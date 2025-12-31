自由開講》把彈劾當武器 藍白正在毀壞憲政底線

◎ 再米

立法院國民黨團、民眾黨團於12月26日挾人數優勢通過總統賴清德彈劾案。（資料照）

立法院國民黨團、民眾黨團共同提出對總統賴清德的彈劾案，26日於立法院會以贊成60人，反對51人，棄權0人，贊成者多數通過。預計於2026年1月14日、15日舉行2場公聽會；1月21日、22日由全院委員會召開審查會，並邀請賴清德到立法院進行第一次說明。這一連串動作，看似「依法監督」，實際上卻是把彈劾當成政治武器，公然消耗台灣得來不易的憲政底線。

彈劾在憲法設計中，是極端、最後的手段，前提必須是具體而明確的違憲或違法事證，而非政治不滿的宣洩管道。然而，迄今為止，藍白陣營始終無法提出任何構成彈劾要件的實質證據，只是不斷重複政治口號與情緒指控。行政部門依法不副署爭議修法，被扭曲成「獨裁稱帝」；憲法法庭依法審查立法程序，卻被抹成政治工具。當制度不配合政黨算計，就全面否定制度本身，這才是真正的反憲政。

這波彈劾操作，並非突發奇想，而是長期政治路線的延伸。先是以人數優勢強推爭議法案，無視程序正當性；接著在預算審查中大幅凍結、杯葛，刻意拖慢行政運作；如今再動用彈劾，企圖把整個國家拉進長期憲政衝突。這不是制衡權力，而是在政治受挫後的翻桌報復。

更令人憂心的是，所謂「全台公聽會」、「要求總統到院說明」，本質上與彈劾的法律審查毫無關聯，只是為了拉高衝突、延長聲量、製造對立。彈劾不是巡迴宣講，更不是政治秀場。當國會被當成動員情緒的舞台，受傷的不是某一位總統，而是整個民主制度的公信力。

藍白兩黨要求總統賴清德到院說明，本質上與彈劾的法律審查毫無關聯，只是為了延長聲量、製造對立。（總統府提供）

反觀總統府的回應，始終強調依法行政、尊重憲政體制，態度克制而清楚。真正值得警惕的，正是那些動輒高喊民主，卻在行動上不斷侵蝕制度底線的政黨。民主不是誰聲音大誰就贏，而是是否願意接受規則的約束。

彈劾可以存在，但不能被濫用。當彈劾淪為政治武器，憲政就成了消耗品。台灣社會必須清楚拒絕這種操作，否則今天被毀壞的底線，明天就會成為所有人共同承擔的代價。

（作者為退休人士）

