自由開講》站前新建築不只是「一棟樓」 而是城市敘事的「鏡頭」

2025/12/31 10:00

◎ 郭冠廷（Gerald Kuo）

每年跨年前後，台北最熱門的畫面之一，從來不只是煙火本身，而是人群、車流與光軌如何在城市裡被捕捉。你站在哪裡，決定了你看見什麼，也決定了你能不能把那一秒留下來。

最近我參與一場站前新建築的實地考察，最震撼我的不是豪華或氣派，而是一句很直白、卻很像策略宣言的話：「你要看見別人看不見的東西。」這句話聽起來像口號，但在現場，它卻是被一個一個工法、一片一片玻璃、一次一次模擬給證明的

這棟樓的位置正對台北車站的城市動線，站上去，視線會被重新校準：你不是只在看一棟樓，而是在看整個城市如何流動。尤其傍晚到夜晚的轉換，城市燈光點亮，車流變成線，光在玻璃與街廓之間推移；如果你是拍攝者，你會立刻知道這裡不是「順便能拍」，而是「天生就是拍點」

站上北車站前的新建築，視線會被重新校準：不只是在看一棟樓，而是在看整個城市如何流動；圖為台北車站站前景觀圖。（資料照）站上北車站前的新建築，視線會被重新校準：不只是在看一棟樓，而是在看整個城市如何流動；圖為台北車站站前景觀圖。（資料照）

更有意思的是，這個拍點並不是靠運氣。某些大型商業地標，因為建築形體與周邊環境的限制，反而「看不見自己」——你再怎麼高、再怎麼亮，沒有合適的外部視角，就只能被別人拍，自己卻拍不到自己。相較之下，這棟站前新建築的視角，像是被預先算好：它不只提供「看出去」的制高點，也讓「別人能拍到它」，進而成為城市影像的一部分

我印象很深的是，他們談到做360度光影模擬：不是單純求漂亮，而是把前後採光、角度、反射與遮蔽都當成設計題目。換句話說，是先假設這棟樓在一年四季、一天不同時段，甚至大型節慶活動（如跨年）時，會如何被看見、如何被記錄，然後再回頭調整設計

這樣的思考，也延伸到建築的硬體細節。高樓高度所帶來的風切聲，以及站前交通樞紐長時間累積的都市噪音，都是設計時必須面對的現實條件。現場提到，隔音設計並非只滿足法規，而是透過極端情境模擬來驗證，確保室內空間能在高度複雜的城市環境中維持穩定與安定。

同樣重要的，還包括結構與帷幕的一體化構建，讓建築在地震時能整體同步擺動，避免玻璃因應力不均而破裂；以及高平整度玻璃的選用，讓視線穿透不被折射切碎。這些看似技術性的堅持，其實都指向同一件事：一棟被定位為公共場域的建築，必須先把體驗做穩，才有資格談願景

跨年煙火之所以吸引人，並不是因為它只是一場表演，而是因為它讓城市的共同記憶被集體點亮。當我們討論一棟站前新建築的價值，也許不該只用坪數或產值衡量，而要問：它是否有能力把城市的光、人的移動與事件的瞬間，轉化成被分享、被記住的視角？

如果一棟建築能做到這一步，它就不只是「一棟樓」，而是城市敘事的一個鏡頭。你站上去看出去，會更清楚：我們想要一座怎樣的城市，也願不願意為「看見別人看不見的東西」付出認真的設計與準備

跨年煙火之所以吸引人，是因為它讓城市的共同記憶被集體點亮。（台北101提供）跨年煙火之所以吸引人，是因為它讓城市的共同記憶被集體點亮。（台北101提供）

（作者為輔仁大學商學研究所博士生，社團法人居家健康關懷公益協會 副理事長）

