自由開講 》恐嚇貼文不是玩笑 治安聯防考驗數位治理能力

2026/01/10 18:00

◎ 陳擷安

1名男子在北捷連續攻擊案當天，在IG上PO文「中山砍人不揪」，引起民眾恐慌，事後警方查出是輔大學生，通知到案函送，要求家長約制。（警方提供）1名男子在北捷連續攻擊案當天，在IG上PO文「中山砍人不揪」，引起民眾恐慌，事後警方查出是輔大學生，通知到案函送，要求家長約制。（警方提供）繼2025年12月19日台北捷運發生隨機攻擊案後，社會的緊張情緒往往不只存在於街頭，也迅速蔓延至網路空間。刑事局指出，短短數日內，社群平台與網路討論區已出現約20則涉及恐嚇、暴力威脅或揚言進行無差別攻擊的貼文與留言對公共秩序與社會安寧造成實質影響。面對這類高度敏感訊息，刑事局迅速整合警力、成立全國專案，並在極短時間內偵破3案、查獲3名涉案人，展現治安體系在非常時期的即時反應能力。這樣的處置，不只是個案偵辦成果，更反映出數位時代下，治安風險已同步轉移至網路場域。

這波恐嚇貼文的出現，並非單純的言論失序，而是一種高度可預期的「事件後擴散效應」。當社會集體處於恐懼與不安狀態，少數人往往藉由模仿、附和或以戲謔方式發表極端言論，試圖獲得關注，卻忽略其對公共安全的實質衝擊。刑事局所採取的「即刻處置、迅速追查、依法究辦」策略，目的正是在第一時間切斷這類訊息的擴散鏈條，避免形成模仿效應，進而降低潛在的實體風險。這樣的作法，也顯示治安治理已不再只是街面巡邏或事後偵查，而是必須將網路言論納入風險評估體系的一環。

桃園市51歲唐姓男子在北捷連續攻擊事件發生後，在網路留言「真的有人做了我想做的事」，引發恐慌；台中警方獲報逮人送辦，桃檢火速偵結起訴。（資料照）桃園市51歲唐姓男子在北捷連續攻擊事件發生後，在網路留言「真的有人做了我想做的事」，引發恐慌；台中警方獲報逮人送辦，桃檢火速偵結起訴。（資料照）在法理上，恐嚇公眾、散布暴力威脅的言論，並非單純的言論自由範疇，而是涉及對不特定多數人安全的具體危害。刑事局公布的查獲案例顯示，相關留言雖未直接實施行動，但已足以引發社會恐慌，構成對公共秩序的實質侵害。這也是為何警方依法以「恐嚇公眾維安」相關罪責迅速究辦，其核心精神在於預防，而非等待實害發生後才介入。對治安機關而言，如何在不過度干預言論自由的前提下，精準辨識高風險訊息，是數位治理中最困難、卻也最關鍵的能力。

這類網路恐嚇行為，往往與社會心理狀態高度相關。在重大暴力事件後，媒體高度關注與社群平台的即時互動，容易放大情緒反應，部分使用者在缺乏現實約束的情況下，低估言論後果，甚至將暴力語言視為玩笑或情緒宣洩。刑事局特別呼籲民眾「不要轉傳、不要附和、不要以玩笑看待」，其實正是針對這種心理機制所提出的風險管理建議。因為每一次轉傳與回應，都可能在無意間推高恐慌指數，甚至為有心人士提供模仿的舞台。

治安維護在數位時代已成為跨平台、跨縣市、跨專業的整合工程。航空警察局表示，接獲相關情資後，就已加派警力戒備。（航警局提供）治安維護在數位時代已成為跨平台、跨縣市、跨專業的整合工程。航空警察局表示，接獲相關情資後，就已加派警力戒備。（航警局提供）這次全國聯防行動提供了一個重要啟示：治安維護在數位時代已成為跨平台、跨縣市、跨專業的整合工程。除了警政體系的即時反應，平台業者的通報機制、社群自律，以及公眾對資訊風險的辨識能力，同樣是防線的一部分。若社會能建立共識，將網路恐嚇視為公共安全議題，而非單純的情緒發言，才能讓制度介入不被誤解為過度打壓，而是被理解為必要的風險控管。

真正能降低這類事件再現機率的，並非單靠嚴辦幾起案件，而是讓社會理解：在高度緊繃的時刻，每一則言論都可能成為放大恐懼或穩定秩序的關鍵。當治安機關、平台與公眾各自扮演好角色，恐嚇貼文自然失去滋生的空間，公共安全也才能在數位與實體世界中，同步獲得守護。

（作者為科技集團法務）

