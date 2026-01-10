自由開講 》恐嚇貼文不是玩笑 治安聯防考驗數位治理能力

◎ 陳擷安

1名男子在北捷連續攻擊案當天，在IG上PO文「中山砍人不揪」，引起民眾恐慌，事後警方查出是輔大學生，通知到案函送，要求家長約制。（警方提供）繼2025年12月19日台北捷運發生隨機攻擊案後，社會的緊張情緒往往不只存在於街頭，也迅速蔓延至網路空間。刑事局指出，短短數日內，社群平台與網路討論區已出現約20則涉及恐嚇、暴力威脅或揚言進行無差別攻擊的貼文與留言，對公共秩序與社會安寧造成實質影響。面對這類高度敏感訊息，刑事局迅速整合警力、成立全國專案，並在極短時間內偵破3案、查獲3名涉案人，展現治安體系在非常時期的即時反應能力。這樣的處置，不只是個案偵辦成果，更反映出數位時代下，治安風險已同步轉移至網路場域。

這波恐嚇貼文的出現，並非單純的言論失序，而是一種高度可預期的「事件後擴散效應」。當社會集體處於恐懼與不安狀態，少數人往往藉由模仿、附和或以戲謔方式發表極端言論，試圖獲得關注，卻忽略其對公共安全的實質衝擊。刑事局所採取的「即刻處置、迅速追查、依法究辦」策略，目的正是在第一時間切斷這類訊息的擴散鏈條，避免形成模仿效應，進而降低潛在的實體風險。這樣的作法，也顯示治安治理已不再只是街面巡邏或事後偵查，而是必須將網路言論納入風險評估體系的一環。

桃園市51歲唐姓男子在北捷連續攻擊事件發生後，在網路留言「真的有人做了我想做的事」，引發恐慌；台中警方獲報逮人送辦，桃檢火速偵結起訴。（資料照）在法理上，恐嚇公眾、散布暴力威脅的言論，並非單純的言論自由範疇，而是涉及對不特定多數人安全的具體危害。刑事局公布的查獲案例顯示，相關留言雖未直接實施行動，但已足以引發社會恐慌，構成對公共秩序的實質侵害。這也是為何警方依法以「恐嚇公眾維安」相關罪責迅速究辦，其核心精神在於預防，而非等待實害發生後才介入。對治安機關而言，如何在不過度干預言論自由的前提下，精準辨識高風險訊息，是數位治理中最困難、卻也最關鍵的能力。

這類網路恐嚇行為，往往與社會心理狀態高度相關。在重大暴力事件後，媒體高度關注與社群平台的即時互動，容易放大情緒反應，部分使用者在缺乏現實約束的情況下，低估言論後果，甚至將暴力語言視為玩笑或情緒宣洩。刑事局特別呼籲民眾「不要轉傳、不要附和、不要以玩笑看待」，其實正是針對這種心理機制所提出的風險管理建議。因為每一次轉傳與回應，都可能在無意間推高恐慌指數，甚至為有心人士提供模仿的舞台。

治安維護在數位時代已成為跨平台、跨縣市、跨專業的整合工程。航空警察局表示，接獲相關情資後，就已加派警力戒備。（航警局提供）這次全國聯防行動提供了一個重要啟示：治安維護在數位時代已成為跨平台、跨縣市、跨專業的整合工程。除了警政體系的即時反應，平台業者的通報機制、社群自律，以及公眾對資訊風險的辨識能力，同樣是防線的一部分。若社會能建立共識，將網路恐嚇視為公共安全議題，而非單純的情緒發言，才能讓制度介入不被誤解為過度打壓，而是被理解為必要的風險控管。

真正能降低這類事件再現機率的，並非單靠嚴辦幾起案件，而是讓社會理解：在高度緊繃的時刻，每一則言論都可能成為放大恐懼或穩定秩序的關鍵。當治安機關、平台與公眾各自扮演好角色，恐嚇貼文自然失去滋生的空間，公共安全也才能在數位與實體世界中，同步獲得守護。

（作者為科技集團法務）

