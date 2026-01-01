自由電子報
評論 > 投書

自由開講》憲法法庭開會人數不合規 就該持續停擺？

2026/01/01 10:00

◎ 林祚長

憲法法庭的大法官人數，因為立法院多數黨否決二次總統提名人選，導致於這一年多以來，因大法官開會人數不合現有的憲訴法，形同虛設，而停擺。

藉故不參加的三位大法官繼續不出庭，使得憲法法庭不能開會審議，有所作為。所以在不得以的情況下，將不參加開會多達40多次的大法官不列為能出席的現有人數，才能解決人數不足的問題。這乃是國家根本大事，不得不為，利取其多，弊取其小。

立法院院會去年7月25日進行司法院大法官人事同意權案記名投票表決，國民黨團、民眾黨團都決定對7位大法官被提名人投下不同意票。（資料照）立法院院會去年7月25日進行司法院大法官人事同意權案記名投票表決，國民黨團、民眾黨團都決定對7位大法官被提名人投下不同意票。（資料照）

憲法法庭是我們國家最高階的法庭，有權去審議立法院所立的法是否違憲，這怎能等同於社區的管理委員會的開會呢？社區委員會只要是住户所有權人就有資格被選出，依當選票數高低，選出後就自然當選，自然就有出席資格。若不讓新任社區管理委員出席，所做的決議自屬無效，當然可撤銷，這是民法規定。

但是憲法庭是國家最高司法層次，大法官依憲法精神和條文去判決法律是否違法。就像下級法院不得推翻上級法院的判決。任何法院或立法院的決定都無法推翻憲法法庭的判決。

大法官的提名權是總統的權利，立法院只有同意權，但是經過立法院二次的否決，導致大法官人數不足開會人數，傷害的是我們國家與人民的權益，憲法法庭現有多數的大法官能不設法去解決嗎？

自由開講》憲法法庭開會人數不合規 就該持續停擺？憲法法庭日前宣判憲訴法修正案違憲失效，本件憲法法庭由大法官呂太郎、謝銘洋、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥組成、評議，但有三位大法官認為無效。（資料照）

原任社區管理委員會不願意讓新任的委員進來，法院可以判定是違法，應撤銷。

那麼國會所立的法不合憲，難道憲法法庭就因達不到立法院所規定的開會人數，就必須完全停擺，不能有所做為？這豈不是讓立法院立法權獨大，無法制衡嗎？這合乎我國憲法精神和條件嗎？

（作者為退休人士）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

