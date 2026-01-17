自由開講》習近平誤國的「第六個迷思」

◎ 劉孔伏

2025年12月12日《鏡報》發表台灣宋國誠教授的文章〈習近平誤國的五個迷思──我對未來世局的看法〉指出：根據種種指標和數據均顯示，中國正從漸進萎縮走向加速衰敗。此一衰落景像，誰來負責？當然是由親自指揮、親自部署的習近平負起政治總責。中國之衰敗來自習近平的五個迷思，一個迷霧衝撞，出路難尋的迷魂陣，一個沒有出口的國家囚室。這五個迷思：1、對抗，2、內耗，3、鎮壓，4、宣傳，5、踩雷。

習近平上台十幾年來，敗光了「改革開放」40年經濟發展的積累和成果，也花光了子孫後代的錢。中國在選後再度突襲我國產品輸入的行動，習近平到底在搞什麼鬼？圖像也愈來愈清晰。（美聯社資料照）

宋教授的總結十分精準，中共未來將進入潛伏危機的爆發時期，面臨外部壓力與內部脆弱的內憂外患，從國際制裁的深度圍堵，虛假宣傳的自我矇蔽、改革紅利的虛擲敗家、鎮壓異己的壓力疲勞到冒險攻台引雷自爆，最終進入終極潰敗的命運。習近平以「保黨」自居，結果使中共迅速潰敗，成為了中共滅亡的「總加速師」。

除了這五個迷思之外，習近平還有第六個迷思：閉關鎖國。他自身文化水平差，在其智囊團的鼓動之下，他有強烈地賭徒心理。賭的結果有輸有贏，輸了怎麼辦？他搞個人獨裁體制就是回歸毛澤東「文革」體制，賭輸了就像毛時代那樣閉關鎖國。為此，他早就安排中國社科院副院長、中國歷史研究院院長高翔領銜組成課題組，為明清時期閉關鎖國翻案。

果然中國最有權威的歷史刊物、中國社會科學院編輯出版《歷史研究》雜誌2022年第3期發表了高翔〈明清時期「閉關鎖國」問題新探〉一文，認為明清朝的閉門政策並非閉關鎖國，而僅僅是「自主限關」，是為了維護國家主權，防範西方殖民侵略等做法，並沒有阻斷當時中國對外貿易的發展和中西交往。所謂「自主限關」，就是進可攻、退可守，進退自如，這是前五個迷思的基礎與保障。

習近平搞個人獨裁體制，根基不穩，最後動用國安力量維穩，把維穩推向無以復加的極端，國本已經搖榣欲墜。圖為中國在1966年發動文化大革命。（圖取自網路）

這第六個迷思與前五個迷思一樣，不符合現實事實，邏輯混亂，頗具有荒誕性。誠然不錯，中共元老陳雲曾說：「中國人好管，餓死也不會造反。」前幾年面對美國和西方民主國家的制裁，王岐山也曾說過「中國人吃草也能過三年」。這是指毛澤東革命年代的事，並不適用於經過改革開放40年後的當今，常言道：「從儉入奢易，從奢入儉難。」況且，現在中國民眾已經見識過大世界，不像過去那樣孤陋寡聞式的愚味無知，北京四通橋彭立發事件和白紙運動足分證明了這一點。

習近平個人獨裁體制與毛氏「文革」體制不僅所處的年代情況不同，他與毛氏有雲泥天壤之別，而且兩者之間有著非常重大的差異，這是很多人沒有注意到的。首先是毛氏憑藉著自己是開國元勳的崇高威望搞「文革」，人民群眾是擁戴支持的，無論如何也不可能動搖中共之國本，不存在著被推翻垮台的；而習近平搞個人獨裁體制是在以民為敵的維穩境況下進行的，根基不穩，危機四伏，最後動用國安力量維穩，把維穩推向無以復加的極端，中共之國本已經搖榣欲墜。

習近平還有第六個迷思：閉關鎖國。圖為中國南京港口等待出口的車輛。 （法新社檔案照）

其次，習近平搞個人獨裁體制一開始就遭到黨內外強烈反對和抵制，他是靠玩弄陰謀詭計，不擇手段的厚黑學，突破做人的底線，任意胡作非為，方才把個人權力抓到手，這一過程中他喪失了黨內外的信任，成為眾矢之敵，也使中共徹底失去民眾基礎。

習近平上台十幾年來敗光了「改革開放」40年經濟發展的積累和成果，使國家與民眾背上了沈重的債務，不僅寅吃卯糧，也花光了子孫後代的錢。今年中國經濟指標更是會面下滑，失業嚴重，通貨緊縮，經濟即將全面崩潰，中共面臨垮台之虞。這就是習近平六個迷思所造成的惡果 ，天命難違矣！

（作者為中國歷史學家、作家，曾在《明報月刊》、《香港作家》、《文綜》等雜誌發表文學作品，現客居泰國曼谷）

