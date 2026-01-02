自由開講》把隨機殺人當政治話術 才是真正的危險

◎ 再米

北捷台北車站與中山站發生隨機攻擊事件，造成包括兇手在內4人死亡，社會仍在震驚與哀痛之中。在這樣的時刻，前總統蔡英文於社群平台表達對受害者與社會的祝福，內容不涉政黨、不指責任何人，只是提醒社會守住善意與平靜，這本是公共人物在重大創傷後最基本的責任。

然而，國民黨主席鄭麗文卻選擇將這段安慰話語，解讀為民進黨內部權力角力，甚至指稱蔡英文「想讓人懷念」，並藉機攻擊總統賴清德缺乏安全感。這不只是政治口水，而是一種危險的政治操作：把社會悲劇當成話術素材。

隨機暴力事件的可怕之處，在於它撕裂的是整個社會的安全感。此時政治人物若急於搶奪話語權，將公共哀傷轉化為派系攻防，不但無助於治安討論，反而放大恐慌、侵蝕信任。當安慰被指控為算計，善意就會被懷疑，社會只會更加冷漠。

更值得警惕的是，鄭麗文同時以同樣的語言模式，將對憲法法庭的不滿，全面上綱為「私人法庭」「毀憲亂政」，卻未提出具體違憲行為，只剩情緒性指控與政治定性。這種操作的共同特徵，是不處理事實，只製造敵我；不談制度，只煽動不信任。

當政治人物一再示範，如何把創傷、司法與制度都變成政治武器，受害的從來不是政敵，而是社會本身。治安需要冷靜的檢討，憲政需要理性的辯論，而不是把每一次公共事件，都拖進權力角逐的泥淖。真正危險的，不是誰比較值得被懷念，而是有人在人民最脆弱的時刻，選擇用政治話術取代公共責任。

（作者為退休人士）

