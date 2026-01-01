自由開講》選舉選到「亮槍造勢」國民黨難甩暴力本質

◎ 楊智強

2025年12月25日造勢活動，國民黨副主席季麟連（左二）贈送1把短槍給謝龍介（中）。（資料照）民主選舉理應是理念的對話，但在2025年12月25日國民黨的造勢場合上，卻演變成一場挑戰法治與常識的荒謬秀。國民黨副主席季麟連大動作向參選人謝龍介贈送一把「槍」，這種將暴力工具意象化的操作，不僅令人瞠目結舌，更嚴重踐踏台灣社會的文明底線。

面對社會排山倒海的質疑，謝龍介陣營的辯解竟如同兒戲般前後不一。起初，他們宣稱贈槍是為了「橫掃黑金」，眼見輿論撻伐國民黨美化暴力，旋即又改口稱這只是象徵「鳴槍起跑」的運動意象。推託矛盾的說法，不僅邏輯死亡，還凸顯出政客闖禍後，為了掩飾錯誤而隨意拼湊藉口，一再圓謊的投機心態。一個動作的說詞且能一日數變，選民豈可相信政見的真實性？

先前，國民黨長期將「八八槍擊案」當作攻擊執政黨的提款機，然而司法調查的真相卻重重打臉藍營。被檢調指控涉嫌資助並窩藏槍手的核心人物，正是曾任國民黨學甲區黨部主委王文宗。他不僅曾是朱立倫、謝龍介與馬英九競選時的得力幹部，更是李全教在地方經營的重要支柱。這種「主嫌就在國民黨內」的難堪事實，對照謝龍介此舉，都是賊喊捉賊，輕視台南選民的智商。謝龍介與季麟連手握槍枝，不僅在挑戰當前北捷無差別攻擊事件的敏感神經，更赤裸顯露了國民黨揮之不去的暴力本色與民主倒退。

請繼續往下閱讀...

曾任國民黨學甲區黨部主委的王文宗，被檢調指控是「八八槍擊案」中涉嫌資助並窩藏槍手的核心人物。（資料照）

昔日，國民黨屏東縣議長鄭太吉「過高屏溪殺人無罪」的名言，那段由國民黨一手包庇下的地方派系黑歷史，曾是台灣民主最黑暗的傷痕。說穿了，荒腔走板的舉槍秀，不過是國威權幽靈的集體回魂。早年熱衷「槍桿子出政權」的政黨，即便台灣民主化多年，國民黨骨子裡迷戀武力恐嚇百姓的DNA依舊。「舉槍造勢」事件後，未來的關鍵在於選民能在投票時勇敢表態，對暴力政治的堅決抵制。否則，今天被批評為「不當」的舉動，可能在明日成為「新常態」。

（作者為社會科教師）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法