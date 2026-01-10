自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》擴大碳盤查上路 低碳轉型的制度考驗才正開始

2026/01/10 11:30

◎ 陳擷安

在淨零轉型逐步進入實作階段之際，碳治理的重心正從少數高排放製造業，轉向更廣泛的服務型經濟體系。環境部宣布自明年起擴大碳盤查對象，將服務業、運輸業、醫療機構及大專校院等納入列管範圍，預估影響約460餘家事業單位，並要求自115年起於每年4月30日前完成前一年度溫室氣體排放量盤查與登錄。這項政策宣示的意義，不僅在於盤查家數的增加，更象徵台灣正式進入「全產業碳治理」的新階段，碳排放不再只是工廠煙囪的問題，而是所有組織營運模式的一部分。

環境部要求自115年起於每年4月30日前完成前一年度溫室氣體排放量盤查與登錄。圖為環境部。（資料照）環境部要求自115年起於每年4月30日前完成前一年度溫室氣體排放量盤查與登錄。圖為環境部。（資料照）

從制度設計來看，環境部刻意以「三不一沒有」作為擴大盤查的政策基調，包括不麻煩、不用委外、不須查驗，以及沒有要立即課徵碳費，顯示政府意圖先建立資料基礎，而非一開始即以成本壓力推動減碳。配合修正發布的「溫室氣體排放量盤查登錄及查驗管理辦法」，也針對小規模逸散排放源與特約、加盟門市等複雜營運型態，提供更具彈性的盤查方式，在制度上試圖降低新納入產業的進入門檻，避免碳盤查成為行政負擔過重的合規工作。

然而，對運輸業、醫院與學校等單位而言，這項政策帶來的挑戰並不只是填報數據本身，而是對組織治理思維的重新要求。過去，這些單位多半將能源使用視為必要成本，而非需被精細管理的排放來源，如今一旦被納入制度性盤查，其用電結構、設備效率、冷媒管理與車輛使用方式，都將逐步被量化與比較。即便初期僅要求盤查、不查驗、不收費，長期而言，這些資料勢必成為未來政策工具的重要基礎，包括差別化管理、減量目標設定，甚至與補助或管制措施連動，屆時「有沒有準備好理解自己的排放結構」，將成為組織競爭力的一環。

明年起擴大碳盤查對象，將服務業、運輸業、醫療機構及大專校院等納入列管範圍，預估約460餘家事業單位受到影響。（資料照）明年起擴大碳盤查對象，將服務業、運輸業、醫療機構及大專校院等納入列管範圍，預估約460餘家事業單位受到影響。（資料照）

從台灣整體治理角度觀察，擴大碳盤查的真正考驗，在於能否避免其流於形式。若盤查僅止於年度填報、數字封存，而未進一步轉化為管理決策工具，將難以達成提升溫室氣體治理能量的政策初衷。尤其在服務業與醫療、教育體系中，排放結構高度分散、單位排放量看似不高，但累積效應卻不容忽視，若缺乏跨部門整合與後續政策引導，很容易陷入「大家都有盤、但沒有人真的減」的治理困境。

因此，台灣在迎接115年擴大碳盤查上路之際，更需要同步思考配套方向。包括如何協助非製造業建立基本碳管理能力、是否提供標準化工具與教育訓練，以及未來如何在不造成過度衝擊的前提下，逐步引導這些單位進入減量軌道。特別是醫院與大專校院，兼具公共性與示範性，其碳治理表現不僅影響自身營運，也將對社會形成價值訊號，若能善用盤查結果推動節能改善，反而有機會成為低碳轉型的關鍵節點。

碳盤查的價值不在於「查了多少家」，而在於是否成功讓碳排放成為可被討論、可被管理、可被比較的公共議題。此次擴大列管，是台灣碳治理邁向成熟的重要一步，但真正的挑戰，將在政策正式上路後才浮現。如何讓制度溫和落地、又能逐步累積減碳動能，考驗的不只是企業與機構的配合度，更是政府在淨零轉型路徑上的治理智慧。

（作者為科技集團法務）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書