自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》國台辦批《國防授權法》「武裝台灣」 根本是「賊喊捉賊」

2026/01/08 11:30

◎ Lin

美國總統川普簽署《2026國防授權法》，明確編列10億美元支持「台灣安全合作倡議」，並要求擴大美台海巡訓練，中共國台辦隨即跳腳，在臉書專頁上痛批美國「武裝台灣」、干涉內政，並再度搬出「一中原則」與「三個聯合公報」作為施壓話術。然而，這種熟悉的指控，恰恰暴露北京最不願面對的事實：真正不斷升高台海風險的，從來不是台灣的防衛準備，而是中共持續的軍事恫嚇與政治脅迫。

12月19日，美國總統川普簽署《國防授權法》，引國台辦氣得跳腳，痛批美國「武裝台灣」。（擷取自臉書@國務院台辦發言人）12月19日，美國總統川普簽署《國防授權法》，引國台辦氣得跳腳，痛批美國「武裝台灣」。（擷取自臉書@國務院台辦發言人）

國台辦將美國對台防衛合作形容為「嚴重錯誤訊號」，卻刻意忽略解放軍近年來對台灣周邊的軍演常態化、戰機艦艇越線挑釁，以及不放棄武力犯台的官方宣示。北京一方面高舉「反對外部勢力干涉」，另一方面卻以軍事壓力、外交打壓與經濟脅迫，實質改變台海現狀，這種話術本質上不是為了和平，而是要剝奪台灣自我防衛與國際合作的空間

美國國務院重申對台承諾「40多年來不變」，並敦促北京停止對台施壓、轉向有意義的對話，這番表態點出了關鍵差異：美台安全合作的目的在於嚇阻衝突、維持現狀；中共的行為則是透過不對稱威脅，迫使台灣在恐懼中讓步。當北京一再將「和平」掛在嘴邊，卻拒絕放棄武力、拒絕與民選政府對話，所謂的和平訴求自然難以取信於國際社會

對台灣而言，這起爭議再次證明，防衛能力不是挑釁，而是必要的生存條件。中共愈是指控「武裝台灣」，愈顯示其真正的戰略目標，是讓台灣處於無力自保的脆弱狀態。美國與其他民主夥伴的支持，並非鼓動衝突，而是讓北京明白，任何以武力改變現狀的企圖，都將付出高昂代價。

台海穩定的最大威脅，不是防衛合作，而是單方面的恫嚇與霸權幻想。只要中共仍堅持用軍事壓力取代對話，用政治口號掩飾現實行動，國際社會對台灣的支持就不會退場，台灣也不會放棄強化自身防衛。這不是對抗，而是對威權擴張最基本、也最清楚的回應。

台海穩定的最大威脅，是中國單方面的恫嚇與霸權幻想；圖為中國海警船。（路透檔案照）台海穩定的最大威脅，是中國單方面的恫嚇與霸權幻想；圖為中國海警船。（路透檔案照）

（作者為研究生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書