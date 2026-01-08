自由開講》國台辦批《國防授權法》「武裝台灣」 根本是「賊喊捉賊」

◎ Lin

美國總統川普簽署《2026國防授權法》，明確編列10億美元支持「台灣安全合作倡議」，並要求擴大美台海巡訓練，中共國台辦隨即跳腳，在臉書專頁上痛批美國「武裝台灣」、干涉內政，並再度搬出「一中原則」與「三個聯合公報」作為施壓話術。然而，這種熟悉的指控，恰恰暴露北京最不願面對的事實：真正不斷升高台海風險的，從來不是台灣的防衛準備，而是中共持續的軍事恫嚇與政治脅迫。

12月19日，美國總統川普簽署《國防授權法》，引國台辦氣得跳腳，痛批美國「武裝台灣」。（擷取自臉書@國務院台辦發言人）

國台辦將美國對台防衛合作形容為「嚴重錯誤訊號」，卻刻意忽略解放軍近年來對台灣周邊的軍演常態化、戰機艦艇越線挑釁，以及不放棄武力犯台的官方宣示。北京一方面高舉「反對外部勢力干涉」，另一方面卻以軍事壓力、外交打壓與經濟脅迫，實質改變台海現狀，這種話術本質上不是為了和平，而是要剝奪台灣自我防衛與國際合作的空間。

美國國務院重申對台承諾「40多年來不變」，並敦促北京停止對台施壓、轉向有意義的對話，這番表態點出了關鍵差異：美台安全合作的目的在於嚇阻衝突、維持現狀；中共的行為則是透過不對稱威脅，迫使台灣在恐懼中讓步。當北京一再將「和平」掛在嘴邊，卻拒絕放棄武力、拒絕與民選政府對話，所謂的和平訴求自然難以取信於國際社會。

對台灣而言，這起爭議再次證明，防衛能力不是挑釁，而是必要的生存條件。中共愈是指控「武裝台灣」，愈顯示其真正的戰略目標，是讓台灣處於無力自保的脆弱狀態。美國與其他民主夥伴的支持，並非鼓動衝突，而是讓北京明白，任何以武力改變現狀的企圖，都將付出高昂代價。

台海穩定的最大威脅，不是防衛合作，而是單方面的恫嚇與霸權幻想。只要中共仍堅持用軍事壓力取代對話，用政治口號掩飾現實行動，國際社會對台灣的支持就不會退場，台灣也不會放棄強化自身防衛。這不是對抗，而是對威權擴張最基本、也最清楚的回應。

台海穩定的最大威脅，是中國單方面的恫嚇與霸權幻想；圖為中國海警船。（路透檔案照）

（作者為研究生）

