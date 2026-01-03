自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》從鍾文智潛逃 論「防逃機制」的結構性失衡

2026/01/03 11:00

◎ 范振家

曾任連一鮑魚老闆的摩坦利投資公司負責人鍾文智，炒作TDR被判刑三十年五月定讞後潛逃中國。檢調經追查發現，另有官警偽造簽名掩護其到所「假報到」。（資料照）曾任連一鮑魚老闆的摩坦利投資公司負責人鍾文智，炒作TDR被判刑三十年五月定讞後潛逃中國。檢調經追查發現，另有官警偽造簽名掩護其到所「假報到」。（資料照）

曾任連一鮑魚老闆的摩坦利投資公司負責人鍾文智，涉炒作存託憑證（TDR），累計遭判刑三十年五個月定讞後棄保潛逃，檢調卻發現，其於保釋期間依法院裁定，每日須至轄區派出所報到，然負責報到之多名副所長，長期明知其未實際到場，仍配合代簽、補簽，涉嫌偽造文書等罪。此案表面看似警察失職，實則暴露我國司法防逃機制長期存在的結構性矛盾

防止被告潛逃，攸關國家刑罰權之實現，其本質屬刑事司法權延伸。刑事訴訟法第116條之2設計羈押替代處分，原為兼顧人身自由與訴訟順利進行，然法院命被告定期向警察機關報到，實際上是以行政機關人力，補足司法體系自身監督能力不足。若僅憑一紙公文，便將高度風險、例行性的人身管束責任，長期交由基層派出所承擔，卻未建立專責人員、查核與即時通報制度，已難謂符合權責相符與正當法律程序要求

從權責法定原則觀之，警察依法職司治安維護與即時危害防止，並非刑事執行或被告管理機關。防逃監督屬高度司法性任務，卻由警察承擔結果責任，卻缺乏相應裁量權與資源，形成「有責無權」的結構困境。尤其將防逃責任壓縮至派出所層級，更忽視其非專責單位、亦無高風險被告跨域追蹤與評估能力之現實。

從風險治理角度觀察，鍾文智屬重刑定讞、高度逃亡風險者，卻與一般案件同樣僅採最低度報到監控，顯示司法體系未落實分級管理，反將不成比例風險轉嫁基層警察。長此以往，制度默許形式化執行，終將侵蝕警察專業倫理，並在事後以刑責究責個人，形成責任倒置。

防逃改革的關鍵，不在要求警察「更用心簽到」，而在回歸權責配置本質。防逃主責應由司法體系承擔，透過科技監控、專責窗口與標準化拘提流程集中管理風險，警察僅在明確條件下提供支援。否則，今日是鍾文智案，明日仍將重演，持續消耗警察專業與社會對司法正義的信任。

監察院表示，高等法院法官陳勇松承審鍾文智案時，因違反辦案程序及職務規定，核有重大違失，全案移送懲戒法院審理。（資料照）監察院表示，高等法院法官陳勇松承審鍾文智案時，因違反辦案程序及職務規定，核有重大違失，全案移送懲戒法院審理。（資料照）

（作者為管理學博士）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書