自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

名家分享～張育萌》深夜震後45分鐘 專業公僕的解說安民心

12月27日深夜23:05發生地震，不到一小時，地震中心立刻釐清資訊、擺好投影片，架設麥克風，只為了向全國緊張焦慮的民眾，報告正確資訊，讓大家可以安心睡覺。
名家分享

名家分享

2025/12/28 18:00

◎ 張育萌

12月27日深夜發生地震，地震中心科長陳達毅火速召開記者會以安民心；圖中可見他的領帶都還是歪的。（取自貼文）12月27日深夜發生地震，地震中心科長陳達毅火速召開記者會以安民心；圖中可見他的領帶都還是歪的。（取自貼文）

氣象署地震中心值得掌聲，辛苦了——深夜23:05發生地震，23:50就打好領帶召開記者會。

①重要資訊先講——台中以北地區，幾乎所有地方都達到4級 全國各地顯著有感

震央在宜蘭外海，所以東部搖晃更明顯——花蓮搖晃時間長達21秒。雙北到桃園、新竹，搖晃時間也都持續10秒左右。

在地震發生後，15.2秒發送第一報國家級警報，也就是本島的你我手機收到的這則。

在第16.3秒，國家發送第二報，加發連江、金門和澎湖。

接下來一週，不排除5.5到6.0規模的餘震。請大家多注意。

氣象署指出，隱沒帶地震餘震次數較少，但仍可能達一定規模，提醒未來1週留意規模5.5至6.0餘震。（取自氣象署）氣象署指出，隱沒帶地震餘震次數較少，但仍可能達一定規模，提醒未來1週留意規模5.5至6.0餘震。（取自氣象署）

②接下來，我真的忍不住深夜稱讚一下地震中心

地震發生後不到一小時，立刻釐清資訊、擺好投影片，麥克風都架好了，只為了向全國緊張焦慮的你我，報告正確資訊，讓大家可以安心睡覺

③深夜記者會直播，站在麥克風前的是地震中心科長陳達毅

2022年，台東關山晚上快十點，也發生規模6.4地震，一天內發生超過50起餘震。當時，還是課長的陳達毅也在隔天一早9點，負責在記者會向全國說明。

那時候他說，常常發生規模6以上地震的時候，地震中心電話就會一直響。這時候，他的工作就分身乏術，不只要面對媒體和民眾的焦急提問，還要更新餘震和判斷震央，「恨不得自己有三頭六臂」。

那時候，氣象局固定輪流3人值班。但關山地震發生後，當晚，主任、副主任、課長和技正都毫無猶豫，直接在半夜衝回氣象局，分析地震資訊和餘震。

餘震不斷，有同仁不敢離開電腦，幾乎快24小時沒闔上眼睛

12月27日深夜記者會，我也注意到陳達毅科長的領帶歪歪的。正是在這樣兵荒馬亂的時候，更凸顯台灣有這樣為國家貢獻專業的公務人員，多麼珍貴。

辛苦了。真的辛苦了。

（作者是世代共好協會理事長）

本文經授權轉載自張育萌臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書