自由開講》「過激與仇恨性言論」不能光靠《社維法》處理

2025/12/30 12:30

◎ 姚孟昌

行政院於12月26日通過《社會秩序維護法》部分條文修正草案，試圖依法處罰「仇恨性言論」。（資料照）行政院於12月26日通過《社會秩序維護法》部分條文修正草案，試圖依法處罰「仇恨性言論」。（資料照）

12月26日，行政院通過《社會秩序維護法》部分條文修正草案，試圖以法律手段處罰「仇恨性言論」，引發各界熱議。行政院想用《社維法》規範人民言論，乍聽之下確實恐怖。可預期是草案送進立法院後，在當下朝野兩極對立氛圍中，該草案想要完成三讀，恐怕困難重重。況且，就算順利立法，未來執行也會有不少困難。

筆者肯定行政院修法的努力，該草案確實可導正社會大眾對於「仇恨性言論」不當一回事的態度，對防制企圖激化社會對立言論的傳播也能產生一定效果惟筆者認為若要有效防止公共言論品質墮落，首先仍須仰賴言論者與傳播媒體的自我約束。人人應有自覺地防止自身成為仇恨性言論的工具，進而相互約束。法律僅是用來約束屢犯不改、情節嚴重、或已造成他人尊嚴乃至於社會秩序受到傷害的行為人

國人須知憲法所保障的言論自由並非絕對的權利，行使言論自由者需對自己言論承擔責任。責任大小依其表達方式、言論內容、對他人尊嚴自由的侵犯程度、以及對於社會秩序公共利益的影響而定。從個人自律、媒體與群體自律、到行政罰處分，最嚴重是刑事處罰。立法者當依行為人犯意大小、行為情節輕重、結果危害程度而有不同規範。若要科處行政罰或刑罰，構成要件應當嚴謹明確，裁處與救濟程序也必須由客觀、公正與獨立的司法機關為之。立法切忌情輕法重，尤其不應讓人民在表達言論時產生寒蟬效應。

若要有效防止公共場域出現仇恨性言論，首先須仰賴言論者與傳播媒體的自我約束；示意圖。（路透檔案照）若要有效防止公共場域出現仇恨性言論，首先須仰賴言論者與傳播媒體的自我約束；示意圖。（路透檔案照）

行政院提出的《社維法》第64條第6款：「於公園、車站、輪埠、航空站或其他公共場所，以旗幟、標語、圖像、服飾、影音或其他物品，倡議、宣傳、散布或播送仇恨性言論、恐怖主義或境外敵對勢力激化社會對立或消滅我國主權之主張，足以影響公共秩序者，處3天以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰。」處罰看似不重。惟筆者認為行政院想用《社維法》一款規定就要將「仇恨性言論」、「恐怖主義言論」或「來自境外敵對勢力、意圖激化社會對立或消滅中華民國主權的主張」等言論一併處理，恐怕是太勉強《社維法》了

合理的立法策略應將「過激言論」、「針對性別、種族、族群之仇恨性言論」、「針對政治主張之仇恨性言論」、「意圖極化社會對立之言論」、「意圖危害憲政秩序之存立與消滅中華民國主權之言論」予以區別，分別規範。立法必須區分言論者是惡意故意或是無心過失是個人行為或集體行為言論者能否預見其行為結果等，妥善地將不同言論表達類型化後，分別論處。如此才能兼顧言論自由保障與他人權利乃至於公共利益的平衡。

再者，有關個人的過激言論，應以媒體或平台自律限制之，未必即須動用到社維法。若言論已構成公然侮辱或謠言者，則依照刑法規定處置；對於針對種族或性別的仇恨性言論，當制定《反歧視法》予以處置。至於「言論為來自境外敵對勢力，目的是激化社會對立或消滅中華民國主權的主張」，這早已經超出《社維法》的範圍，應另外訂專法或刑法專條因應。

仇恨性言論若來自「境外敵對勢力」，目的是激化社會對立或消滅中華民國主權主張，這已超出《社維法》範圍，應另訂專法或以刑法因應；示意圖。（路透檔案照）仇恨性言論若來自「境外敵對勢力」，目的是激化社會對立或消滅中華民國主權主張，這已超出《社維法》範圍，應另訂專法或以刑法因應；示意圖。（路透檔案照）

筆者認為行政院此次修法尤應針對「基於種族、性別的仇恨性言論」。該言論之所以受到非難，在於其以攻擊他人尊嚴、忽略他人感受，企圖貶抑他人平等權利、使他人陷入不利甚至危險處境為目的，特別是以少數、弱勢群體為對象。其立法之迫切性早已被來台參與「人權公約之國家報告」的多位國際專家屢屢指出

國人也當知曉，個人言論自由必須仰賴社會寬容與國家保護才能實踐。言論者在享有自由的同時，自然不可忽略個人對於公共利益與社會秩序的責任。

（作者為大學教師）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

