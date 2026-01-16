自由開講》社安網第一線關鍵角色：別讓捷運保全形同虛設

◎ 張家榕

公共安全的最後一道防線，從來不只在警察身上，也在那些長期被忽視、卻最靠近人民生活現場的人身上。（資料照）

每當捷運車廂內發生隨機砍人事件，社會都會陷入熟悉的檢討循環：警方是否即時到場？刑責是否足夠？精神疾病通報是否失靈？然而，這些問題反覆被討論，卻始終刻意忽略一個更現實的關鍵──在警察抵達之前，現場其實早已有第一線人員存在，卻被制度訓練成「只能在場、不能介入的人」。

以台北捷運公司為例，長期配置大量保全人力，卻在制度設計上將其角色限縮於通報與配合，讓公共安全在最關鍵的時間點出現真空。

請繼續往下閱讀...

這樣的設計，直接製造出一個危險矛盾：事件發生後，社會回頭質問「為何沒有人制止」，但事件發生前，制度卻不斷告誡第一線「不要碰人、避免衝突、等警察來」。問題不在於保全是否怠惰，而在於這套長期運作的管理邏輯，實際上讓第一線不敢行動。更諷刺的是，法律本身其實並非如此保守。當重大暴力行為正在發生，我國法制早已承認現行犯不僅可由警察處置，人民亦得在合理必要範圍內制止。然而，這項法律授權，從未被清楚轉化為第一線保全人員可理解、可操作的實務指引，導致「法律允許、制度卻封口」的荒謬現象。

在實務現場，保全人員幾乎未曾接受完整的現行犯處置、正當防衛或合理必要性判斷訓練，只知道「一出手就可能惹麻煩」。久而久之，法律上「人人得以制止現行犯」的規範，被制度消磨成一句空話。當危險真正出現，第一線只能選擇退縮，而社會卻在悲劇發生後，將責任回推給個人。於是，有人轉而主張是否應比照上海地鐵在入口全面安檢，但這樣的高度控制模式，必須付出龐大人力成本、通行效率與隱私代價，未必符合台灣的法治文化與生活型態。與其用最昂貴、最干擾日常的方式處理風險，不如誠實面對：真正的破口，從來不在入口，而在制度是否信任並賦權給最接近風險的人。

上海市地鐵戒備森嚴，入站都要通過安檢門。（民眾提供）

同樣的結構性問題，也清楚存在於公寓大廈。駐衛保全每天面對住戶衝突、情緒失控、可疑行為與風險徵兆，理論上正是最有可能及早介入、預防失控的角色。若從政府近年強調的「全社會防衛韌性」來看，公寓大廈駐衛保全正是最具體、也最可驗證的社會治安協力者。

韌性不只存在於國防或演練文件，而是體現在日常是否讓每一個關鍵節點具備判斷風險、回應異常的能力；若制度一方面承認法律給了工具，另一方面卻壓抑第一線的行動空間，全社會防衛終究只會停留在口號。捷運攻擊事件真正該反省的，不只是警力配置，而是我們是否願意承認：公共安全的最後一道防線，從來不只在警察身上，也在那些長期被忽視、卻最靠近人民生活現場的人身上。

除了警察外，公寓大廈駐衛保全正是最可以協助維護社會治安的角色；保全值勤示意圖。（資料照）

（作者為台灣物業優化精進協會創會理事長）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法