照護線上》白內障手術再進化！飛秒雷射白內障手術，提升精準度與安全性

白內障手術的重點，就是用人工水晶體取代已經混濁、變硬的水晶體。但現在的人工水晶體種類很多，並不是「一種適合所有人」，而是需要根據每個人的眼睛條件與用眼需求來選擇。
2026/01/02 08:00

照護線上

白內障手術，一輩子只有一次，選擇適合自己的人工水晶體、精準的測量技術，以及安全的手術方式，才能確保人生下半場也能有好視力。（取自貼文）白內障手術，一輩子只有一次，選擇適合自己的人工水晶體、精準的測量技術，以及安全的手術方式，才能確保人生下半場也能有好視力。（取自貼文）

「醫師說，我的白內障已經影響到視力了，該做手術了……但好擔心手術失敗？隔壁老王做完手術還是看不清楚耶，我會不會也有同樣的問題？」

別擔心！白內障手術的成功，關鍵在這三點：合適的人工水晶體、精準的度數測量、安全的手術方式。 只要掌握這三點，就能擁有滿意的手術成果！

第一關鍵：合適的人工水晶體

白內障手術的重點，就是用人工水晶體取代已經混濁、變硬的水晶體。但現在的人工水晶體種類很多，並不是「一種適合所有人」，而是需要根據每個人的眼睛條件與用眼需求來選擇。

目前常見的人工水晶體有幾種：

●單焦點：只有一個焦距，通常會用於矯正近視，讓術後可以看清楚遠方的景色，但會需要配戴老花眼鏡來看近物。

●三焦點：提供遠、中、近距離的視力，能減少對眼鏡的依賴，但三段距離間沒有延續的視力，而且因為把光線分給三段距離，所以視覺的清晰度比較不好，術後也比較容易有夜間光暈或眩光的問題。

●長延焦點（EDOF）：提供更廣的視覺範圍，通常會設計一隻眼睛看遠中、另一隻眼睛看中近，適合長時間使用電腦或閱讀的人，但看極近距離的文字，還是會需要老花眼鏡的輕度輔助。

●散光矯正水晶體：適合原本就有散光的患者，能讓視力更穩定，減少術後戴眼鏡的需求。

該怎麼選呢？來看診時，醫師會依據你的眼睛條件和日常用眼習慣，幫你找到最合適的選擇，讓我們來看幾個例子：

阿明，64 歲，常開車、喜歡戶外活動 →可選擇 單焦水晶體，晚上的銳利度最好，開車、爬山都清楚，但看手機會需要準備老花眼鏡。

張先生，52 歲，平時工作要用電腦，喜歡跑馬拉松、打高爾夫球 →可選擇 散光矯正 + 長延焦點水晶體，減少對眼鏡的依賴，視力自由切換跑步、打球、工作。

王太太，68 歲，有黃斑部病變 →可選擇 單焦水晶體，雖然王太太很想使用多焦水晶底，但扮演底片功能的黃斑部已經有病變，接收光線的能力有限，使用單焦水晶體才能確保有較好的視覺品質。

所以，沒有哪一種人工水晶體是『最好』的，只有最適合自己的選擇！如果你考慮開刀，不妨先想想自己的用眼需求，並且跟醫師充分討論，這樣才能選出最適合的人工水晶體

第二關鍵：精準的度數測量

選對人工水晶體只是第一步，接下來還要確保度數準確！但問題來了……白內障本身會影響度數測量的精準度！

因為水晶體變得混濁，光線進入眼睛時會受影響，所以單靠一台儀器測量，數據可能會有誤差。比較謹慎的醫療團隊，會使用多種高階儀器交叉比對數據，來提高測量的準確性。

而且測量完後，還不能直接『套公式』算度數，醫師需要根據每個人的用眼需求來設計人工水晶體的度數。像是：要不要矯正散光？一隻眼睛要設計看遠，一隻眼睛看中、近，還是兩眼對稱？這些都會影響術後的視力品質。

舉個例子，有些人天生角膜弧度比較特殊，如果水晶體的度數計算沒做好，術後可能會變成預期之外的遠視或近視，還有曾經做過雷射手術的人，因為角膜形狀已改變，傳統的水晶體度數公式可能不適用，術後誤差風險更高。

所以，精準的測量與個人化的度數設計，才是確保術後視力達到最佳狀態的關鍵！

第三關鍵：安全的手術方式

最後，就是手術方式！ 現在的白內障手術，已經從傳統刀片切割，進步到飛秒雷射白內障手術，這種技術有什麼優勢呢？

傳統手術需要醫師手動劃開傷口、撕開水晶體前囊，再用超音波震碎白內障；但飛秒雷射手術不需要刀片切割，而是用雷射先在眼內劃出精準切口，再用雷射撕出漂亮的正圓形，確保人工水晶體的位置更置中，並事先切割硬化的水晶體，讓它更容易取出。

這樣的技術，能讓手術更快速、對眼睛的影響更小，傷口復原得更快，術後視力也更穩定。特別適合白內障比較成熟、想用多焦水晶體、需要矯正散光，或希望術後恢復快的患者！

結尾：掌握三大關鍵，白內障手術成功！

「所以，白內障手術的成功不是靠運氣，而是來自專業的選擇！當你在考慮白內障手術時，一定要確認這三點：」

●合適的人工水晶體：是否有根據你的眼睛條件與需求選擇？

●精準的度數測量：是否術前使用多台儀器交叉比對，並量身設計度數？

●安全的手術方式：是否選擇飛秒雷射，讓手術更精準、恢復更快？

白內障手術，一輩子只有一次，選擇適合自己的人工水晶體、精準的測量技術，以及安全的手術方式，才能確保人生下半場也能有好視力！

本文經授權轉載自【照護線上】白內障手術再進化！飛秒雷射白內障手術，提升精準度與安全性

