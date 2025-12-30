自由電子報
自由開講》把憲法鎖起來再告大法官違法？ 藍白的憲政悖論

2025/12/30 13:30

◎ 張伯倫

藍白陣營近日高喊大法官「枉法裁判」、揚言對大法官提起刑事告訴，把114年憲判字第1號描繪成「程序違法」非法裁判的違法判決。但這套說法，刻意忽略了一個憲法上不能閃躲的前提問題那就是，立法者不能以法律，破壞權力分立運作，阻止或妨礙大法官行使憲法職權。

自由開講》把憲法鎖起來再告大法官違法？ 藍白的憲政悖論國民黨立法院黨團按鈴提告大法官謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥濫權瀆職、枉法裁判。（資料照）

新版《憲法訴訟法》正是本案違憲審查的標的。它透過提高評議人數門檻、重塑程序條件，使憲法法庭在大法官人數未補齊的情況下無法運作，等同以法律形式癱瘓憲法審判權。問題正在於此：一部被指控為違憲、且實質妨礙審判的法律，怎麼可能被在野黨反過來成為本案必須遵守的程序規範？

藍白同時質疑，本案未召開言詞辯論庭即宣告違憲，程序不完備。但判決主文已明確指出：若立法程序存在「不待調查事實即可認定為牴觸憲法的明顯重大瑕疵」，憲法法庭仍得逕行宣告無效。事實上，依法僅有正、副總統彈劾案與政黨解散案，才屬強制言詞辯論事項，其餘案件並無此要求。這不是彈性操作，而是現行憲法訴訟制度的明文設計。

至於「人數不足卻硬做判決」的指控，更是對法律條文的選擇性閱讀。即便依舊版《憲訴法》第30條，須有現有總額三分之二以上大法官參與評議，關鍵仍在於「現有總額」如何計算。

判決已清楚說明，明確表態拒絕參與評議的大法官，其法律效果，應類比於依法迴避或尚未到職的情形，依《憲訴法》第12條規定，不計入現有總額。否則，只要少數大法官拒絕參與，便可讓憲法法庭永久失能，這正是新版修法試圖製造的憲政死結。

把這一切放在一起看，藍白所謂「枉法裁判」，其實是在掩飾一個更嚴重的問題：立法多數不服憲法審判結果，便試圖用法律與刑事威脅，想要恐嚇大法官，反向封鎖審判本身。

國民黨立委日前提案彈劾總統、憲判無效，民進黨立委在議場舉標語表達訴求。（資料照）國民黨立委日前提案彈劾總統、憲判無效，民進黨立委在議場舉標語表達訴求。（資料照）

憲法審判從來不是討好政治多數的制度，而是防止民主退化為「票多就能為所欲為的制度」的最後防線。114年憲判字第1號所做的，不是大法官擴權，而是拒絕被違憲法律綁架；不是違法，而是確保憲法仍然能被審查、被適用，大法官所做出，讓自己站上憲政爭議第一線的的政治決定，正符合其做為憲法守護者應有的作為。

事實上藍白這一連串的政治攻防，真正令人憂心的，不是大法官行使了憲法賦予的權力，而是立法多數意圖透過各種手段架空司法，無視在民主國家裡，憲法不是選舉的附屬品，司法也不是多數的下屬機關，這樣的事實與憲政前提。

（作者為東吳大學法律博士生）

（作者為東吳大學法律博士生）


