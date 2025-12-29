自由開講》捷運安全 從隨機傷人到高見警率分析

◎ 陳擷安

台北車站與捷運中山站傍晚發生的隨機傷人事件，再度刺痛都市居民對公共空間安全的敏感神經。這類事件往往來得突然、缺乏明確目標，使人難以預測，也最容易引發集體恐慌。

捷運警察隊隨即宣布全面加強巡邏部署，警政署與台北市警察局支援，合計動員約200名警力，強化車站與車廂巡守、提高見警率，並加密人潮密集時段與轉乘站的巡邏密度。從行政反應速度來看，這是一套高度標準化、可預期的危機處理流程；但從社會觀感而言，民眾真正關心的，往往不是「警力是否到位」，而是「為什麼這樣的事情一再發生」。

隨機傷人事件之所以特別動搖人心，正是因為它挑戰了都市生活最基本的安全假設：在公共運輸系統中，每個人理應是陌生卻無害的。

為何成為城市治理的壓力測試

捷運台北車站於2025年12月19日發生隨機襲擊事件，20日起台北市捷運、商圈進駐警力，全副武裝密集巡邏。（資料照）



捷運系統向來被視為現代城市中相對安全、可高度控管的公共空間，進出有閘門、全程監視錄影、動線固定，理論上比開放式街道更容易預防犯罪。然而，這樣的制度優勢，在面對「非理性、即時性、低成本」的隨機暴力行為時，卻顯得力有未逮。警方事後加派警力、提升見警率，固然能在短期內穩定人心、降低模仿風險，但本質上仍屬於「事後強化」而非「事前預防」。

這正凸顯出當代都市治安治理的一個核心困境：當犯罪行為不再以財產或特定對象為目標，而轉向情緒宣洩或心理失序的隨機攻擊時，傳統以巡邏密度與即時反應為核心的警政模式，便必須面對效能邊際遞減的問題。

從制度層面來看，捷警隊此次動員警政署與市警局支援，並結合捷運公司站務人員與通報機制，顯示出跨單位協作的重要性。這種「網絡式治安治理」的思維，已逐漸取代過去單一警力主導的模式。然而，若僅止於警力疊加，卻未同步納入風險辨識與前端介入，長期而言仍難以化解隨機暴力的根源。

隨機傷人事件往往與精神健康、社會孤立、經濟壓力或長期情緒失衡交織而成，這些因素在事件發生前，可能早已在生活場域中累積訊號，只是未被制度有效接住。當公共安全問題被迫在最後一刻才由警力承擔，警方實際上已成為「社會失序的最終防線」，而非真正的預防者。

此外，官方特別強調「防範犯罪仿效行為」，這一點值得深思。國際研究顯示，隨機暴力事件若在媒體與社群平台被過度渲染，確實可能引發模仿效應，形成短期內的連鎖事件。因此，提升見警率與即時巡守，除了實質防範功能，也具有高度象徵意義，向潛在模仿者傳遞「風險成本提高」的訊號。

警方再密集巡邏 也難阻斷突發風險

然而，這種以震懾為核心的策略，終究只能處理表層問題。若社會對心理健康資源、社區支持系統與高風險個體的追蹤機制長期投入不足，警方再密集的巡邏，也難以全面阻斷突發風險。

1219北市隨機攻擊事件案發後，捷運中山站及誠品南西店，警方加強戒備。（資料照）



從城市治理的角度來看，這起事件再次提醒我們，捷運安全早已不只是交通管理議題，而是公共安全、社會政策與心理健康體系交會的試金石。警力的迅速部署固然必要，但真正的挑戰在於，如何讓城市在日常運作中就具備「提前察覺異常、分流風險、柔性介入」的能力。當每一次隨機傷人事件都只能靠事後加派200名警力來回應，這不僅是警察的壓力測試，更是整個城市治理結構的壓力測試。

安全，從來不是靠一次次動員堆疊出來的，而是來自制度能否在衝突爆發前，就為社會留下一道緩衝空間。

（作者為科技集團法務）

