自由開講》世界不再買單中國言論，台灣該如何應對

◎ 吳恩

近期中國就日本相關政策與作為高調提出抗議，試圖形塑「國際共識」的態勢，然公開表態支持中國立場的，僅有俄羅斯、北韓等傾向中國的國家，顯示中國在國際社會的動員能力，已不若過往。

習近平亟欲將高市早苗有關「台灣有事」的言論渲染成日本準備軍事干預台海，然公開表態支持中國立場的國家不多。（法新社檔案照）這樣的結果，並非偶然，而是中國在外交與安全議題上持續採取強硬立場，無論是對周邊國家的軍事施壓，或在經貿、科技與外交層面脅迫，都使各國逐漸累積不滿，即使部分國家基於經濟利益，仍選擇維持與中國的往來，但在涉及國際規範與安全秩序時，已愈來愈難全面配合中國。

這次中國對日本發出抗議卻未能獲得廣泛支持，正反映國際對中國的警惕正在升高，相較之下，日本在相關議題上的立場，反而獲得多數民主國家的理解與默認，凸顯國際輿論已不再輕易被中國「多數代表」的說法所左右。

中日緊張之際，日本眾議院議員鈴木馨祐（中）、眾議院議員長島昭久（左），以及眾議院議員神田潤一（右）來台灣訪問。（資料照）在這樣的國際氛圍下，台灣不應只是被動觀察者，而應視為重要契機，台灣長期遵守國際規範，並在科技、供應鏈、安全與民主治理等面向，與多數理念相近國家高度契合。當各國對中國的不信任逐漸成形，台灣正好能以「可信任夥伴」的角色，深化與日本、美國及歐洲國家的實質合作。

具體而言，台灣可在經貿韌性、科技安全、資訊防護與人道合作等領域，持續擴大與國際社會的連結，讓合作不再只是象徵性交流，而是具有實質利益與長期價值的夥伴關係。透過穩健而持續的互動，台灣的國際能見度與實質地位，將在不喧嘩的情況下逐步提升。

（作者為公務員）

