名家分享～張育萌》深夜震後45分鐘 專業公僕的解說安民心

12月27日深夜23:05發生地震，不到一小時，地震中心立刻釐清資訊、擺好投影片，架設麥克風，只為了向全國緊張焦慮的民眾，報告正確資訊，讓大家可以安心睡覺。

◎ 張育萌

12月27日深夜發生地震，地震中心科長陳達毅火速召開記者會以安民心；圖中可見他的領帶都還是歪的。（取自貼文）

氣象署地震中心值得掌聲，辛苦了——深夜23:05發生地震，23:50就打好領帶召開記者會。

①重要資訊先講——台中以北地區，幾乎所有地方都達到4級 全國各地顯著有感

震央在宜蘭外海，所以東部搖晃更明顯——花蓮搖晃時間長達21秒。雙北到桃園、新竹，搖晃時間也都持續10秒左右。

在地震發生後，15.2秒發送第一報國家級警報，也就是本島的你我手機收到的這則。

在第16.3秒，國家發送第二報，加發連江、金門和澎湖。

接下來一週，不排除5.5到6.0規模的餘震。請大家多注意。

氣象署指出，隱沒帶地震餘震次數較少，但仍可能達一定規模，提醒未來1週留意規模5.5至6.0餘震。（取自氣象署）

②接下來，我真的忍不住深夜稱讚一下地震中心

地震發生後不到一小時，立刻釐清資訊、擺好投影片，麥克風都架好了，只為了向全國緊張焦慮的你我，報告正確資訊，讓大家可以安心睡覺。

③深夜記者會直播，站在麥克風前的是地震中心科長陳達毅

2022年，台東關山晚上快十點，也發生規模6.4地震，一天內發生超過50起餘震。當時，還是課長的陳達毅也在隔天一早9點，負責在記者會向全國說明。

那時候他說，常常發生規模6以上地震的時候，地震中心電話就會一直響。這時候，他的工作就分身乏術，不只要面對媒體和民眾的焦急提問，還要更新餘震和判斷震央，「恨不得自己有三頭六臂」。

那時候，氣象局固定輪流3人值班。但關山地震發生後，當晚，主任、副主任、課長和技正都毫無猶豫，直接在半夜衝回氣象局，分析地震資訊和餘震。

餘震不斷，有同仁不敢離開電腦，幾乎快24小時沒闔上眼睛。

12月27日深夜記者會，我也注意到陳達毅科長的領帶歪歪的。正是在這樣兵荒馬亂的時候，更凸顯台灣有這樣為國家貢獻專業的公務人員，多麼珍貴。

辛苦了。真的辛苦了。

（作者是世代共好協會理事長）

本文經授權轉載自張育萌臉書

