行憲紀念日 教師的工作權真的受到憲法保障了嗎？

行憲紀念日，我想問一個許多教師不敢公開問的問題：我們的工作權，真的受到憲法保障了嗎？

憲法明文保障人民的工作權，理應讓每一位專業工作者，能在合理、安全且受尊重的環境中執行職務。然而，在教育現場，越來越多教師卻有一種共同感受——每天走進教室前，思考的不再只是如何把課上好，而是如何「不要出事」。

近年來，只要一封匿名檢舉、一個尚未釐清的指控，教師就可能立刻被啟動調查程序，被要求反覆說明、配合訪談，甚至在事實未明之前，名譽與專業就已遭受質疑。程序走完了，但人也往往被拖垮了。這樣的工作環境，究竟是憲法所保障的工作權，還是一種高風險、低保障的制度性消耗？

問題不在於制度是否要防弊，而在於是否失去比例原則與程序正義。調查本應是釐清事實的工具，卻在實務中變成壓迫教師的手段；保障學生權益的制度，卻反而讓教師成為最容易被犧牲的一環。當「只要被檢舉就先懷疑」成為潛規則，教師的工作權，早已在無形中被侵蝕。

身為第一線國小教師，同時也是教育產業工會的工作者，我看過太多案例：教師沒有違法，卻被程序耗盡心力；沒有失職，卻因制度失衡而身心俱疲。這些傷害往往不會登上新聞，但卻真實地發生在每一間校園。

也正因如此，行憲紀念日更提醒我們：教師需要的，不只是口頭上的尊重，而是能真正落實憲法精神的制度保障。工會的存在，不是為了對抗教育，而是為了讓權力不至於失衡，讓教師在面對制度時，至少還有一條防線。

一個讓教師無法安心教學的環境，最終受傷的，從來不只是教師，而是每一位學生。行憲紀念日，不只是紀念一部憲法存在，更應該是檢視國家是否真正用憲法精神，對待站在教室最前線的教師。唯有先守住教師的工作權，孩子的受教權，才不會成為空談。

（作者為屏東縣教育產業工會副秘書長、屏東縣教師會理事、第一線國小教師）

