自由開講》立委開支票全民買單 憲法70條可把關

國會議員為討好選民，常提出增加政府支出的法案綁樁。釋字第264號指出，憲法第70條不只禁止立委在審查行政院提出的預算案時，提案增加支出。為迴避憲法規定，形式上在預算案之外，立委另外提案增加政府支出，例如加發公教人員年終獎金，實質上也抵觸憲法第70條，不生法律拘束效力。

立委若在預算案之外，另提案增加政府支出，恐抵觸憲法第70條。（取自憲法法庭網站）

大法官審查會速紀錄顯示，釋字第264號解釋參考德國基本法第113條規定做成，該條規定「法律如增加聯邦政府所提預算案中之支出或增列新支出或將來不免有新支出時，應得聯邦政府之同意」。在這精神下，多數大法官認為，立法院提出決議案或法律案增加支出，要看行政院是否同意，並非絕對無效。

行政院若礙於民意壓力、或認同立委提案，立法院可以實質討論該提案，三讀通過後，行政院編列預算執行也不違憲（例如普發現金一萬）；若行政院部分認同立委提案，除反對立委提案外，可另行提出折衷法案；若行政院反對立委提案，縱使立法院通過決議案、或法律案，對行政院不生效力（例如財政收支劃分法）。言外之意，行政院長沒有義務副署這類法案，總統更沒有義務公布，正是德國基本法的此種做法啟發了大法官做成釋字264。

憲法第70條和德國基本法規定都受到英國長年憲政慣例啟發。行政以財政為基礎，行政院根據其施政計畫提出預算分配，預算案只能由行政院提出。立委審查預算，代表人民看緊荷包，只能刪、不能增。如果立委可以不經行政院同意，在預算案之外巧立名目，另行提出法律案（大幅）增加政府支出，除非行政院刪除原本施政計畫的其他項目，否則人民勢必要多繳稅，才能執行這些法律案。容易造成反對黨花錢，人民買單。而花錢法案既包括反對黨的計畫，整體施政成敗的政治責任到底要由執政黨或反對黨承擔，誰也說不清楚。

釋字391號禁止立法委員於審議預算案時，雖不變動總預算金額，但是對各機關原編預算之數額在款項目節間作移動增減。同理可證，就算不變動立法院的總預算金額，若允許立法院另行立法增加政府支出，勢必排擠行政院原施政計畫項目，憲法第70條當然更應該禁止。更不用說，若要維持原施政計畫項目，又要執行立委自行提出的錢坑法案，總預算大幅增加，勢所難免，實質抵觸憲法第70條。

藍白兩黨於12月25日共同宣布將要求政府推出「台灣未來帳戶」，預估開辦首年預算為1130億元，恐違憲法第70條。（資料照）

美國憲法大師James Bryce批評美國國會財政「對於美國國會議員浪費公帑，以嘉惠於其朋友及於選舉區，或設立財政差事，以安置其朋友等事，決少有制止之法」。中華民國憲法之父張君勱引用此段批評，說明為何憲法70條不採美國法制，而禁止國會議員自行提案增加政府支出。

中華民國憲法在南京實施不到三年即崩潰，原因固有多端，憲法第70條無法貫徹，加速財政崩潰，豈可輕忽

1948年9月16日蔣中正日記記載「聞立法院明日提議增高公教人員待遇，不顧財政實際困難，並自違其憲法」。隔日（0917）蔣介石又感嘆「為立法院要求增加公教待遇事，…未至民主程度而硬行民主」。連蔣中正總統都知道，憲法第70條禁止立委在預算案之外，未經行政院同意，另行立法增加政府支出，無論理由多麼冠冕堂皇。

大法官釋字264號劃下行政、立法責任分配的界線，解除當時行政院長為避免激化行政、立法關係，勉強副署自己不同意、又不願執行的憲政尷尬局面（聲請解釋時行政院長為李煥、做成解釋時為郝柏村院長）。有大法官解釋為依據，行政院長卓榮泰如不同意立委提案增加政府支出，有權拒絕同意，無庸副署，沒有侵害立法權問題。

行政院日前副署停砍年改案，總統公布並加注「反年改」修法違反憲法第70條後，行政院即刻聲請釋憲，並聲請暫時處分，以求法律安定。憲法法庭應儘速釐清，未經行政院同意或推薦，立法院是否有權立法大幅增加政府支出。

憲法法庭應儘速釐清，未經行政院同意或推薦，立法院是否有權立法大幅增加政府支出。（資料照）

（作者為國立中央大學法律與政府研究所教授）

