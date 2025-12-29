自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》捷運安全 從隨機傷人到高見警率分析

2025/12/29 10:30

◎ 陳擷安

台北車站與捷運中山站傍晚發生的隨機傷人事件，再度刺痛都市居民對公共空間安全的敏感神經。這類事件往往來得突然、缺乏明確目標，使人難以預測，也最容易引發集體恐慌。

捷運警察隊隨即宣布全面加強巡邏部署，警政署與台北市警察局支援，合計動員約200名警力，強化車站與車廂巡守、提高見警率，並加密人潮密集時段與轉乘站的巡邏密度。從行政反應速度來看，這是一套高度標準化、可預期的危機處理流程；但從社會觀感而言，民眾真正關心的，往往不是「警力是否到位」，而是「為什麼這樣的事情一再發生」。

隨機傷人事件之所以特別動搖人心，正是因為它挑戰了都市生活最基本的安全假設：在公共運輸系統中，每個人理應是陌生卻無害的。

為何成為城市治理的壓力測試

自由開講》捷運安全 從隨機傷人到高見警率分析捷運台北車站於2025年12月19日發生隨機襲擊事件，20日起台北市捷運、商圈進駐警力，全副武裝密集巡邏。（資料照）

捷運系統向來被視為現代城市中相對安全、可高度控管的公共空間，進出有閘門、全程監視錄影、動線固定，理論上比開放式街道更容易預防犯罪。然而，這樣的制度優勢，在面對「非理性、即時性、低成本」的隨機暴力行為時，卻顯得力有未逮。警方事後加派警力、提升見警率，固然能在短期內穩定人心、降低模仿風險，但本質上仍屬於「事後強化」而非「事前預防」。

這正凸顯出當代都市治安治理的一個核心困境：當犯罪行為不再以財產或特定對象為目標，而轉向情緒宣洩或心理失序的隨機攻擊時，傳統以巡邏密度與即時反應為核心的警政模式，便必須面對效能邊際遞減的問題。

從制度層面來看，捷警隊此次動員警政署與市警局支援，並結合捷運公司站務人員與通報機制，顯示出跨單位協作的重要性。這種「網絡式治安治理」的思維，已逐漸取代過去單一警力主導的模式。然而，若僅止於警力疊加，卻未同步納入風險辨識與前端介入，長期而言仍難以化解隨機暴力的根源。

隨機傷人事件往往與精神健康、社會孤立、經濟壓力或長期情緒失衡交織而成，這些因素在事件發生前，可能早已在生活場域中累積訊號，只是未被制度有效接住。當公共安全問題被迫在最後一刻才由警力承擔，警方實際上已成為「社會失序的最終防線」，而非真正的預防者。

此外，官方特別強調「防範犯罪仿效行為」，這一點值得深思。國際研究顯示，隨機暴力事件若在媒體與社群平台被過度渲染，確實可能引發模仿效應，形成短期內的連鎖事件。因此，提升見警率與即時巡守，除了實質防範功能，也具有高度象徵意義，向潛在模仿者傳遞「風險成本提高」的訊號。

警方再密集巡邏 也難阻斷突發風險

然而，這種以震懾為核心的策略，終究只能處理表層問題。若社會對心理健康資源、社區支持系統與高風險個體的追蹤機制長期投入不足，警方再密集的巡邏，也難以全面阻斷突發風險。

自由開講》捷運安全 從隨機傷人到高見警率分析1219北市隨機攻擊事件案發後，捷運中山站及誠品南西店，警方加強戒備。（資料照）

從城市治理的角度來看，這起事件再次提醒我們，捷運安全早已不只是交通管理議題，而是公共安全、社會政策與心理健康體系交會的試金石。警力的迅速部署固然必要，但真正的挑戰在於，如何讓城市在日常運作中就具備「提前察覺異常、分流風險、柔性介入」的能力。當每一次隨機傷人事件都只能靠事後加派200名警力來回應，這不僅是警察的壓力測試，更是整個城市治理結構的壓力測試。

安全，從來不是靠一次次動員堆疊出來的，而是來自制度能否在衝突爆發前，就為社會留下一道緩衝空間。

（作者為科技集團法務）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書