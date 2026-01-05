自由開講》國安不是陰謀論：從廈門案例看台灣交流機制的缺口

◎ 三毛

國會民意代表赴中交流本身並非新鮮事，但此次事件引發高度關注，關鍵在於「交流場域」的歷史脈絡；廈門在我方歷來偵辦與判決的多起共諜、滲透案件中反覆出現，其中「廈門市人民政府第四辦公室」曾被司法實務指認，與中共軍方系統具情報聯繫，並涉吸收我國退役軍官、引介軍職人員赴境外活動；正因已有具體案例與判決基礎，任何與廈門高度重疊的交流安排，自然被視為具制度性風險，而非單純民間往來。

立委赴中交流本身並非新鮮事，廈門滲透案件中反覆出現，並非單純民間往來。圖為國民黨立委翁曉玲出席廈門台商活動。（圖取自翁曉玲臉書）

臺商協會的功能定位：灰色地帶的制度漏洞

從制度角度觀察，「廈門臺商協會」並非單一商業組織；其官方章程明載政治目標，並接受地方臺辦之業務指導與監督，顯示其運作本就嵌入中共對臺工作體系；此類組織的特性，在於介於「公開交流」與「政治動員」之間，形成灰色地帶，對外以商業、人脈、投資為名，降低交流對象戒心；對內則具備動員、篩選與長期接觸的功能，這正是各國情報體系普遍警戒的結構性模式。

案例累積顯示的模式，而非偶發事件

若單一案件尚可視為偶然，但從過去司法實務與偵辦結果來看，廈門相關案件呈現高度重複性，包括透過臺商網絡建立接觸、以旅遊或交流名義拉近關係、再逐步引導至更具敏感性的接觸；從地方選舉爭議、醫療物資來源，到軍職人員遭吸收案例，顯示這並非點行為，而是長期運作的模式；制度分析的重點，不在於指控特定個人動機，而是評估是否有足夠的風險管控機制。

退役陸軍中將高安國被控當共諜，被高檢署起訴並求刑10年以上。（資料照）

政策層面的核心課題：透明與防火牆是否足夠

面對此類交流，真正的國安問題在於制度設計是否到位，包括民意代表赴中行程是否需有更高透明度？是否建立足以辨識高風險組織的「交流紅旗指標」？是否強化事前風險評估與事後說明責任？這些並非針對特定政黨，而是所有民主國家在面對威權國家統戰手法時，逐步建立的防火牆機制；缺乏制度回應，將使爭議不斷重演。

結語

從制度分析角度來看，此次爭議的核心不在於「抹紅」或政治攻防，而在於臺灣是否能以既有司法經驗與國際案例，建立更成熟的國安風險管理架構；統戰與滲透的特性，本就建立在模糊與長期接觸之上，若只以個案善意作為判準，反而忽略制度責任；對民主社會而言，清楚界定交流邊界、提高透明度，並非限制自由，而是確保制度不被長期消耗的必要條件。

（作者為研究生）

