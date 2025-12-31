自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》帶頭「走精」！ 謝龍介造勢舉槍 公然跨越法治紅線

2025/12/31 12:30

◎ 史里

近日，國民黨確定將徵召黨籍立委謝龍介2度參選台南市長，25日舉辦首場造勢活動時，國民黨副主席季麟連當場拿出「手槍」送給謝龍介，還要他作勢開一槍。謝龍介也真的當眾舉起仿真手槍，做出扣板機的動作，並以「開槍」作為政治動員的象徵語言。這不該是單純的舞台效果，而是一個立法者公然越過法治底線的行為。

國民黨立委謝龍介（中）在造勢活動上公然舉起國民黨副主席季麟連（左2）送給他的「仿真手槍」。（資料照）國民黨立委謝龍介（中）在造勢活動上公然舉起國民黨副主席季麟連（左2）送給他的「仿真手槍」。（資料照）

依據《槍砲彈藥刀械管制條例》，我國對槍枝的管理，從來不只在於是否為真槍實彈，而在於是否造成威嚇、恐慌與公共危險。該條例第9條之1明文規定：

未經許可於公共場所或公眾得出入之場所開槍射擊者，處五年以上至十二年以下有期徒刑，併科新台幣一千萬元以上罰金；若為制式槍砲，處七年以上有期徒刑，並得併科最高新台幣一千五百萬元罰金。

立法者之所以訂出如此重刑，正是因為在公共空間使用、示威或暗示槍枝暴力，本身就會動搖社會安全的根基。

然而，謝龍介身為立法委員，理應最清楚這條法律紅線，卻選擇在鎂光燈前跨過它，甚至把「開槍」當成政治語言操作。這不是不懂法律，而是對法律的輕蔑；不是一時失言，而是價值觀的錯亂。尤其在社會剛歷經北捷連續攻擊事件、全民對暴力高度警覺的此刻，這樣的行為只會放大恐懼，削弱人民對法治的信任。

社會剛歷經北捷連續攻擊事件，國民黨立委謝龍介公然舉槍的行為只怕會放大民眾恐懼，削弱人民對法治的信任。（歐新社檔案照）社會剛歷經北捷連續攻擊事件，國民黨立委謝龍介公然舉槍的行為只怕會放大民眾恐懼，削弱人民對法治的信任。（歐新社檔案照）

地方首長掌握治安、行政與公共資源，若連最基本的法治觀念都選擇模糊，城市治理只會淪為權力表演。一個公開使用暴力象徵、試探法律底線的人，不配當立法委員，更不適任任何行政首長。

民主社會不是靠聲量，也不是靠槍的意象運作，而是靠制度與法律支撐。當立法委員自己帶頭走樣，法治就會跟著「走精（tsáu-tsing）」；當社會對這樣的行為選擇沉默，民主就會一點一滴被侵蝕

在這個藍白聯手濫權、恣意踐踏制度的時刻，我們其實已經做過一次錯誤的選擇。國會失序、法治被消耗，正是代價的開始。如果此刻我們再一次選擇錯誤的人，把權力交給踐踏法律、操弄暴力象徵的政治人物，那麼走樣的將不只是政治，而是我們賴以為生的民主與自由，最終恐怕全部付諸一旦。

（作者為台南市市民）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書