自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》當9成中國人把台灣人當朋友 中共為何還選擇軍事威嚇？

2026/01/05 11:00

◎ 茜茜

美國智庫「芝加哥全球事務委員會」最新民意調查揭示一項長期被忽略的現實；高達9成以上的中國受訪者認為「臺灣人是朋友」，這一好感度在所有受評國家與族群中居於最高位置，相較之下中國社會對美國、日本、印度與多數周邊國家普遍抱持高度不信任；這樣的落差顯示，中國社會對臺灣人民的態度，並未因近年兩岸緊張而轉為敵對，反而呈現一種情感上明顯區隔於「外部對手」的特殊定位。

高達9成以上的中國受訪者認為「臺灣人是朋友」，傾向以對話與非暴力方式處理分歧。（彭博檔案照）高達9成以上的中國受訪者認為「臺灣人是朋友」，傾向以對話與非暴力方式處理分歧。（彭博檔案照）

民意結構顯示：中國內部並無強烈動武共識

更關鍵的是，這份民調並未顯示中國社會存在強烈要求以武力解決臺灣問題的民意壓力，多數受訪者對現狀基本滿意，傾向以對話與非暴力方式處理分歧，同時高度憂慮與美國發生軍事衝突所帶來的經濟與安全風險；這意味著，若中共選擇升高軍事對抗，其政治風險並非來自「民意逼迫不夠強硬」，而是可能背離社會對和平、穩定與發展的主流期待。

政策矛盾浮現：對臺威嚇反而背離自身民意

在此民意背景下，中共近年持續透過軍事演訓、威嚇行動與強硬政治語言升高對臺壓力，反而顯得政策邏輯出現矛盾；當社會普遍對臺灣人民抱持好感，且未形成支持動武的集體情緒時，過度強調軍事手段，不僅無助於區域穩定，也可能侵蝕自身政策正當性；從治理角度看，這類作為更像是由上而下的政治動員，而非回應社會需求的理性選擇。

9成中國受訪者認為臺灣人是朋友，中共解放軍卻頻繁軍演，升高對臺壓力，反而顯得政策邏輯出現矛盾。圖為2014年中國海軍聯合軍演。（美聯社檔案照）9成中國受訪者認為臺灣人是朋友，中共解放軍卻頻繁軍演，升高對臺壓力，反而顯得政策邏輯出現矛盾。圖為2014年中國海軍聯合軍演。（美聯社檔案照）

臺灣立場並非孤立：理性降溫的交集空間

長期以來，臺灣社會明確拒絕以武力處理分歧，主張透過制度化溝通降低衝突風險；此次民調顯示，這一立場並非與中國社會「對立」，而是在相當程度上存在民意交集。差異主要集中於對「臺灣政府」的政治評價，而非對臺灣人民本身；這也說明了兩岸緊張的核心並非來自社會層面的敵意累積，而是政治敘事與權力操作的結果。

結語

這份民調對臺灣的啟示，在於如何更精準地理解對岸社會，而非簡化為單一敵我框架；臺灣可以在不放棄安全防衛的前提下，持續強調「不升高、不誤判、不挑釁」的政策訊號，並透過國際社會傳達一個清楚事實；和平並非臺灣的單方面期待，而是與中國社會的主流民意並不衝突；當對岸政策選擇愈來愈偏離自身社會的和平傾向時，真正被檢驗的，將是北京是否願意為區域穩定承擔理性治理的責任。

（作者為研究生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書