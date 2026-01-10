自由開講》擴大碳盤查上路 低碳轉型的制度考驗才正開始

◎ 陳擷安

在淨零轉型逐步進入實作階段之際，碳治理的重心正從少數高排放製造業，轉向更廣泛的服務型經濟體系。環境部宣布自明年起擴大碳盤查對象，將服務業、運輸業、醫療機構及大專校院等納入列管範圍，預估影響約460餘家事業單位，並要求自115年起於每年4月30日前完成前一年度溫室氣體排放量盤查與登錄。這項政策宣示的意義，不僅在於盤查家數的增加，更象徵台灣正式進入「全產業碳治理」的新階段，碳排放不再只是工廠煙囪的問題，而是所有組織營運模式的一部分。

環境部要求自115年起於每年4月30日前完成前一年度溫室氣體排放量盤查與登錄。圖為環境部。（資料照）

從制度設計來看，環境部刻意以「三不一沒有」作為擴大盤查的政策基調，包括不麻煩、不用委外、不須查驗，以及沒有要立即課徵碳費，顯示政府意圖先建立資料基礎，而非一開始即以成本壓力推動減碳。配合修正發布的「溫室氣體排放量盤查登錄及查驗管理辦法」，也針對小規模逸散排放源與特約、加盟門市等複雜營運型態，提供更具彈性的盤查方式，在制度上試圖降低新納入產業的進入門檻，避免碳盤查成為行政負擔過重的合規工作。

然而，對運輸業、醫院與學校等單位而言，這項政策帶來的挑戰並不只是填報數據本身，而是對組織治理思維的重新要求。過去，這些單位多半將能源使用視為必要成本，而非需被精細管理的排放來源，如今一旦被納入制度性盤查，其用電結構、設備效率、冷媒管理與車輛使用方式，都將逐步被量化與比較。即便初期僅要求盤查、不查驗、不收費，長期而言，這些資料勢必成為未來政策工具的重要基礎，包括差別化管理、減量目標設定，甚至與補助或管制措施連動，屆時「有沒有準備好理解自己的排放結構」，將成為組織競爭力的一環。

明年起擴大碳盤查對象，將服務業、運輸業、醫療機構及大專校院等納入列管範圍，預估約460餘家事業單位受到影響。（資料照）

從台灣整體治理角度觀察，擴大碳盤查的真正考驗，在於能否避免其流於形式。若盤查僅止於年度填報、數字封存，而未進一步轉化為管理決策工具，將難以達成提升溫室氣體治理能量的政策初衷。尤其在服務業與醫療、教育體系中，排放結構高度分散、單位排放量看似不高，但累積效應卻不容忽視，若缺乏跨部門整合與後續政策引導，很容易陷入「大家都有盤、但沒有人真的減」的治理困境。

因此，台灣在迎接115年擴大碳盤查上路之際，更需要同步思考配套方向。包括如何協助非製造業建立基本碳管理能力、是否提供標準化工具與教育訓練，以及未來如何在不造成過度衝擊的前提下，逐步引導這些單位進入減量軌道。特別是醫院與大專校院，兼具公共性與示範性，其碳治理表現不僅影響自身營運，也將對社會形成價值訊號，若能善用盤查結果推動節能改善，反而有機會成為低碳轉型的關鍵節點。

碳盤查的價值不在於「查了多少家」，而在於是否成功讓碳排放成為可被討論、可被管理、可被比較的公共議題。此次擴大列管，是台灣碳治理邁向成熟的重要一步，但真正的挑戰，將在政策正式上路後才浮現。如何讓制度溫和落地、又能逐步累積減碳動能，考驗的不只是企業與機構的配合度，更是政府在淨零轉型路徑上的治理智慧。

（作者為科技集團法務）

