矢板明夫觀點》從控制遊日人數 談中國的「拍腦門 」政治

真正可悲的，不是去日本的旅客人數被減到60%，造成日本的經濟損失，而是中國人至今仍被迫生活在這種「拍腦門」治國的陰影之下。
矢板明夫

2025/12/27 12:30

◎ 矢板明夫

日本的共同社報導了一則新聞，讓人哭笑不得。中國當局要求各地旅行社「控制」赴日簽證申請，要把中國人去日本的人數，硬生生砍到原來的60%。理由是之前就一直在宣傳的「日本治安不好」、「對中國人不友善」等等。但任何一個正常社會都知道，出不出國，是個人的選擇，根本不應該是國家的指標。

中國人去日本的理由有旅遊、探親、看病、做生意、留學等等具體而真實的生活需求。但是被一個突如其來的數字限制了，因為「領導不高興」，所以必須「降到60%」。不是50%，也不是70%，完全沒有科學依據，可能領導認為這個數字「既表達了不滿，又對實際經濟傷害不大」。

這個60%，讓人立刻連想到中國建國之初、毛澤東在鎮壓反革命運動中明確提出的，要「殺掉人口的千分之一」，也就是 0.1%。理由也很直白：不殺到這個比例，「反革命氣焰壓不下去」、人民也感受不到政權的威力。

於是，這個「拍腦門」得來的數字，成了全國各地方政府行動的標準。根據中國官方後來的統計，這場運動中被處決的「國民黨餘孽」與各類「壞人」，最後達到了一百萬人以上。不難想像其中有多少冤假錯案。

1957年的反右運動更荒唐。毛澤東說「右派要佔知識份子的5%」，要求必須湊齊。於是，各單位大興文字獄，回顧過去幾年來每個人寫過的文章、說過的話，只要有一點瑕疵，立刻劃為右派。拼命地在湊數字。有人開會時去上了一趟廁所，回來就被劃成右派了，只因為「比例還沒達到」。當時被認定為右派的人，都遭到批鬥、流放，很多人家破人亡。

今天的60%，和當年的0.1%、5%，本質上沒有任何不同。先有政治情緒，再用比例裁切現實。過去裁掉的是人命與人生；今天裁掉的是經濟、自由與常識。

真正可悲的，不是去日本的旅客人數被減到60%，造成日本的經濟損失，而是中國人至今仍被迫生活在這種「拍腦門」治國的陰影之下。

本文經授權轉載自矢板明夫臉書

