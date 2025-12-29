自由電子報
黑熊學院》「中國戰狼」如何「借嘴說話」

真正的目的可能是立出「甜美的標竿」，用極具「誘惑」的價碼讓更多「願者上鉤」的對象，開始朝向中國想要的內容，更加積極經營自媒體。
黑熊學院

黑熊學院

2025/12/29 21:00

◎ 黑熊學院

最近網路自媒體創作者徐某人公布的錄音檔引起廣泛討論，懶人包很多，我們大致整理一些重點：

1️⃣再度證實中共積極拉攏海外網紅

2️⃣訂出招募行情

3️⃣最想招募的類型為「中立內容」帳號

黑熊學院》「中國戰狼」如何「借嘴說話」媒體創作者徐某人公布的錄音檔引起廣泛討論，對話中提及的細節甚至價碼，有可能是被刻意丟出來「試水溫」的可揭露資訊。（取自貼文）

中共不再以官媒發聲，或傳統強硬宣傳（戰狼模式），而是——「借嘴說話」。

意思是，中共廣泛開始利用海外或看似獨立的華人自媒體，以「第三方視角」淡化官方色彩，增加可信度，並藉此規避西方社交平台對「官媒」的標籤限制。

【打台灣不如騙台灣】

自習近平上台後，中共早已不再單純依靠官媒，而是試圖收買或培養表面上「反共」或「理性、中立、客觀」的自媒體人。

在必要的時候，會利用他們在特定議題上（如唱衰台灣國防、傳播中國文化優越論）潛移默化地影響受眾觀點。

中共試圖收買表面上「理性、中立、客觀」的自媒體人，在唱衰台灣國防或傳播中國文化優越論，潛移默化地影響受眾觀點。圖為共軍模擬登島作戰。（圖取自中國海軍官方微博）中共試圖收買表面上「理性、中立、客觀」的自媒體人，在唱衰台灣國防或傳播中國文化優越論，潛移默化地影響受眾觀點。圖為共軍模擬登島作戰。（圖取自中國海軍官方微博）

【國外研究報告多不勝數】

中共一直都相當擅長干預他國選舉及政治議程，因此各國智庫早就注意到這類事件。

例如一些知名智庫（如ASPI、CSIS、IRSEM）的共識就是：中國的外宣策略，已經從單純依賴官方媒體（如新華社、CCTV），轉向「借嘴說話（Borrowing Mouths to Speak）」。

■澳洲戰略政策研究所 （ASPI）的研究主要兩個：

1️⃣「Singing from the CCP's Songsheet（唱中共的調子） 」

2️⃣「Borrowing Mouths to Speak on Xinjiang （在新疆議題上借嘴說話）」。

內容揭露中國利用網紅經紀公司作為中間人，簽約管理外國網紅。這些單位往往有官方背景或資金，負責提供腳本、拍攝資源與流量推廣。

或是組織外國YouTuber赴新疆旅遊，行程由官方精心安排，用以反駁西方關於人權問題的指控。

■法國的軍事學院戰略研究所（IRSEM），其關鍵報告為「Les Opérations d'influence chinoises（中國影響力行動）」。

這份長達600多頁的報告詳細區分了「有用的傻瓜」（Useful Idiots）與「收買的代理人」（Paid Agents）。

內容詳述了中共統戰部（UFWD）是如何利用當地的華人社團作為中介，接觸並資助當地的意見領袖。

中國宣傳新疆西藏新手段，邀外國網紅營造正面形象，行程由官方精心安排。圖為維吾爾族兒童在廣場上玩耍。（美聯社檔案照）中國宣傳新疆西藏新手段，邀外國網紅營造正面形象，行程由官方精心安排。圖為維吾爾族兒童在廣場上玩耍。（美聯社檔案照）

【有流量或看起來「越中立的人」是首要招募對象】

其實這類的研究報告非常多，就不一一列舉。

該份錄音檔所對話的「落日海盜」帳號已全數消失，但此段錄音是再證明這類的招募活動從未停止。

但是我們也想提醒：這些在對話中提及的細節甚至價碼，也有可能是被刻意丟出來「試水溫」的可揭露資訊。

意思是，不能排除對方會料到這些內容會被流出。

真正的目的可能是立出「甜美的標竿」，用極具「誘惑」的價碼讓更多「願者上鉤」的對象，開始朝向中國想要的內容，更加積極經營自媒體。

至於能不能人人都拿到這種價碼？那可就不一定。

本文經授權轉載自黑熊學院臉書

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書