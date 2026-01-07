自由開講》認知作戰新型態 慎防「小罵大幫忙」

◎ 楊智強

近日，海外軍事網紅「說真話的徐某人」公開一段錄音，揭露了中共認知作戰系統最新滲透策略。自稱代表中共軍方的仲介「落日海盜」開出每月四萬歐元高價，試圖招募其製作貶低台灣軍力、打擊防禦信心的內容。錄音內容不但驚人，更揭示了中共認知戰已從過去粗糙的「戰狼式咆哮」，進化為極具欺騙性的「小罵大幫忙」。

中國知名軍事博主「徐某人」於去年12月18日在X平台放出音檔，驚天爆料過去受到中共情報單位人士派出的「中間人」招募，在網路打輿論戰攻擊台灣。（取自X）

所謂「小罵大幫忙」，是一種精心偽裝的滲透手段。中共意識到，傳統「低級紅」已遭西方與台灣社會識破，於是改採「潤物細無聲」戰術。被招募者可允許，甚至被鼓勵在防疫政策、社會亂象等枝節問題上「小罵」共產黨，以此建立客觀中立甚至「反共」的虛假人設。然而，這層偽裝是為了在關鍵時刻發揮作用。在台灣國防、民主制度有效性及國際局勢上，持續釋放失敗主義論調，潛移默化地動搖台灣民心。

錄音中關鍵揭露出，中共劃下「絕對紅線」，不得批評習近平。反過來說，這條紅線就是社會大眾識別新型態認知戰的完美試金石。仲介明確指出，部份知名異議人士之所以不在招募之列，正因他們對習近平的批判過於猛烈，觸犯了體制內的政治禁忌。這顯示出，無論代理人如何偽裝「理性中立」，只要受制於中共金源，就絕對不敢觸碰習近平的獨裁權威。

台灣面對今年底選舉的複雜政局，民眾必須更新媒體識讀知能。我們不單僅憑「是否批評中共」來判斷資訊來源的可信度，更應審視其言論的後設邏輯，檢視其是否敢直言批判習近平決策與能力？若對共產黨激烈抨擊，卻對習三緘其口，即為警訊。

此外，觀察其在台灣國防與民主議題上，是否披著客觀外衣，實則不斷洗腦催化「台灣必敗」、「民主無用」的調性？

中共認知戰持續全方位進化，試圖利用民主社會的開放言論進來瓦解民主。唯有洞悉「小罵大幫忙」的糖衣毒藥，認清「罵共不罵習」的眉角，才能在資訊迷霧中站穩腳步，守護台灣的民主防線。

（作者為社會科教師）

