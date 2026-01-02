自由電子報
投書

自由開講》華府智庫建議優先對台軍售 強化「豪豬戰略」嚇阻中共

2026/01/02 10:30

◎ Lin

面對中共持續的軍事脅迫，華府保守派智庫「傳統基金會」近日發布報告指出，防止北京以武力改變台灣現狀，符合美國國家利益，美方應優先推動對台軍售、雙邊共同生產及聯合訓練；台灣則必須持續增加國防支出，並以「豪豬戰略」打造具可信嚇阻力的部隊。

美國宣布對台8項軍售案，總額逾111億美元，包括AH-1W直升機零附件。圖為AH-1W直升機。（資料照）美國宣布對台8項軍售案，總額逾111億美元，包括AH-1W直升機零附件。圖為AH-1W直升機。（資料照）

報告由資深研究員皮特斯（Robert Peters）及政策顧問畢佛（Wilson Beaver）撰寫，明確指出，美國國防政策圈、五角大廈及民選官員已形成共識：中國是美國最大外部威脅，且可能在2027年左右具備奪取台灣的能力。台灣應建立能拖延敵軍行動的防衛部隊，為持久的島嶼防衛戰做好準備。報告形容，台灣應打造為「豪豬」，一旦敵人企圖吞下，將承受極大痛苦。這包括長程精準打擊火力、海上拒止能力、整合防空及飛彈防禦系統，以及反裝甲作戰能力。

此外，報告呼籲台灣擴大與美國及區域夥伴的雙邊與多邊軍事演習，提升作戰協同能力。華府建議將台灣列為軍售優先對象，擴大可採購武器系統，並加強在台共同生產，尤其是彈藥與先進系統，以減輕美國國防工業負擔並確保台灣自我產能。

華府智庫「傳統基金會」建議，美方應優先推動對台軍售，並以「豪豬戰略」打造具可信嚇阻力的部隊。圖為拖式飛彈。（資料照）華府智庫「傳統基金會」建議，美方應優先推動對台軍售，並以「豪豬戰略」打造具可信嚇阻力的部隊。圖為拖式飛彈。（資料照）

報告同日，美國宣布對台八項軍售案，總額逾111億美元，包括戰術任務網路、AH-1W直升機零附件、M109A7自走砲、海馬士遠程精準打擊系統、拖式飛彈、標槍飛彈、魚叉飛彈可修件檢修，以及Altius-600M及Altius-700M無人機系統。

對此，總統賴清德強調，台灣國防支出將在明年提升至GDP的3.3%，並承諾2030年前提高至5%，持續強化自主防衛能力。報告與軍售案一同凸顯，面對中共威脅，台灣與美國正透過制度化軍事合作及防衛戰略佈局，共同維持台海與印太區域安全。

（作者為研究生）

