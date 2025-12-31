自由開講》帶頭「走精」！ 謝龍介造勢舉槍 公然跨越法治紅線

◎ 史里

近日，國民黨確定將徵召黨籍立委謝龍介2度參選台南市長，25日舉辦首場造勢活動時，國民黨副主席季麟連當場拿出「手槍」送給謝龍介，還要他作勢開一槍。謝龍介也真的當眾舉起仿真手槍，做出扣板機的動作，並以「開槍」作為政治動員的象徵語言。這不該是單純的舞台效果，而是一個立法者公然越過法治底線的行為。

國民黨立委謝龍介（中）在造勢活動上公然舉起國民黨副主席季麟連（左2）送給他的「仿真手槍」。（資料照）

依據《槍砲彈藥刀械管制條例》，我國對槍枝的管理，從來不只在於是否為真槍實彈，而在於是否造成威嚇、恐慌與公共危險。該條例第9條之1明文規定：

未經許可於公共場所或公眾得出入之場所開槍射擊者，處五年以上至十二年以下有期徒刑，併科新台幣一千萬元以上罰金；若為制式槍砲，處七年以上有期徒刑，並得併科最高新台幣一千五百萬元罰金。

立法者之所以訂出如此重刑，正是因為在公共空間使用、示威或暗示槍枝暴力，本身就會動搖社會安全的根基。

然而，謝龍介身為立法委員，理應最清楚這條法律紅線，卻選擇在鎂光燈前跨過它，甚至把「開槍」當成政治語言操作。這不是不懂法律，而是對法律的輕蔑；不是一時失言，而是價值觀的錯亂。尤其在社會剛歷經北捷連續攻擊事件、全民對暴力高度警覺的此刻，這樣的行為只會放大恐懼，削弱人民對法治的信任。

社會剛歷經北捷連續攻擊事件，國民黨立委謝龍介公然舉槍的行為只怕會放大民眾恐懼，削弱人民對法治的信任。（歐新社檔案照）

地方首長掌握治安、行政與公共資源，若連最基本的法治觀念都選擇模糊，城市治理只會淪為權力表演。一個公開使用暴力象徵、試探法律底線的人，不配當立法委員，更不適任任何行政首長。

民主社會不是靠聲量，也不是靠槍的意象運作，而是靠制度與法律支撐。當立法委員自己帶頭走樣，法治就會跟著「走精（tsáu-tsing）」；當社會對這樣的行為選擇沉默，民主就會一點一滴被侵蝕。

在這個藍白聯手濫權、恣意踐踏制度的時刻，我們其實已經做過一次錯誤的選擇。國會失序、法治被消耗，正是代價的開始。如果此刻我們再一次選擇錯誤的人，把權力交給踐踏法律、操弄暴力象徵的政治人物，那麼走樣的將不只是政治，而是我們賴以為生的民主與自由，最終恐怕全部付諸一旦。

（作者為台南市市民）

