自由開講》憲法裁判的效力從何而來：從憲訴法第38條看判決正當性的制度基礎

◎ 陳裕翔

憲法法庭在停擺一年後，針對《憲法訴訟法》修正條文作出違憲並失效的判決，隨即引發社會對判決正當性的高度討論。面對外界質疑，憲法法庭明確指出，判決已於理由中充分說明其法理依據，依法當然具備正當性，且依《憲法訴訟法》第38條規定，憲法判決對全國各機關具有拘束力。這樣的回應，並非單純的自我辯護，而是回到憲政制度的根本設計：在一個以成文法為基礎的法治國家中，憲法裁判的效力，並不取決於社會是否滿意，而是取決於是否依既定程序作成，並符合授權規範所設定的要件。若每一件憲法判決都必須通過輿論或政治機關的再確認，憲法審查制度本身便將失去存在意義。

憲法法庭判決《憲法訴訟法》修正條文作出違憲並失效，引發社會對判決正當性的高度討論。（中央社檔案照）

從制度結構來看，《憲法訴訟法》第38條所賦予的對全國機關之拘束力，正是為了避免憲法裁判淪為意見書或建議案。憲法法庭之所以被設計為獨立於立法、行政與普通法院體系之外，正是因其負責處理高度抽象、涉及權力分際的憲法問題。若其裁判效力仍需仰賴其他機關認可，則憲法法庭將不過是政治協商的延伸，而非憲法守門人。換言之，憲法裁判的正當性，並非來自人數多寡或外部支持度，而是來自制度授權與法律明文。只要判決是在法定框架內作成，其效力即屬當然存在，而非可供選擇性接受。

請繼續往下閱讀...

當然，外界對評議人數與程序的討論，並非全然沒有意義，但這類疑問應回歸制度修正層次，而非否定既有判決效力。憲法法庭在判決理由中已就程序與法理解釋其判斷基礎，這正是憲法裁判可受檢驗之處。法治國原則要求的，不是裁判零爭議，而是裁判能夠被理性批評、被學理檢驗，卻仍然在未被推翻前，具有完整拘束力。若僅因部分大法官未參與評議，或社會對結果感到不安，便主張判決無效，反而會造成更嚴重的憲政不確定性，使各機關無所適從。

成熟的憲政國家，憲法法院的判決也常伴隨高度爭議，但並不削弱其效力，反而促使制度在批評與修正中前進。（中央社檔案照）

更重要的是，若否定本案判決的正當性，實際上等同否定整個憲法裁判制度的穩定性。憲法法庭停擺期間，社會已清楚感受到缺乏最終憲法裁判者所帶來的制度真空；若在復歸運作後，又因爭議而動搖其裁判效力，等於讓憲政秩序長期處於不確定狀態。對立法院、行政機關乃至普通法院而言，最可預期、最具秩序性的選擇，正是依憲訴法明文，承認憲法判決的拘束力，並在此基礎上，進一步討論制度是否需要補強，而非倒果為因，先否定判決本身。

回到憲政理論的核心，憲法法庭的權威從來不是建立在一致同意之上，而是建立在「最終裁判」的制度角色上。即使在成熟的憲政國家，憲法法院的判決也常伴隨高度爭議，但爭議的存在，並不削弱其效力，反而促使制度在批評與修正中前進。本案的真正課題，並非判決是否夠不夠讓人信服，而是社會是否仍願意承認一個不完美卻不可或缺的憲法裁判機制。只要《憲法訴訟法》第38條仍然存在，憲法法庭所作成的判決，就不只是意見，而是憲政秩序必須共同承擔的結果。

（作者從事資訊業）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法