自由開講》宏都拉斯一場選舉揭穿中共外交神話

宏都拉斯總統大選結果出爐，由親台路線明確的候選人勝出，並公開承諾恢復與台灣的外交關係，這個結果不只是政黨更替，更是宏國社會對過去數年外交轉向的總體評價。回顧宏都拉斯在與台灣斷交、轉向中國之後，民眾期待的是投資、出口擴張與經濟起飛，現實卻是核心產業受創、就業機會流失、貿易結構惡化，選舉結果反映的正是這種強烈落差。當選人直言「與台灣有邦交時比現在好百倍」，並非情緒性發言，而是對實際經濟表現的直接比較，這也讓北京長期塑造的「中國市場萬能論」首次在選票前遭到系統性否定。

宏都拉斯總統大選結果出爐，由親台路線明確的阿斯夫拉勝出，阿斯夫拉曾公開表態支持與台灣復交。（法新社資料照）

宏都拉斯的養蝦產業最具代表性，過去台灣市場曾占其外銷比重極高，提供穩定價格與長期訂單，在斷交之後，出口量卻大幅萎縮，企業倒閉、失業人數暴增，北京承諾的市場接軌與替代方案遲遲未見，反而讓當地產業暴露在高度不確定的單一市場風險中。這並非宏都拉斯獨有經驗，而是中共外交模式的結構性問題，中國關注的是政治表態是否完成，而非產業能否存活，一旦「斷台建交」任務達成，後續經濟承諾往往缺乏制度保障，也缺乏對當地社會長期發展的耐心。宏國選民最終用選票表達不滿，顯示北京的外交操作，並非只要投入政治資本就能永久奏效。

宏都拉斯與台灣斷交後，蝦出口量卻大幅萎縮。圖為宏都拉斯加工廠員工剝蝦準備冷凍出口。（法新社檔案照）

從更大的國際視角來看，宏都拉斯的轉向具有指標意義，它顯示部分國家已開始重新審視與中國往來的實際成本，而非只聽信宏大敘事。北京長期以「發展中國家夥伴」自居，卻在實務上複製高度不對等的關係，讓小國承擔市場震盪與產業調整的風險，卻缺乏真正的風險共擔機制。相較之下，台灣過去以產業合作、市場互補與技術協助建立關係，規模或許不如中國龐大，卻更貼近民生與就業，這正是宏國社會如今重新評價的關鍵。這場選舉提醒國際社會，中共以政治壓力壓縮台灣外交空間的策略，正在被越來越多現實案例反證，只要攤開經濟帳本、檢視產業結果，北京的外交神話終究站不住腳，而宏都拉斯，正是這個轉折的最新例證。

