汪浩時間》藍白不審預算，違法亂台

汪浩時間

汪浩時間

2025/12/28 09:30

◎ 汪浩

藍白陣營近期高喊彈劾總統、杯葛總預算，一再暴露對基本法律與憲政制度的無知。黃國昌質疑「誰規定總預算要年底前審完」，但《預算法》白紙黑字規定，總預算應在會計年度開始前完成議決並公布，拖延本身就是違法失職，而非什麼政治彈性。

行政院長卓榮泰示警，藍白立委不審總預算，全民受影響。（取自貼文）行政院長卓榮泰示警，藍白立委不審總預算，全民受影響。（取自貼文）

更荒謬的是，把「彈劾」當成政治攻防工具。彈劾不是民意表態，而是嚴肅的憲法訴訟，必須具體指出總統違反哪一條法律、為何構成解職要件。藍白提出的理由卻充斥政治口號，既無明確法條依據，也無實質證據，只是一場浪費國家資源的作秀。

在責任歸屬上，藍白同樣錯位。行政立法衝突，本應透過倒閣制衡行政院長，卻因不敢承擔政治後果，轉而跳過行政院長、直接攻擊總統，顯示其目的並非憲政正義，而是轉移焦點。

立法院國眾兩黨團提出對賴總統的彈劾案，日前以人數優勢於立法院會強行通過。綠轟藍白把憲判當空氣，彈劾當遊戲。（資料照）立法院國眾兩黨團提出對賴總統的彈劾案，日前以人數優勢於立法院會強行通過。綠轟藍白把憲判當空氣，彈劾當遊戲。（資料照）

最諷刺的是，藍白一方面癱瘓憲法法庭、否定違憲判決，一方面又想把彈劾案送進憲法法庭審理，邏輯自相矛盾。守法被說成違憲，違憲卻包裝成改革，這不只是法律常識不及格，更是以政治操作傷害憲政秩序、動搖台灣民主根基。

（作者為時事評論員）

本文經授權轉載自汪浩臉書

