自由開講》反腐還是整肅？解放軍「戰略排毒」背後的戰爭準備邏輯

三毛

《路透社》披露的美國戰爭部報告草案，為外界提供了一份高度具體的戰略警訊；報告直指，中國正加速軍事現代化與戰力擴張，並預期在2027年底前，具備對臺灣發動作戰並取得勝利的能力；這一評估並非單純的情資推測，而是基於解放軍整體戰力成長、核武庫擴張速度，以及跨域打擊能力的實質部署；對臺灣與區域國家而言，這不僅是一個年份預測，更是一條被逐步兌現的戰略路徑。

中國蒙古邊界設置飛彈發射井基地，部署超過百枚DF-31型洲際彈道飛彈，2030年前恐突破1000枚。圖為DF-31型洲際彈道飛彈。（彭博檔案照）

從「防禦敘事」到進攻部署：武力奪臺選項的成形

報告特別指出，中國正持續完善以「武力」奪取臺灣的多元軍事選項，其核心不再僅限於兩棲登陸，而是擴展至遠距精準打擊與區域封鎖能力；透過大規模打擊距中國本土1500至2000海里的目標，中共意圖干預或阻斷美國與盟友的介入路線，削弱其在亞太衝突初期的行動能力；這類設計顯示，中國的戰略思維已從「防止介入」轉向「主動塑造戰場」，與其對外宣稱的防禦性軍事政策形成明顯落差。

核武擴張與拒絕管制：戰略風險正在累積

在核子軍力層面，報告揭示中國已在靠近蒙古邊界的飛彈發射井基地，部署超過百枚DF-31型洲際彈道飛彈，並預測其核彈頭庫將於2030年前突破1000枚；值得關注的是，中國對任何具實質意義的軍備管制談判均表現出消極甚至拒絕態度，當核武擴張速度加快、部署目標不透明，而對話管道又未同步建立時，美中之間的戰略誤判風險，已不再只是理論假設，而是逐漸逼近的現實挑戰。

清算與整肅：短期代價與長期盤算

報告亦觀察到，習近平近年推動的軍中「反腐」行動，已對解放軍戰力產生結構性影響；過去18個月內，至少26名國有軍工高層遭調查或撤職，波及火箭軍、造船與核能體系；短期而言，這類清算可能削弱組織協調與作戰整備，但從中國角度看，這更像是一場為長期衝突進行的「戰略排毒」工程，試圖在承擔短痛後，換取更可控、更服從政治目標的軍事機器。

面對這份報告所揭示的趨勢，關鍵不在於是否過度恐慌，而在於如何提早行動；於臺灣而言，這意味著持續強化自我防衛能力、提升跨域嚇阻效能，並將臺海穩定納入更廣泛的國際安全與供應鏈框架；對國際社會而言，則是透過情報共享、聯合演訓、制度化溝通與風險控管機制，降低誤判與冒進的誘因；當中國試圖以速度與規模改變現狀，民主國家的回應不必是對等升高，而是以協作與制度，讓任何以武力重塑秩序的計算，變得不再划算。

