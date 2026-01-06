自由電子報
自由開講》以立法癱瘓憲法法庭 已踩破憲政紅線

2026/01/06 08:30

◎ 再米

立法院去年修正《憲法訴訟法》，表面上提高合議與違憲宣告門檻，實質卻是在明知現任大法官僅有8人的情況下，強行規定至少10人才能開庭、9人才能宣告違憲，直接讓憲法法庭依法無法運作。這不是制度設計失當，而是對憲政機關的刻意癱瘓。

立法院修正《憲法訴訟法》，實質直接讓憲法法庭依法無法運作。（資料照）立法院修正《憲法訴訟法》，實質直接讓憲法法庭依法無法運作。（資料照）

在行政院依法提出大法官提名後，立法院先後兩度行使同意權，卻連續將所有被提名人選全數否決，導致大法官人數長期無法補齊。與此同時，又透過修法同步拉高憲法法庭的運作門檻，使原本已人數不足的法庭，更不可能依法開庭審案。人事否決與制度設限交錯作用，其結果並非偶然，而是憲法審查機制被實質封鎖。

主導修法與否決同意權的國民黨與民眾黨宣稱，這是為了避免少數大法官作出重大憲政判斷。然而現實是，當他們無法掌控憲法法庭的裁判方向，選擇的不是辯論與說服，而是讓法庭失去裁判能力。這不是監督司法，而是逃避司法。

憲法法庭此次宣告修正條文違憲，並非為自身擴權，而是拒絕接受立法權以制度設計掐住司法咽喉。若憲法法庭連開庭都被制度性阻斷，人民的憲法救濟權就只剩紙上權利，所有不合政治多數期待的案件，都可能被無限期擱置。

立法院大法官被提名人同意權投票，國民黨團全數否決，導致大法官人數長期無法補齊。（資料照）立法院大法官被提名人同意權投票，國民黨團全數否決，導致大法官人數長期無法補齊。（資料照）

判決作出後，逾千名學者與律師公開連署聲援，這在台灣憲政史上極為罕見。當整個法律專業社群一致警告制度已遭扭曲，問題早已超越政黨攻防，而是憲政底線是否仍被尊重。

更令人警惕的是，立法院同時拋出以公投推翻憲法判決的構想，企圖將憲法解釋權交由動員後的多數決定。若此邏輯成立，任何不合政治胃口的憲法判決，都可能被多數暴力合法抹除，司法獨立將形同虛設。

這場爭議的真正問題，不在於誰輸誰贏，而在於：我們是否容許立法多數，用制度設計關掉它不想聽見的憲法聲音？憲法法庭的違憲判決，是對這條紅線的明確回應。

（作者為退休人士）

