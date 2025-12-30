自由電子報
矢板明夫觀點》解讀北京操作「 沖繩地位未定」

台灣本來就應該可以自由主張台灣獨立，也可以主張不獨立，或者主張維持現狀。如果需要做出選擇，唯一正當的裁決者，只有一個，那就是台灣的住民投票。
矢板明夫

矢板明夫

2025/12/30 10:00

◎ 矢板明夫

近來，中國各大媒體在網路上密集操作「沖繩地位未定論」，其節奏之整齊、用語之雷同，幾乎到了「不演了」的程度。根據美國媒體監測公司 Meltwater 的分析，11月間，中港媒體大量使用「琉球」「獨立」等關鍵詞，相關文章數量較去年同期暴增約20倍，從30餘篇飆升至600篇以上，而且幾乎都集中在日本首相高市早苗就「台灣有事」在國會進行答辯之後。這明顯不是新聞趨勢，而是宣傳戰。

矢板明夫觀點》解讀北京操作「 沖繩地位未定」中國在網路上密集操作「沖繩地位未定論」，幾乎都集中在日本首相高市早苗就「台灣有事說」之後。這明顯是宣傳戰。（取自貼文）

這些文章有一個共同特徵，就是反覆強調沖繩曾是獨立王國，甚至聲稱1972年沖繩「返還」時主權並未真正回到日本，進而質疑日本對沖繩統治的正當性。連《環球時報》這樣的人民日報系媒體，都罕見地公開以社論形式碰觸日本領土歸屬問題，其政治意圖並不難理解，那就是，既然日本有人談「台灣地位未定」，北京就反過來操作「沖繩地位未定」，試圖在日本國內製造疑慮與恐慌。

然而，這套劇本從一開始就算錯了對象。事實上，沖繩獨立的主張在日本社會一直是公開、合法、而且長期存在的。只要不鼓吹暴力、不主張顛覆現行憲政體制，無論是寫書、參選、公開演講，警察都不會上門。我自己就認識不少主張沖繩獨立的朋友，他們照常生活、照常投票、照常批評中央政府。這正是民主社會的日常。
也正因為「可以自由主張」，所以沖繩的獨立運動始終停留在少數。2022年《沖繩時報》的民調顯示，真正支持獨立者僅約3%，遠低於希望維持現狀或擴大自治權的多數民意。近年來，支持獨立的比例甚至還有下降的趨勢。

2022年民調顯示，真正支持獨立者僅約3%，近年來，支持獨立的比例甚至有下降的趨勢。圖為紀念沖繩戰役結束80週年的追悼儀式。（歐新社檔案照）2022年民調顯示，真正支持獨立者僅約3%，近年來，支持獨立的比例甚至有下降的趨勢。圖為紀念沖繩戰役結束80週年的追悼儀式。（歐新社檔案照）

這恰恰說明了一件事：民主社會不怕選項多，只怕選項被禁止。

因此，當日本政治人物與一般民眾看到中國媒體忽然「熱切關心」沖繩前途時，多數人的直覺反應只有一句話：「中國真的很可笑」。一個連自己國內都不准討論分離、不准公投、不准自由結社的政權，卻突然高調談別國領土的「歷史未定論」，這種雙標，一點說服力都沒有。

這個邏輯放在台灣也是一樣。台灣本來就應該可以自由主張台灣獨立，也可以主張不獨立，或者主張維持現狀。如果需要做出選擇，唯一正當的裁決者，只有一個，那就是台灣的住民投票。

本文經授權轉載自矢板明夫臉書

