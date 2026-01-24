自由電子報
自由開講》誰是中共筆下十大臥底將軍與冀朝鼎

2026/01/24 09:00

◎ 愚工

《十大臥底將軍》是上海人民出版社2010年出版的紀實文學作品。書中記述國共戰爭時期十位潛伏在國民黨軍的中共軍事特工。作品為中共《利劍》、《隱形將軍》等電視劇提供人物原型。作者胡兆才是解放軍上校。長期從事新聞工作，參與撰寫《中國大百科全書》軍事卷。其作品有《新四軍演義》、《八路軍演義》等反映人民解放軍戰鬥歷程系列叢書，共計450萬字。

國民黨找冀朝鼎擘劃各種財政政策正是請鬼拿藥單，國民黨最後金融崩盤，社會大亂一點也不意外。圖為冀朝鼎。（圖取自維基百科）國民黨找冀朝鼎擘劃各種財政政策正是請鬼拿藥單，國民黨最後金融崩盤，社會大亂一點也不意外。圖為冀朝鼎。（圖取自維基百科）

十大臥底將軍包括大家耳熟能詳、被杜聿明一直懷疑是共諜，但被蔣介石蔣經國父子「堅信其絕對忠誠，還號召大家向其學習」的郭汝瑰、1949年4月，赴北平參加國共和談的國民政府談判代表團代表劉斐…。諷刺的是，劉斐曾任國民黨政府國防部參謀次長，戰略顧問委員會委員，軍事委員會委員，國民黨候補中央執委，費解的是，前一陣子鬧得沸沸揚揚，也是擔任國民黨政府國防部參謀次長的吳石，居然沒有入列？是吳石不夠功業彪炳，還是他在中共眼中只是小草，死不足惜，令人省思。

除了軍事方面的十大臥底將軍，在經濟方面，冀朝鼎是首席大將。搞垮國民黨政府的金融是他的最大貢獻：其父冀貢泉曾任國民黨政府山西省司法廳長，其弟冀朝鑄曾任聯合國副秘書長。他清華大學畢業後，獲美國哥倫比亞大學經濟學博士學位。1927年在歐洲加入中國共產黨。1941年回國。夾著耀眼的海外學經歷，朝鼎深獲孔祥熙與宋子文的重用，並參與財政政策的擘畫與實施。根據中共官方資料，「冀朝鼎在財政方面為中國共產黨做設計工作。他專門替孔、宋兩人出主意，都是損害國家和政府信用的主意。」陳立夫將內戰時期國民政府控制通脹失利歸罪於冀朝鼎。顯然，國民黨找冀朝鼎擘劃各種財政政策正是請鬼拿藥單，國民黨最後金融崩盤，社會大亂一點也不意外。

吳石未入列十大臥底將軍，是不夠功業彪炳，還是他在中共眼中只是小草。圖為國民黨主席鄭麗文白色恐怖受難者追思慰靈大會，追思對象包括共諜吳石。（資料照）吳石未入列十大臥底將軍，是不夠功業彪炳，還是他在中共眼中只是小草。圖為國民黨主席鄭麗文白色恐怖受難者追思慰靈大會，追思對象包括共諜吳石。（資料照）

回頭看台灣，前有「十大臥底將軍」，蔣介石父子在台灣培養出吳斯懷、許歷農、陳廷寵這樣的將領，一點也不意外；不久後的鄭習會，鄭麗文的團隊成員，誰是「劉斐」，令人好奇。這一年多來，國民黨立法院黨團在傅崑萁帶領下，毀憲亂政，強立惡法，挖空中央，癱瘓政府，幹盡當年冀朝鼎幹的「損害國家和政府信用的主意」，其中誰是冀朝鼎？傅崐萁，翁曉玲，黃國昌，王鴻薇…？國人心中自有一把尺。

（作者為從商）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

