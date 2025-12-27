名家分享~福澤喬》今年的漢字為什麼在清水寺發表？

每到年末，京都清水寺的舞台上，會看到住持提筆蘸墨，在巨幅宣紙上寫下那個代表全年度心情的漢字。墨色落下的瞬間，快門聲、掌聲與討論聲交錯，彷彿不是單純在寫字，而是在替一年畫下句點。

◎ 福澤喬

這幾年雖然包括台灣在內，使用「漢字」的國家，也都像日本一樣，每年推出代表今年的漢字。但是真正能夠帶動人們關心的，還是本場的日本清水寺。爲什麼日本清水寺的「今年的漢字」會成功？又為什麼要選在清水寺發表？背後藏著大野先生把人生押上去的決心。

每到年末，京都清水寺的舞台上，會看到住持提筆蘸墨，在巨幅宣紙上寫下那個代表全年度心情的漢字。（取自貼文）每到年末，京都清水寺的舞台上，會看到住持提筆蘸墨，在巨幅宣紙上寫下那個代表全年度心情的漢字。墨色落下的瞬間，快門聲、掌聲與討論聲交錯，彷彿不是單純在寫字，而是在替一年畫下句點。對觀光客來說，那是一場莊重又震撼的表演；對日本社會而言，則像是把分散一整年的新聞、情緒與記憶，濃縮成一個可以帶走、可以轉述、也可以反覆咀嚼的符號。這個活動被稱為「年度漢字」或「今年的漢字」，看似理所當然地「就該在清水寺公布」，但它其實不是古老傳統自然長成的結果，而是一次次冒險、失敗、再翻身的累積。

把時間倒回1990年代，日本社會快速走向數位化。文字處理器與個人電腦普及後，人們不必再靠反覆書寫記住筆畫，只要打出讀音、從候選字挑選就能完成輸入。這種便利也帶來焦慮：書寫機會變少，對漢字結構、筆畫與深層含義的關注逐漸變淡，連推廣漢字教育的「漢字檢定協會」在社會上的能見度也逐漸降低。

請繼續往下閱讀...

文字處理器與個人電腦普及後，人們不必再靠反覆書寫記住筆畫。（資料照）當時的問題並不是「漢字會不會消失」這麼簡單，而是「漢字在生活裡還剩下多少存在感」。如果大家只把漢字當成螢幕上的可選符號，它就很難再扮演文化記憶的載體。也因此，協會需要一個能讓大眾重新把目光放回文字本身、願意談論漢字意義的舞台，而且必須足夠簡單、好參與、能被媒體報導，才能穿透日常資訊洪流。

把這件事推向現實的關鍵人物，是在「漢字檢定協會」工作的大野博史。他在50歲那年做出第一次重大抉擇：辭去經營長達28年的餐具進口相關工作，接受邀請轉投入當時並不熱門的漢字檢定推廣。更戲劇性的是，他坦承自己並不算擅長漢字，薪資與福利也明顯縮水，卻仍選擇把後半人生投注在「讓大家重新喜歡漢字」這件事上。

進入協會後，他被分派到宣傳推廣，整個部門卻只有他一個人，等於從企劃到執行、從對外溝通到素材準備，全都得自己扛。早期他也走了不少冤枉路：曾構思漢字教育動畫，用「漢字博士」講述象形、會意等由來，但是作品卻完全賣不出去；也想過在車站前的大樓掛出「本日漢字」吸引通勤人潮，後來甚至與地方媒體洽談，希望每天在頭版刊登一字並附解說，但報社要求他先交出365天的完整內容，對一人團隊來說幾乎是不可能任務，企劃就此卡關。

日本漢字能力檢定協會理事兼京都清水寺住持森清範，寫下象徵2024年「今年的漢字」（今年の漢字）。（資料照，取自@Kotoshinokanji 社群平台「X」）同事不經意的提出了一句隨口的建議：「與其做每天的，不如做年度的？」從「每日一字」改成「一年一字」，不只把工作量從365次縮成1次，更重要的是，它把活動性質從「單向教學」變成「全民回顧」。民眾被邀請選出最能代表當年世態的漢字，一人投一票，等於讓每個人都必須想一想：這一年到底發生了什麼？什麼情緒最重？什麼事件最難忘？

主辦方也確立了更具儀式感的呈現方式：選定12月12日作為「漢字之日」，公開每年代表漢字的選拔結果，並以現場毛筆揮毫方式發表，讓一個字不只是被唸出來，而是被「看見」。問題是，要在哪裡被「看見」，才能「名符其實」，才能夠承受得住代表一整年的「重量」？

於是，大野博史做出第二次豪賭：他沒有預約、沒有人脈，就直接走進清水寺洽談合作。巧合與膽識在此交會，他遇上當時的寺務總長大西先生，對方聽完他的闡明後，只用一句「很有趣，就這麼辦吧」便拍板。自此，清水寺成了年度漢字不可取代的發表舞台，而這個地點也反過來替活動加上文化重量與媒體張力。

2011年東日本大震災後的「絆」。那一年最終累積到496,997票，創下歷年的高峰。 （法新社檔案照）1995年，活動首次舉辦，選出的年度漢字是「震」。那一年日本接連遭逢阪神大地震、地鐵沙林毒氣事件等重大衝擊，「震」既是災害的具體描述，也像是整個社會心理的餘震。首次發表吸引大量媒體到場，讓活動一舉定型：年底回顧不一定要靠冗長總結，有時候一個字就能把複雜的集體記憶收束成可理解的象徵。往後，投票參與度也持續攀升，從第一屆約12,000票，擴大到今年約22萬票，顯示它已從協會宣傳，變成全民熟悉的年末儀式。

最能體現這種凝聚力的例子，是2011年東日本大震災後的「絆」。那一年最終累積到496,997票，創下歷年的高峰。這一年，社會並沒有再次選擇直接指向災難的「震」字，而是把焦點放在「人與人之間的聯繫」。對大野博史而言，「絆」也成了他心中最有意義的答案：當社會受創時，文字不只是記錄傷痛，更能指向人們試圖互相支撐的方向。

大野博史（左）在發表會現場替住持準備墨水，彷彿用最樸素的方式守住這個活動的核心精神。（取自2025年「今年の漢字」X）如今，大野博史雖把多數工作交棒給後輩，仍保留一項近乎象徵性的任務：在發表會現場替住持準備墨水，彷彿用最樸素的方式守住這個活動的核心精神。這場從「推廣危機」出發的文化行動，之所以能走過三十餘年，不只是因為儀式漂亮、地點有名，更因為它提供了一種簡潔卻有力的公共語言：讓每個人用一個字講出來自己看見的年度日本。

（作者為東亞政經觀察家）

本文經授權轉載自Joel來談日本臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法