自由開講》從鍾文智潛逃 論「防逃機制」的結構性失衡

◎ 范振家

曾任連一鮑魚老闆的摩坦利投資公司負責人鍾文智，炒作TDR被判刑三十年五月定讞後潛逃中國。檢調經追查發現，另有官警偽造簽名掩護其到所「假報到」。（資料照）

曾任連一鮑魚老闆的摩坦利投資公司負責人鍾文智，涉炒作存託憑證（TDR），累計遭判刑三十年五個月定讞後棄保潛逃，檢調卻發現，其於保釋期間依法院裁定，每日須至轄區派出所報到，然負責報到之多名副所長，長期明知其未實際到場，仍配合代簽、補簽，涉嫌偽造文書等罪。此案表面看似警察失職，實則暴露我國司法防逃機制長期存在的結構性矛盾。

防止被告潛逃，攸關國家刑罰權之實現，其本質屬刑事司法權延伸。刑事訴訟法第116條之2設計羈押替代處分，原為兼顧人身自由與訴訟順利進行，然法院命被告定期向警察機關報到，實際上是以行政機關人力，補足司法體系自身監督能力不足。若僅憑一紙公文，便將高度風險、例行性的人身管束責任，長期交由基層派出所承擔，卻未建立專責人員、查核與即時通報制度，已難謂符合權責相符與正當法律程序要求。

從權責法定原則觀之，警察依法職司治安維護與即時危害防止，並非刑事執行或被告管理機關。防逃監督屬高度司法性任務，卻由警察承擔結果責任，卻缺乏相應裁量權與資源，形成「有責無權」的結構困境。尤其將防逃責任壓縮至派出所層級，更忽視其非專責單位、亦無高風險被告跨域追蹤與評估能力之現實。

從風險治理角度觀察，鍾文智屬重刑定讞、高度逃亡風險者，卻與一般案件同樣僅採最低度報到監控，顯示司法體系未落實分級管理，反將不成比例風險轉嫁基層警察。長此以往，制度默許形式化執行，終將侵蝕警察專業倫理，並在事後以刑責究責個人，形成責任倒置。

防逃改革的關鍵，不在要求警察「更用心簽到」，而在回歸權責配置本質。防逃主責應由司法體系承擔，透過科技監控、專責窗口與標準化拘提流程集中管理風險，警察僅在明確條件下提供支援。否則，今日是鍾文智案，明日仍將重演，持續消耗警察專業與社會對司法正義的信任。

監察院表示，高等法院法官陳勇松承審鍾文智案時，因違反辦案程序及職務規定，核有重大違失，全案移送懲戒法院審理。（資料照）

（作者為管理學博士）

