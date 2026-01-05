自由開講》4萬歐元買「中立」 中共外宣滲透揭開認知作戰最真實面貌

◎ 宗介

一段海外軍事網紅公開的錄音檔（https://www.youtube.com/watch?v=rV7JFmz6Ca0），罕見揭露中共對台認知作戰的實際運作方式，一名自稱解放軍中間人的中國網紅，開出每月4萬歐元高薪，要求對方在海外維持「客觀中立」形象，實際內容卻是長期放大台灣軍事不足、削弱社會防衛信心，這不是單一個案，而是北京系統性外宣工程的一環。錄音中明確提到，可以表面批評中共某些問題來建立可信度，但絕不能觸碰真正的權力核心，更不能質疑最高領導層，這種操作本質上不是言論自由，而是精密設計過的心理戰。

從錄音內容可以清楚看見，中共外宣早已放棄傳統官方宣傳，轉而大量收買海外自媒體與意見領袖，涵蓋軍事、生活、文化等多個領域，核心目標不是替中國說好話，而是製造懷疑、疲勞與失敗主義。對方刻意要求以長期、溫和、看似理性的方式談論台海議題，不直接鼓吹武統，而是不斷強調防衛困難、盟友不可靠、戰爭代價過高，讓觀眾在不知不覺中接受「抵抗無用」的結論。這種策略比直接恐嚇更具破壞力，因為它利用的是對專業分析與第三方觀點的信任，而不是赤裸裸的政治宣傳。

更值得警惕的是，這套外宣模式並非單向宣傳，而是配合情報蒐集與內部評估，要求受招募者同時提供對特定議題的觀察與分析，作為內部參考。錄音也暴露中共外宣體系的另一面，層層抽成、各自為政、執行者坦言只是為了賺錢，顯示其內部同樣充斥腐敗與混亂。然而，對台灣而言，重點不在於對方是否可信，而在於這種滲透確實存在，且已針對台灣社會的心理弱點精準出手。當看似理性的內容長期削弱防衛信心，社會就必須提高警覺，因為這正是中共認知作戰的核心目標。唯有提升媒體識讀能力、即時揭露話術來源、正面回應失敗主義論述，台灣才能避免在資訊戰場上，被金錢與包裝慢慢侵蝕防衛意志。

