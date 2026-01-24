自由開講》把握AI浪潮 讓台灣崛起

◎ 吳國棟

台灣今年經濟表現極為亮眼：（1）經濟成長率預估7.37%，創15年來最高增幅；（2）人均國內生產毛額（GDP）3萬7827美元超逾南韓及日本；（3）前11個月累計出口額5785億美元，年增率為34%，且三度趕上南韓（8、10、11月），領先差距並逐漸擴大，這是自1988年被南韓超越後37年來首度追及，極為難得，因為南韓的GDP為台灣二倍（1兆8620億美元vs. 8860億美元），且南韓在半導體（記憶體）、鋼鐵、汽車、造船、石油化工、家用電器、通用機械、電池、顯示器等較強。預估南韓今年出口額將逾7000億美元，台灣則為6400億美元，預期明後年極可能正式超越南韓；（4）經濟櫥窗-台灣股市總市值超越德國成為全球第八大，預期不久將超越法國。歸諸原因就在台灣掌握AI供應鏈關鍵位置：台積電占有全球90%以上的先進晶片製造及CoWos先進封裝，以及鴻海、緯創/緯穎及廣達等掌控AI伺服器製造等。

台灣今年經濟表現極為亮眼，關鍵是掌握AI供應鏈關鍵位置，例如台積電占有全球90%以上的先進晶片製造及CoWos先進封裝。（路透檔案照）

若我們檢視台灣的先天條件：人口2300萬（全球排名第61位），面積3.6萬平方公里（全球排名第138位），人口密度每平方公里逾650人（全球排名第2位，僅次於孟加拉），平原僅占三分之一，山地占三分之二。又因為與虎視眈眈的「惡鄰」僅相隔台灣海峽，自國民政府於1949年播遷來台後，曾長期將高比例的國家預算資源用在軍事方面（最高曾逾一半以上），故可說「先天不足，後天失調」，但台灣全體民眾展現其韌性，將這些不利的環境視為挑戰及機會，一一克服，並在76年後的今天在全球AI浪潮推升下嶄露頭角，讓全球各國刮目相看，嘖嘖稱奇。

當然國內仍然有少數人看衰台灣，譬如某深藍媒體針對台灣今年人均GDP將超越日韓，在報導中使用「全民無感」、「紙上富貴」、「實在太虛幻」、「薪資不如日韓」、「平均總薪資73萬，6成9達不到」、「AI經濟成果未均勻分配」。其實我們心知肚明，這純粹就是他們彼此倚偎在「同溫層」相互取暖、相互撫慰。但台灣又不是實施共產主義的國家，難道要將今年全體民眾所得收回來再平均分配給2300萬人嗎？

台灣過去20多年來在大眾運輸系統票價、電價及油價等均維持於低標準，全體民眾均有享受到經濟成長的成果。圖為台電電表。（資料照）

員工薪資是產品的眾多成本之一，雇主必須設法降低各項成本，讓產品價格在全球市場有競爭力，否則產品賣不出去，公司坐吃山空，遲早倒閉，屆時員工就是失業，再高的薪資其實並無意義。台灣雖然平均薪資低於日韓，但台灣物價遠低於日韓及許多國家，原因就在政府提供許多補助及津貼，使得台灣過去20多年來在大眾運輸系統票價、電價及油價等均維持於低標準。這些補助其實就是來自賺錢的企業所繳交的營利事業所得稅及富人的個人綜合所得稅，故全體民眾均有享受到經濟成長的成果，差別僅是有的較多，有的較少。

資本主義的精神就是鼓勵自由競爭，並給予優勝者獎賞及報酬，它也是秉持達爾文「物競天擇，適者生存」的原則。但資本主義後來也納入社會主義的精髓，由政府從富者徵收較高的稅率並用來照顧經濟弱勢者。共產主義則不論每一成員貢獻如何，事後一律「分享成果」，這造成大家彼此「競爭」：誰最會摸魚偷懶，結果凡是實施共產主義的國家，不論是在歐洲、亞洲及非洲等，其經濟均破產，無一例外。中國的「人民公社」就是最佳例子，一直到鄧小平於1978年實施改革開放，從「計劃經濟」轉變為「社會主義市場經濟」，其實就是暗地裡揚棄共產主義改走資本主義。

（作者是退休貿易推廣人員）

