評論 > 投書

自由開講》從監察院調查報告 看安泰醫院的管理責任與災後態度

2025/12/31 17:00

◎ 袁冰凝

2024年10月，屏東東港安泰醫院發生火災，造成9人死亡。（資料照）2024年10月，屏東東港安泰醫院發生火災，造成9人死亡。（資料照）屏東東港安泰醫院火災奪走九條人命，本應成為所有醫療機構最沉痛的警鐘。然而，當社會仍在等待深刻反省與制度改革之際，地檢署卻曾以被告與家屬達成和解、賠償三千餘萬元為由，作出緩起訴處分，其後雖經高雄高分檢撤銷、發回續查，但若對照監察院近日公布的調查報告內容，不難發現，原處分在事實評價與責任認定上，確實存在難以忽視的落差。

依監察院調查，安泰醫院違法增建面積高達一萬零三百餘平方公尺，幾乎占原合法建築的一半，且多數違建並非一次完成，而是在多年內陸續興建，並長期作為病房或醫療使用空間使用。這樣的違法狀態，顯然不是偶發或短期疏失，而是長期明知違規、仍持續營運的結果，所累積而成的結構性風險。

屏縣府表示，東港安泰醫院範圍內幾近一半是未申請建照的違法建築物（見圖橘色處）。（屏東縣政府提供）屏縣府表示，東港安泰醫院範圍內幾近一半是未申請建照的違法建築物（見圖橘色處）。（屏東縣政府提供）從刑法觀點來看，長期存在、可得而知的重大違規情形，是否已構成業務上應盡注意義務的違反？違建的持續使用與消防安全管理的缺失，是否與火災導致多人死亡之結果，具有相當因果關係？這些正是過失致死責任判斷的核心問題，本應在司法判斷中被清楚說明，但原緩起訴處分卻將論述重心放在「事後賠償」與「是否已彌補損害」，對於院方管理階層長期違法狀態所應承擔的刑事責任，著墨甚少，實難以回應社會對公共安全案件之期待。

東港安泰醫院創辦人即國民黨立委蘇清泉等人涉嫌過失致死等罪，後續僅賠償3千萬和解，並獲屏東地檢署緩起訴處分。（資料照）東港安泰醫院創辦人即國民黨立委蘇清泉等人涉嫌過失致死等罪，後續僅賠償3千萬和解，並獲屏東地檢署緩起訴處分。（資料照）緩起訴制度的立法目的，在於給予真心悔悟者改過自新的機會，而非只要金錢賠償到位，即可換得刑責退出。尤其在涉及九人死亡的重大公共安全案件中，實務上多半仍會提起公訴，再由法院於量刑階段斟酌和解情形，宣告緩刑或從輕處斷。但從整起事件的後續觀察，卻難以看見與九條人命相對應的悔意與改革決心。

若安泰醫院管理階層真有反省，理應主動承認長期違規的錯誤，全面檢討院內安全制度，並以具體行動確保不再重蹈覆轍；但社會所看到的，卻是將焦點不斷放在「已賠償、已和解」之上，彷彿悲劇已隨法律程序告一段落而被迫翻頁，如此處置方式是否真能回應生命的重量，值得司法與社會共同深思。

（作者為法務人員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優,來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

