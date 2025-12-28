黃澎孝練「孝」話》《中國軍力報告》洋溢著美國鉅額國防預算「挾寇自重」的陽謀！

相對於美軍習慣性的「能而示之不用能」的老把戲，不論是前蘇聯或是如今的「東方強國」，則共有「不能而示之能」的自我吹噓，嘴炮驚人的「習慣」。

◎ 黃澎孝

趕在聖誕節前，美國「戰爭部」在美東時間23日公布了一份長達100頁的《涉及中華人民共和國的軍事與安全發展》（Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China）報告。

美國戰爭部公布「中國軍力報告」文件，中國國防部發言人張曉剛則宣稱美國憑空臆測中國軍力發展，渲染所謂「中國軍事威脅」誤導國際社會。（取自貼文）

事實上，這份俗稱「中國軍力報告」的文件，應該是在五角大廈向國會提出國防預算時同時提出給國會議員們參考的非機密資料之一。因此，該報告在「功能」上和「時機」上，擺明了就是要增強國會議員和美國納稅人對國防安全的「近迫危機感」（imminent sense of crisis）， 讓他們在批准鉅額國防預算時，更覺得理所當然，甚至於還會有額外加碼的案例。因此，早自冷戰時期的「蘇聯軍力報告」乃至近年來的「中國軍力報告」都會出現美國國防部幫「敵軍」吹噓，甚至於「挾寇自重」的現象。

相對於美軍習慣性的「能而示之不用能」的老把戲，不論是前蘇聯或是如今的「東方強國」，則共有「不能而示之能」的自我吹噓，嘴炮驚人的「習慣」。

尤其在這網路世代，不論是官方的「網軍」或是民間的「網紅」，都會在其「大內宣」或「大外宣」的認知戰中，自吹自擂到令人「聞之色變」或「望之心驚」的「紙老虎」傾向。尤其，再加上中國「閱兵專業戶」般的炒作，不時藉機呈現出「九三大閱兵」，不計成本的秀肌肉下，更日益營造出宛如「喪屍」緊迫追趕著美軍，而且雙方差距還不斷在拉近中的驚心動魄現象⋯⋯。

美國空軍智庫指出，中國九三大閱兵象徵結束鄧小平四十年的韜光養晦策略。（歐新社）

於是乎，明明「天下無賊」、「西線無戰事」，美國人卻年年被虛擬實境的「心中之賊」嚇得一年比一年付出更大更多的國防預算。以致於今年（2025）還等不到「五角大廈」嚇人的「中國軍力報告」，美國國會就已通過了高達9010億美元的國防預算，此數額比政府原先編列的8498億美元增長了大約6%以上。

有趣的是，當中國國防部看到美國這份「中國軍力報告」竟然如此「高看」解放軍，渲染：中國正處於「歷史性軍事擴張階段」，核武、海上、傳統長程攻擊、網路與太空等多領域的軍械庫不斷增長，整體戰力已能「直接威脅美國本土安全」，已使美國本土「愈來愈脆弱」。也對美國總統川普推動限制美、中、俄核武庫的新構想構成挑戰⋯⋯。

這讓中國國防部發言人張曉剛急著在25日聖誕節的記者會中公開為這份美國報告「糾偏」。

宣稱美國憑空臆測中國軍力發展，誣蔑抹黑中國軍隊正常行動，通篇充斥著對華錯誤認知與地緣政治偏見，渲染所謂「中國軍事威脅」誤導國際社會。

張曉剛並敦促美方：「客觀看待中國和中國軍隊發展，停止炮製虛假敘事，停止挑動對立對抗，避免把兩國兩軍關係引入歧途。」

香港《明報》則在12月28日（星期日）的社評，則以〈美國「高估」中國軍力 表面誇大背後藏禍心〉 為題，直白指出美國這份「中國軍力報告」：

表面上把中國軍力捧上天，擺出一副美國因而處於「劣勢」的姿態，實質是希望順利通過增加國防開支的預算；

表面上把北京對台灣的「威脅」說得空前巨大，實質上要逼迫台灣增加向美國購買武器；

表面上說美國不尋求「扼殺、支配或羞辱中國」，實際上不但處處設防，遏制中國，還拼全力維持美國領先地位。

香港《明報》社評指出，美國表面上力捧中國軍力，實則是希望順利通過增加國防開支的預算。（取自《明報》）

總而言之：

《中國軍力報告》洋溢著美國鉅額國防預算「挾寇自重」的陽謀！

誠如香港《明報》所指：中國軍力報告中，那些高看共軍的溢美之詞，猶如川普經常掛在嘴邊的話：「我們跟中國相處的很好，我跟習近平主席有很好的關係」，明眼人都會得出「騙鬼」的結論。逗逗共軍哈哈一笑而已！

（作者為印太戰略智庫顧問）

本文經授權轉載自黃澎孝臉書

