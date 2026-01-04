自由開講》當捷運有警力 為何孩子的校園只有手冊？

◎ 蔣辰平

日前，台北捷運發生重大暴力事件，隔日警方即在捷運站內外部署大量警力、嚴密巡守。這樣的反應，社會普遍認為理所當然——因為那裡是人流密集的公共空間，任何風險都不該被忽視。

然而，幾乎在同一時間，全台各地的國中小校園，卻接連傳出持刀闖入、學生攜帶危險物品、校園暴力外溢等事件。從校園內發生致命攻擊的極端案例，到校外人士無預警闖入正在進行活動的小學校園，這些事件的共通點，不在於個案的偶發，而在於校園安全防線長期缺席的結構性問題。

長期以來，國中小校園被視為「相對安全的空間」，於是門禁鬆散、人員自由進出，安全防護被視為「可以再等等的成本」。直到悲劇發生，才一次次被提醒：校園並非真空，社會的暴力與失序，早已外溢進孩子每日生活的場域。問題是，我們究竟為校園準備了什麼？

翻開現行的校園安全規範，會看到一個荒謬的現實——教師被要求執行安全檢查、危險物品管制、學生情緒安撫，卻沒有執法權、沒有專責人力、沒有必要設備，甚至沒有清楚的責任邊界。一旦發生衝突，第一線教師既要保護學生，又要顧及自身安全；事後若出現爭議，卻往往成為被檢討、被究責的對象。

這不是哪一所學校、哪一位教師的問題，而是制度性的失能。校園安全不是「有沒有手冊」，而是「國家是否願意承擔責任」。當捷運系統可以在一夜之間調度警力、編列預算、提升警戒，為何面對國中小校園，卻總是聽見一句「沒有經費」？

教育部並非沒有制定校園安全規範，但問題在於，這些規範從未搭配足夠的人力、設備與常態預算。安全責任被層層下放，最終落在學校、落在教師個人身上，形成「責任無限、資源為零」的高風險結構。

國際經驗早已顯示，校園安全不可能靠臨時應變，更不能靠教師兼任。無論是專責安全人力的配置、危險物品的有效管制，或高風險學生的跨系統通報與輔導，都需要國家層級的統籌與長期投入，而非讓每一所學校各自承擔不可預測的風險。

如果我們能接受捷運需要警力，那就應該承認：孩子每天進出的校園，同樣值得被嚴肅對待。校園安全不是口號，也不是情緒性的質問，而是一個清楚的政策選擇——國家是否願意為孩子設下最低的安全底線？是否願意停止把風險轉嫁給第一線教師？是否願意承認，沒有預算與人力的安全政策，只是紙上談兵？當捷運有警力，孩子的校園卻只有手冊。這不是資源不足的問題，而是選擇的問題。

（作者為屏東縣教育產業工會副秘書長、屏東縣教師會理事）

