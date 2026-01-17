自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》習近平誤國的「第六個迷思」

2026/01/17 18:00

◎ 劉孔伏

2025年12月12日《鏡報》發表台灣宋國誠教授的文章〈習近平誤國的五個迷思──我對未來世局的看法〉指出：根據種種指標和數據均顯示，中國正從漸進萎縮走向加速衰敗。此一衰落景像，誰來負責？當然是由親自指揮、親自部署的習近平負起政治總責。中國之衰敗來自習近平的五個迷思，一個迷霧衝撞，出路難尋的迷魂陣，一個沒有出口的國家囚室。這五個迷思：1、對抗，2、內耗，3、鎮壓，4、宣傳，5、踩雷。

習近平上台十幾年來，敗光了「改革開放」40年經濟發展的積累和成果，也花光了子孫後代的錢。中國在選後再度突襲我國產品輸入的行動，習近平到底在搞什麼鬼？圖像也愈來愈清晰。（美聯社資料照）習近平上台十幾年來，敗光了「改革開放」40年經濟發展的積累和成果，也花光了子孫後代的錢。中國在選後再度突襲我國產品輸入的行動，習近平到底在搞什麼鬼？圖像也愈來愈清晰。（美聯社資料照）

宋教授的總結十分精準，中共未來將進入潛伏危機的爆發時期，面臨外部壓力與內部脆弱的內憂外患，從國際制裁的深度圍堵，虛假宣傳的自我矇蔽、改革紅利的虛擲敗家、鎮壓異己的壓力疲勞到冒險攻台引雷自爆，最終進入終極潰敗的命運。習近平以「保黨」自居，結果使中共迅速潰敗，成為了中共滅亡的「總加速師」。

除了這五個迷思之外，習近平還有第六個迷思：閉關鎖國。他自身文化水平差，在其智囊團的鼓動之下，他有強烈地賭徒心理。賭的結果有輸有贏，輸了怎麼辦？他搞個人獨裁體制就是回歸毛澤東「文革」體制，賭輸了就像毛時代那樣閉關鎖國。為此，他早就安排中國社科院副院長、中國歷史研究院院長高翔領銜組成課題組，為明清時期閉關鎖國翻案。

果然中國最有權威的歷史刊物、中國社會科學院編輯出版《歷史研究》雜誌2022年第3期發表了高翔〈明清時期「閉關鎖國」問題新探〉一文，認為明清朝的閉門政策並非閉關鎖國，而僅僅是「自主限關」，是為了維護國家主權，防範西方殖民侵略等做法，並沒有阻斷當時中國對外貿易的發展和中西交往。所謂「自主限關」，就是進可攻、退可守，進退自如，這是前五個迷思的基礎與保障。

習近平搞個人獨裁體制，根基不穩，最後動用國安力量維穩，把維穩推向無以復加的極端，國本已經搖榣欲墜。圖為中國在1966年發動文化大革命。（圖取自網路）習近平搞個人獨裁體制，根基不穩，最後動用國安力量維穩，把維穩推向無以復加的極端，國本已經搖榣欲墜。圖為中國在1966年發動文化大革命。（圖取自網路）

這第六個迷思與前五個迷思一樣，不符合現實事實，邏輯混亂，頗具有荒誕性。誠然不錯，中共元老陳雲曾說：「中國人好管，餓死也不會造反。」前幾年面對美國和西方民主國家的制裁，王岐山也曾說過「中國人吃草也能過三年」。這是指毛澤東革命年代的事，並不適用於經過改革開放40年後的當今，常言道：「從儉入奢易，從奢入儉難。」況且，現在中國民眾已經見識過大世界，不像過去那樣孤陋寡聞式的愚味無知，北京四通橋彭立發事件和白紙運動足分證明了這一點。

習近平個人獨裁體制與毛氏「文革」體制不僅所處的年代情況不同，他與毛氏有雲泥天壤之別，而且兩者之間有著非常重大的差異，這是很多人沒有注意到的。首先是毛氏憑藉著自己是開國元勳的崇高威望搞「文革」，人民群眾是擁戴支持的，無論如何也不可能動搖中共之國本，不存在著被推翻垮台的；而習近平搞個人獨裁體制是在以民為敵的維穩境況下進行的，根基不穩，危機四伏，最後動用國安力量維穩，把維穩推向無以復加的極端，中共之國本已經搖榣欲墜。

習近平還有第六個迷思：閉關鎖國。圖為中國南京港口等待出口的車輛。 （法新社檔案照）習近平還有第六個迷思：閉關鎖國。圖為中國南京港口等待出口的車輛。 （法新社檔案照）

其次，習近平搞個人獨裁體制一開始就遭到黨內外強烈反對和抵制，他是靠玩弄陰謀詭計，不擇手段的厚黑學，突破做人的底線，任意胡作非為，方才把個人權力抓到手，這一過程中他喪失了黨內外的信任，成為眾矢之敵，也使中共徹底失去民眾基礎。

習近平上台十幾年來敗光了「改革開放」40年經濟發展的積累和成果，使國家與民眾背上了沈重的債務，不僅寅吃卯糧，也花光了子孫後代的錢。今年中國經濟指標更是會面下滑，失業嚴重，通貨緊縮，經濟即將全面崩潰，中共面臨垮台之虞。這就是習近平六個迷思所造成的惡果 ，天命難違矣！

（作者為中國歷史學家、作家，曾在《明報月刊》、《香港作家》、《文綜》等雜誌發表文學作品，現客居泰國曼谷）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書