自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》把彈劾當武器 藍白正在毀壞憲政底線

2025/12/31 09:30

◎ 再米

立法院國民黨團、民眾黨團於12月26日挾人數優勢通過總統賴清德彈劾案。（資料照）立法院國民黨團、民眾黨團於12月26日挾人數優勢通過總統賴清德彈劾案。（資料照）

立法院國民黨團、民眾黨團共同提出對總統賴清德的彈劾案，26日於立法院會以贊成60人，反對51人，棄權0人，贊成者多數通過預計於2026年1月14日、15日舉行2場公聽會；1月21日、22日由全院委員會召開審查會，並邀請賴清德到立法院進行第一次說明這一連串動作，看似「依法監督」，實際上卻是把彈劾當成政治武器，公然消耗台灣得來不易的憲政底線。

彈劾在憲法設計中，是極端、最後的手段，前提必須是具體而明確的違憲或違法事證，而非政治不滿的宣洩管道然而，迄今為止，藍白陣營始終無法提出任何構成彈劾要件的實質證據，只是不斷重複政治口號與情緒指控。行政部門依法不副署爭議修法，被扭曲成「獨裁稱帝」；憲法法庭依法審查立法程序，卻被抹成政治工具。當制度不配合政黨算計，就全面否定制度本身，這才是真正的反憲政

這波彈劾操作，並非突發奇想，而是長期政治路線的延伸先是以人數優勢強推爭議法案，無視程序正當性；接著在預算審查中大幅凍結、杯葛，刻意拖慢行政運作；如今再動用彈劾，企圖把整個國家拉進長期憲政衝突。這不是制衡權力，而是在政治受挫後的翻桌報復。

更令人憂心的是，所謂「全台公聽會」、「要求總統到院說明」，本質上與彈劾的法律審查毫無關聯，只是為了拉高衝突、延長聲量、製造對立。彈劾不是巡迴宣講，更不是政治秀場。當國會被當成動員情緒的舞台，受傷的不是某一位總統，而是整個民主制度的公信力。

藍白兩黨要求總統賴清德到院說明，本質上與彈劾的法律審查毫無關聯，只是為了延長聲量、製造對立。（總統府提供）藍白兩黨要求總統賴清德到院說明，本質上與彈劾的法律審查毫無關聯，只是為了延長聲量、製造對立。（總統府提供）

反觀總統府的回應，始終強調依法行政、尊重憲政體制，態度克制而清楚。真正值得警惕的，正是那些動輒高喊民主，卻在行動上不斷侵蝕制度底線的政黨。民主不是誰聲音大誰就贏，而是是否願意接受規則的約束。

彈劾可以存在，但不能被濫用。當彈劾淪為政治武器，憲政就成了消耗品。台灣社會必須清楚拒絕這種操作，否則今天被毀壞的底線，明天就會成為所有人共同承擔的代價。

（作者為退休人士）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書