自由開講》聲量不能凌駕判決～黎明幼兒園爭議 中市府不能再裝睡

2026/01/04 09:30

◎ 洪孝全

黎明幼兒園案纏訟近二十年，是一樁公共程序長期被阻斷，政府治理失能的案例。（台中市政府提供）黎明幼兒園案纏訟近二十年，是一樁公共程序長期被阻斷，政府治理失能的案例。（台中市政府提供）

黎明幼兒園案纏訟近二十年，早已不是單一幼兒園的去留問題，而是一樁公共程序長期被阻斷、政府卻始終未能有效處理的治理失靈案例。對多數未受影響的市民而言，這或許只是反覆出現的新聞事件；但對依法參與重劃、依法取得土地分配，卻多年無法使用土地的權利人而言，乃至其他開發案因同一人反覆抗爭而受阻者，這是一段有口難言、卻又無處申訴的不公平

12月24日，案件再度進入言詞辯論程序。園長林金連串連特定政黨人士及其他重劃案的單一當事人，聚集於台灣高等法院台中分院前，高舉「人權」、「居住正義」口號，試圖以街頭動員向司法施壓。這樣的場面，對那些選擇守法、相信制度、依判決行事的市民而言，無疑是一種諷刺。

黎明幼兒園園長林金連（右3）串連特定政黨人士及其他重劃案的相關人等，聚集於高院台中分院前，打著「人權」、「居住正義」口號，試圖以街頭動員向司法施壓。（資料照）黎明幼兒園園長林金連（右3）串連特定政黨人士及其他重劃案的相關人等，聚集於高院台中分院前，打著「人權」、「居住正義」口號，試圖以街頭動員向司法施壓。（資料照）

回到事實本身。2009年，林金連拒絕參與黎明自辦市地重劃，正式與重劃會產生爭議。歷經多年訴訟，2018年更二審判決明確認定，幼兒園若不拆除地上物，將實質阻礙重劃作業，依法應予拆除。然而，自此之後，案件的重心卻逐漸從司法審理，轉向抗爭動員與輿論操作，法律爭點反而被刻意模糊。

更值得檢討的是，台中市政府在這段漫長過程中，始終採取消極態度。既未有效整合歷次判決結果，也未清楚向社會說明法律關係與公共利益所在，任由爭議在街頭與媒體間反覆延燒。公共土地的管理、都市發展的推進，以及多數守法市民的權益，就這樣被無限期擱置。

林金連多次指控重劃會存在違法情事，但相關爭點早已進入司法程序，判決亦已依法處理不合法部分。地上物是否應拆除，與其他刑事爭議本就屬於不同法律關係，不能混為一談。更何況，黎明幼兒園原屬農業使用，其主要座落於都市計畫公共設施預定地，即使不談重劃，依法開闢同樣涉及拆除問題，這並非選擇性對待

即便後續出現不同審級見解，案件仍在法院審理中，這正凸顯政府更應扮演穩定制度、尊重司法的角色，而不是放任聲量政治主導公共討論。若判決可以被抗爭取代，真正受害的，將是所有願意守法、配合公共政策的市民。試問，身為台中市的大家長，難道不該站在多數市民與法治的一方？

都市發展不可能滿足每一個拒絕改變的個案，尤其在當事人目前已非土地所有權人的情況下，更不應讓公共利益持續被擱置。當政府選擇不作為，代價終究由多數人民承擔。黎明幼兒園案，是時候回到司法軌道，也該是台中市政府真正醒來的時候。

面對黎明幼兒園案，政府更應扮演穩定制度、尊重司法的角色，而不是放任聲量政治主導公共討論；圖為台中市長盧秀燕。（資料照）面對黎明幼兒園案，政府更應扮演穩定制度、尊重司法的角色，而不是放任聲量政治主導公共討論；圖為台中市長盧秀燕。（資料照）

（作者為服務業）

