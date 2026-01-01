自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》選舉選到「亮槍造勢」國民黨難甩暴力本質

2026/01/01 11:30

◎ 楊智強

2025年12月25日造勢活動，國民黨副主席季麟連（左二）贈送1把短槍給謝龍介（中）。（資料照）2025年12月25日造勢活動，國民黨副主席季麟連（左二）贈送1把短槍給謝龍介（中）。（資料照）民主選舉理應是理念的對話，但在2025年12月25日國民黨的造勢場合上，卻演變成一場挑戰法治與常識的荒謬秀。國民黨副主席季麟連大動作向參選人謝龍介贈送一把「槍」，這種將暴力工具意象化的操作，不僅令人瞠目結舌，更嚴重踐踏台灣社會的文明底線。

面對社會排山倒海的質疑，謝龍介陣營的辯解竟如同兒戲般前後不一。起初，他們宣稱贈槍是為了「橫掃黑金」，眼見輿論撻伐國民黨美化暴力，旋即又改口稱這只是象徵「鳴槍起跑」的運動意象。推託矛盾的說法，不僅邏輯死亡，還凸顯出政客闖禍後，為了掩飾錯誤而隨意拼湊藉口，一再圓謊的投機心態。一個動作的說詞且能一日數變，選民豈可相信政見的真實性？

先前，國民黨長期將「八八槍擊案」當作攻擊執政黨的提款機，然而司法調查的真相卻重重打臉藍營。被檢調指控涉嫌資助並窩藏槍手的核心人物，正是曾任國民黨學甲區黨部主委王文宗。他不僅曾是朱立倫、謝龍介與馬英九競選時的得力幹部，更是李全教在地方經營的重要支柱。這種「主嫌就在國民黨內」的難堪事實，對照謝龍介此舉，都是賊喊捉賊，輕視台南選民的智商。謝龍介與季麟連手握槍枝，不僅在挑戰當前北捷無差別攻擊事件的敏感神經，更赤裸顯露了國民黨揮之不去的暴力本色與民主倒退。

曾任國民黨學甲區黨部主委的王文宗，被檢調指控是「八八槍擊案」中涉嫌資助並窩藏槍手的核心人物。（資料照）曾任國民黨學甲區黨部主委的王文宗，被檢調指控是「八八槍擊案」中涉嫌資助並窩藏槍手的核心人物。（資料照）

昔日，國民黨屏東縣議長鄭太吉「過高屏溪殺人無罪」的名言，那段由國民黨一手包庇下的地方派系黑歷史，曾是台灣民主最黑暗的傷痕。說穿了，荒腔走板的舉槍秀，不過是國威權幽靈的集體回魂。早年熱衷「槍桿子出政權」的政黨，即便台灣民主化多年，國民黨骨子裡迷戀武力恐嚇百姓的DNA依舊。「舉槍造勢」事件後，未來的關鍵在於選民能在投票時勇敢表態，對暴力政治的堅決抵制。否則，今天被批評為「不當」的舉動，可能在明日成為「新常態」。

（作者為社會科教師）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書