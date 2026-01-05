自由開講》藍白推「台灣未來帳戶」 政策買票包裝成少子化解方？

◎ 葉昱呈

國民黨與民眾黨打著「搶救少子國安危機」旗號，推出《台灣未來帳戶特別條例》，承諾0至12歲兒童全面設立帳戶，12年支出至少4030億元，卻未就少子化成因對症下藥，說穿了，其實是一張政客為討好選民，卻讓全民買單的空頭支票。

若將國家財政比作家庭收支，一般家庭的三餐、房貸、學費與休閒娛樂等開銷，皆需衡量收入與存款，量入為出，以免入不敷出，陷入經濟困境，甚至債留子孫，而藍白所推「台灣未來帳戶」，正是未妥善規劃財源，即先承諾長期支出的典型作法，並將風險轉嫁全民。

初步估算，本屆藍白立委推動多項擴張性法案，累計增加國庫負擔逾2兆元。《財劃法》修法後，中央明年度預算即須舉債近3000億元，此時藍白若再承諾高額支出，而未交代穩定財源，不啻是「假關懷未來世代之名，行掏空國庫之實」。

其次，依《憲法》與《預算法》規定，立委可倡議政策方向，但不得逕自指定或增加政府支出，預算編列屬行政權核心，立法院僅負責審議與監督，因此藍白透過「特別條例」框定支出規模，形同立法權僭越行政權，破壞權力分立秩序。

衛福部自2017年推動兒少發展帳戶，鎖定低收入家庭精準投資，已惠及逾8萬名兒童，累計撥款近百億元。（資料照）

此外，「台灣未來帳戶」之法案設計不排富，採齊頭式補貼，受益對象包括原本就不缺資源的中高收入家庭，顯然未將人民納稅錢花在刀口上。反觀，衛福部自2017年推動兒少發展帳戶，鎖定低收入家庭精準投資，截至今年已惠及逾8萬名兒童，累計撥款近百億元，績效有目共睹。

綜上所述，少子化對策應如家庭理財般精算，並從托育、教育、居住與勞動條件等結構性成因進行長期改革，而非胡亂大撒幣，掏空國庫，債留後代，況且一旦開此先例，各類補貼將競相立法，公共預算恐淪為立委政治提款機，更嚴重斲傷台灣的憲政秩序。

（作者為公務員）

