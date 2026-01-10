自由開講》雙語政策淪為「沾醬油」？與其形式主義 不如深耕全英閱讀

◎ 郭昌益

「2030雙語國家」政策推動至今，從最初的雄心壯志，落實到教學現場卻逐漸顯露疲態。走進許多標榜「雙語」的教室，我們看到的往往不是沉浸式的語言環境，而是尷尬的「晶晶體」教學，或是為了應付評鑑而不得不為的「形式展演」。許多教育工作者不禁要問：我們追求的雙語，究竟是讓孩子真的具備英語力，還是只是為了讓學校拿到補助款的「有做就好」？

「2030雙語國家」政策推動至今，逐漸顯露疲態。圖為新竹縣培育中小學的雙語師資。（圖取自竹縣府官網）

目前的雙語政策面臨首要的結構性困境，在於「年級斷層」與「資源稀釋」。在許多學校，雙語課程並非連貫性的規劃，而是哪個年級有熱心老師、哪個領域有缺額就開在哪裡。導致學生可能三年級有雙語體育，四年級卻又變回全中文，學習歷程支離破碎，無法累積語感。

更嚴重的問題在於課堂中「中文比例過高」的假象。為了推動雙語，許多並非英語專長的學科老師被趕鴨子上架。在專業自信與語言能力的雙重焦慮下，課堂變成了「中文講解為主，英語單字為輔」。老師說一句英文，立刻用兩句中文翻譯，學生很快就學會「自動過濾」聽不懂的英語，只等待中文指令。這種「雙語」，既犧牲了學科知識的深度，也無法提升英語溝通的實質能力，最終淪為一種為了KPI（關鍵績效指標）存在的「沾醬油」式教學。

與其強推這種「全面但淺薄」的雙語普及，不如集中資源，追求「精準且深刻」的語言習得。

首先，應回歸專業分工，增聘能「全英語授課」的專業師資。 語言學習需要高強度的輸入（Input），而非中英夾雜的干擾。教育主管機關應將資源挹注於聘請具備TESOL/TEFL證照、或受過完整CLIL（內容與語言整合學習）訓練的英語專長教師。讓英語課回歸全英語環境，讓學科課回歸知識傳遞，而不是讓兩者在課堂上相互拉扯、雙輸。

非英語系國家，缺乏日常口說環境是必然的，不如在每週的彈性課程中，落實紮實的全英語閱讀與討論。圖為大學生遠距教導偏鄉學生雙語。（中央社資料照）

其次，推動「自編跨領域英語教材」並以「閱讀」為核心。目前許多雙語課程缺乏合適教材，老師只能拿著中文課本硬翻，內容生硬且缺乏語境。真正的雙語教育，應該是透過英語去獲取新知。學校應鼓勵英語老師與學科老師共備，編寫適合台灣學生程度的跨領域教材。例如，用簡單的英語閱讀材料來學習自然科學的循環概念，或是社會科的世界地理。

「閱讀能力」才是英語力的根本。 在非英語系國家，缺乏日常口說環境是必然的，但「閱讀」是可以隨時隨地發生的。透過大量、分級的英語閱讀（Graded Reading），學生才能從單字走向句子，從句子走向邏輯思考。與其在體育課喊幾句「Run」或「Jump」，不如在每週的彈性課程中，落實紮實的全英語閱讀與討論。

雙語政策的初衷良好，但若執行手段流於形式，最終只會製造出一批對英語無感、對學科一知半解的學生。教育不該是「有做就好」的敷衍，而是要「做對方向」的堅持。請停止那些為了雙語而雙語的表面工夫，將資源用在聘請真正的雙語師資、開發優質的閱讀教材上，這才是提升台灣下一代國際競爭力的正辦。

（作者為現任小學英語老師和中教大雙語師培生）

